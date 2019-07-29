 "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева

Об этом написал в Facebook член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко, публикуя заявление от инициативы "Декларація Небайдужих", информирует Цензор.НЕТ.

"С момента обнародования УСР и НАБУ записей разговоров председателя Окружного административного суда г.. Киева Павла Вовка прошло уже два дня. Третий день на подписи у заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя лежат проекты подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и другим судьям. Третий день Павел Волк и другие фигуранты могут пересечь границу, убежать и избежать ответственности. Третий день молчит Президент, Генеральный прокурор, скрывается в отпуске, и.о. председателя СБУ, директор ГБР, секретарь СНБО, другие должностные лица, которые должны немедленно реагировать на выявленные и задокументированные факты незаконного вмешательства в деятельность ВККС, ГБР, ГСА, Уполномоченного ВР по правам человека и др., которые напрямую несут угрозу национальной безопасности Украины. Третий день молчат представители всех других политических сил, в частности якобы новой оппозиции - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук. Третий день общество не понимает: уж не задумала ли новая власть сделать вид, что этих записей не существует, в здании на ул. Петра Болбочана, 8 действительно находится суд, а Павлу Вовку и его подопечным ничего не мешает продолжать оставаться "судьями" и вершить свое "волчье правосудие"?" - заявил Маселко.

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"Не задумали ли в Офисе Президента спустить все на тормозах, оставить подозрения не подписанными, а удобный суд переориентировать под себя и использовать для своих целей в дальнейшем? Тем более, как мы слышали на обнародованных записях, есть соответствующая готовность самих судей. Если вы еще не поняли, то это - момент истины. Проверка на готовность власти к реальным, а не косметическим изменениям, или наоборот - к откату назад, и проверка общества на наличие красных линий (о которых так любит говорить Вакарчук). И можете поверить - мы не позволим эти линии пересечь", - отметил Маселко.

"Обнародованные НАБУ записи из кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка только подтвердили те факты, о которых с 2015 года заявляли активисты, которые касаются проведения судебной реформы. Очистки судебной системы не произошло. Чтобы противодействовать объективному оцениванию, некоторые судьи задействовали все возможные коррупционные связи и придумывали специальные схемы. Общественный совет доброчестности как орган демократического контроля за ходом судебной реформы фактически был отстранен от процесса оценки судей и наткнулся на яростное сопротивление со стороны Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Сейчас, когда информация общественности подтверждена материалами негласных следственных (розыскных) действий, проведенных следователями НАБУ, СБУ и ГПУ, и саботаж судебной реформы мало у кого вызывает сомнения, наступает время "Ч" для представителей всех ветвей украинской власти: способны ли они на решительные шаги для наказания виновных в срыве одной из ключевых реформ и готовы ли перезапустить процесс очистки судебной системы?" - акцентировал Маселко.

"Мы, представители гражданского общества, требуем немедленно:

От Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителя Сергея Кизя:

➡️ в кратчайшие сроки подписать представленные на подпись 26.07.2019 г.. проекты подозрений главе Окружного административного суда г.. Киева Павлу Вовку, другим судьям ОАСК и других судов, привлеченных к расследуемым преступлениям, во вмешательстве в деятельность ВККС, вынесении заведомо незаконных судебных решений, вмешательстве в систему автоматического распределения дел и тому подобное.

➡️ объявить подозрения другим фигурантам указанных преступлений, в том числе Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, следователем ГБР, задействованным в незаконных действиях и давлении на членов ВККС, Денисову и тому подобное.

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➡️ не допустить побего председателя ОАСК Павла Вовка и других лиц, которым подготовлены подозрения и сокрытия их от следствия и правосудия.

➡️ обеспечить надлежащее расследование фактов влияния Павла Вовка на других судей, на ВККС, Уполномоченного по правам человека, следователей ГБР, ГСА.

➡️ остановить проведение конкурса на должность ВККС, назначенного Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой на 30.07.2019 г..

От Верховной Рады Украины:

➡️ уволить Уполномоченного по правам человека ВР Украины Людмилу Денисову, которая уже даже после обнародования записей НАБУ, продолжает реализовывать схему устранения неугодных членов ВККС, согласованную с Павлом Волком, то есть - совершать преступление.

От Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой:

➡️ отменить публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенный на 30.07.2019 г..

➡️ отозвать членов ВККС, назначенных под давлением

➡️ отменить приказы об увольнении членов ВККС, вынесенные под давлением

➡️ подать в отставку.

От Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента:

➡️ публично изложить свою позицию по поводу обнародованных записей разговоров Павла Вовка, доказывающих отсутствие у этих судей права называться судьями, а во многом - отсутствие правосудия как такового, по крайней мере в этом суде.

➡️ инициировать расформирования Окружного административного суда г.. Киева;

➡️ гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и коррупционных схем вокруг этого;

➡️ инициировать перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и обеспечить участие общественности в ней", - призвали общественные активисты.

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"Это - наша красная линия. И мы не позволим ее пересечь. Мы объявляем отсчет времени до выполнения наших требований.

Каждый день невыполнения этих требований будет стоить всем выше упомянутым должностным лицам, органам власти и политикам как минимум существенных репутационных потерь и электоральных рейтингов. Как показывает опыт предыдущей власти, невыполнение ожиданий общественности очень дорого стоит. Время пошло. Кто еще не ознакомился с "пленками Волка" полная версия их здесь", - резюмировал Маселко.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.







