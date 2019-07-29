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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева

Общественные активисты призвали высшие органы власти, в частности ГПУ и генпрокурора Юрия Луценко, президента Владимира Зеленского, новоизбранную Верховную Раду, омбудсмена Людмилу Денисову, отреагировать на обнародованные НАБУ записи прослушки главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, на которых раскрываются схемы по саботажу судебной реформ.

Об этом написал в Facebook член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко, публикуя заявление от инициативы "Декларація Небайдужих", информирует Цензор.НЕТ.

"С момента обнародования УСР и НАБУ записей разговоров председателя Окружного административного суда г.. Киева Павла Вовка прошло уже два дня. Третий день на подписи у заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя лежат проекты подозрений главе ОАСК Павлу Вовку и другим судьям. Третий день Павел Волк и другие фигуранты могут пересечь границу, убежать и избежать ответственности. Третий день молчит Президент, Генеральный прокурор, скрывается в отпуске, и.о. председателя СБУ, директор ГБР, секретарь СНБО, другие должностные лица, которые должны немедленно реагировать на выявленные и задокументированные факты незаконного вмешательства в деятельность ВККС, ГБР, ГСА, Уполномоченного ВР по правам человека и др., которые напрямую несут угрозу национальной безопасности Украины. Третий день молчат представители всех других политических сил, в частности якобы новой оппозиции - Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук. Третий день общество не понимает: уж не задумала ли новая власть сделать вид, что этих записей не существует, в здании на ул. Петра Болбочана, 8 действительно находится суд, а Павлу Вовку и его подопечным ничего не мешает продолжать оставаться "судьями" и вершить свое "волчье правосудие"?" - заявил Маселко.

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"Не задумали ли  в Офисе Президента спустить все на тормозах, оставить подозрения не подписанными, а удобный суд переориентировать под себя и использовать для своих целей в дальнейшем? Тем более, как мы слышали на обнародованных записях, есть соответствующая готовность самих судей. Если вы еще не поняли, то это - момент истины. Проверка на готовность власти к реальным, а не косметическим изменениям, или наоборот - к откату назад, и проверка общества на наличие красных линий (о которых так любит говорить Вакарчук). И можете поверить - мы не позволим эти линии пересечь", - отметил Маселко.

"Обнародованные НАБУ записи из кабинета председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка только подтвердили те факты, о которых с 2015 года заявляли активисты, которые касаются проведения судебной реформы. Очистки судебной системы не произошло. Чтобы противодействовать объективному оцениванию, некоторые судьи задействовали все возможные коррупционные связи и придумывали специальные схемы. Общественный совет доброчестности как орган демократического контроля за ходом судебной реформы фактически был отстранен от процесса оценки судей и наткнулся на яростное сопротивление со стороны Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия. Сейчас, когда информация общественности подтверждена материалами негласных следственных (розыскных) действий, проведенных следователями НАБУ, СБУ и ГПУ, и саботаж судебной реформы мало у кого вызывает сомнения, наступает время "Ч" для представителей всех ветвей украинской власти: способны ли они на решительные шаги для наказания виновных в срыве одной из ключевых реформ и готовы ли перезапустить процесс очистки судебной системы?" - акцентировал Маселко.

"Мы, представители гражданского общества, требуем немедленно:

От Генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителя Сергея Кизя:
➡️ в кратчайшие сроки подписать представленные на подпись 26.07.2019 г.. проекты подозрений главе Окружного административного суда г.. Киева Павлу Вовку, другим судьям ОАСК и других судов, привлеченных к расследуемым преступлениям, во вмешательстве в деятельность ВККС, вынесении заведомо незаконных судебных решений, вмешательстве в систему автоматического распределения дел и тому подобное.
➡️ объявить подозрения другим фигурантам указанных преступлений, в том числе Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, следователем ГБР, задействованным в незаконных действиях и давлении на членов ВККС, Денисову и тому подобное.

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➡️ не допустить побего председателя ОАСК Павла Вовка и других лиц, которым подготовлены подозрения и сокрытия их от следствия и правосудия.
➡️ обеспечить надлежащее расследование фактов влияния Павла Вовка на других судей, на ВККС, Уполномоченного по правам человека, следователей ГБР, ГСА.
➡️ остановить проведение конкурса на должность ВККС, назначенного Уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой на 30.07.2019 г..

От Верховной Рады Украины:
➡️ уволить Уполномоченного по правам человека ВР Украины Людмилу Денисову, которая уже даже после обнародования записей НАБУ, продолжает реализовывать схему устранения неугодных членов ВККС, согласованную с Павлом Волком, то есть - совершать преступление.

От Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой:
➡️ отменить публичный конкурс по отбору кандидата для назначения Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенный на 30.07.2019 г..
➡️ отозвать членов ВККС, назначенных под давлением
➡️ отменить приказы об увольнении членов ВККС, вынесенные под давлением
➡️ подать в отставку.

От Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента:

➡️ публично изложить свою позицию по поводу обнародованных записей разговоров Павла Вовка, доказывающих отсутствие у этих судей права называться судьями, а во многом - отсутствие правосудия как такового, по крайней мере в этом суде.
➡️ инициировать расформирования Окружного административного суда г.. Киева;
➡️ гарантировать независимое расследование уголовных производств по фактам саботажа судебной реформы и коррупционных схем вокруг этого;
➡️ инициировать перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей и обеспечить участие общественности в ней", - призвали общественные активисты.

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"Это - наша красная линия. И мы не позволим ее пересечь. Мы объявляем отсчет времени до выполнения наших требований.
Каждый день невыполнения этих требований будет стоить всем выше упомянутым должностным лицам, органам власти и политикам как минимум существенных репутационных потерь и электоральных рейтингов. Как показывает опыт предыдущей власти, невыполнение ожиданий общественности очень дорого стоит. Время пошло. Кто еще не ознакомился с "пленками Волка" полная версия их здесь", - резюмировал Маселко.

Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 01

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 02
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 03
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 04
Третий день молчат: инициатива Декларація Небайдужих потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева 05

Источник: https://censor.net.ua/n3140094
 
   
 Топ комментарии
 
Їм не до того у них курси ЗЄ!дєпутата!
"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 1946
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Так Порох в марте сказал что он гордится успешно проведенной им судебной реформой. Ей порохоботы ваш патрон что в методичках вам советует? ))
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надо срочно к путену обращаться, раз дело не выгорает, путен поможет....
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Мне кажется даже макаки за 28 лет смогли бы поднять економику такой страны как Украина наши же топ-управленцы з образованием смогли поднять только свои замки, виллы в Испаниях и счета в оффшорах!
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Ага надо было 28 лет назад выбрать в Раду,
безработных, проституток, свадебных фотографов
и прочих ПТУшников...
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От тепер я вірю в нашу зовнішню розвідку!

Нова заступниця голови Зовнішньої розвідки України, призначена Зеленським, активно шукає ворогів у Вконтактє, користується Однокласниками, а ще підписана на групу «Коммунизм - это модно». Мабуть буде будувати комунізм!

Взагалі це страшно...
Зовнішня розвідка, спецслужби віддаються таким людям, що волосся стає дибки.
Перш за все це мають бути патріоти своєї країни, а не особи, які за допомогою VPN-розвишення заходять до російських соцмереж, до речі, заборонених в Україні.

Принцип підбору кадрів у нової влади на рівні Януковича. До дійсно державотворчих процесів вони не мають відношення, як і до патріотизму..

"Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 2908
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лише суд ЛІНЧА встановить в цій багатостраждальній країні ПРАВОСУДДЯ
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Так Порох в марте сказал что он гордится успешно проведенной им судебной реформой. Ей порохоботы ваш патрон что в методичках вам советует? ))
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ага. але при цьому реформувати встигли аж верховний суд, і створити вищий антикорупційний! далі реформа не дійшла...і не піде! бо новій владі потрібні ручні суди, тим паче перерозподіл бабла та ресурсів не за горами
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В баре ворона делает заказ:
- Мне пож, 100 водки и стакан сметаны!
Приносят вороне заказ и спрашивают:
- А сметана зачем.....???
Ворона выпивает водку, выливает сметану на голову и отвечает:
- Я когда пьяная такая дурная, такая дурная....))))
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а где "нацжены"? "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 3102где эти мокшане из "азова"?норм все? "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 3102
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не допустить побего

Энта по-нашему. И корованы не огробляйте. "Третий день молчат": инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 498
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Бачимо що відбувається , та робимо висновки... - ніякі обіцянки-цяцянки не допоможуть змінювати країну на краще.
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Ну и харя... прости Господи!
За шо ты так кошмаришь Боже эту нещастную страну?
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...и быстренько модер комментарий потер, наблюдаешь?
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які вони наївні, як виборці Зе! це вам при баризі скандали. розслідування, зради. тепер дружнє мовчання, та самоцензура. тим паче оаск дууже потрібний нинішній владі. думаєте своїх здадуть??
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Вам как члену "Декларація Небайдужих" хочу открыть страшную тайну. ВР сейчас НЕТ, нет ВООБЩЕ. Т.е. требовать что то от ВР которой НЕТ, это тот же диагноз, что требовать что то у Супермена или человека-паука. А вот когда ВР была, Зеленский просил её уволить луценка, но та ВР посчитала что генпрокурор-працюэ.
От кого и что Вы требуете нормальному человеку не понять.
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Зе біли то взагалі ненормальні! ані розумом, ані логікою вони не користуються. телевізор визначає їх буття! поїздіть почастіше на громадському транспорті та послухайте основний електорат Зе. то там лише жратва, розваги,бабло, пенсії та телевізор. і порох барига всєх абакрал, супрун то доктор смерть, вова маладєц, хуже ж не будєт, он нам же абєщал і тд
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а от зелебени требовать ты уже разрешаешь?он то почему молчит?
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Бородатый школьник решил, что перед ним щас отчитываться все будут.
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не успевают клоуны реагировать, нет этого в сценарии
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Так ылита же требует не понятно что.
"инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело"
Из тех от кого ылита требует, генпрокурора уволить может только ВР, которой НЕТ.
Откуда ж у клоунов возьмется сценарий, если ылита требует маразм. Завтра ылита потребует немедленный суд над Наполеоном, где ж клоунам его брать ?
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Зеяленая падаль молчит.так скоро будет на ростове!
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Ему подписать за генпрокурора постановление ?
Так metal35 сразу же напишет:
"Зеяленая падаль нарушил Конституцию и узурпирует власть, какое он имел право это делать"
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Куда Вы, господа, торопитесь - Луценко сказал, что вот он вернется из своего загула-отгула 31 июля и тогда посмотрит - подписывать или не полписывать. Это одна шайка-лейка и уголовными "услугами" этого Окружного суда пользовалась вся власть - так как его можно наказывать - "он же памятник"? И не только это! Президент также три дня назад дал официальное поручение министру Авакову уволить начальника полиции Днепропетровской области. Увы...всё движется или наоборот не движется в нужном направлении. Аваков вместо того, чтобы, как минимум, отстранить от должности этого зажравшегося "фельтфебеля" на время расследования, сказал, что он взял дело под личный контроль. Ну и что??? А сам "фельтфебель", обнаглевши вконец, через СМИ заявил, что увольняться не собирается и защитить себя - дело поруганой его чести(???) - посмотрите и послушайте только видео из его кабинета - оказывается, что его машину в Украине должны все знать и никто не имеет права ее останавливать!!! А кто ему дал право включать в это дело КОРД, который к подобным служебным делам вообще не имеет отношение - грубейшее нарушение служебных полномочий!!!??? А ГБР как бы завело дело, но пидозру этому менту не объявило. Наверное, ждут, когда он будет защищать свою честь откуда-нибудь из-за бугра?
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А вы хотели чтобы за два дня была проведена експертиза этих записей и полное расследование?
Или надо делать как барыга - оперировать разными фейками?
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Ось с такими"патриотами",Украина пять лет буксовала на месте,сжигая бензин.А в окне ,бежали изображая движение с картинками лесных пейзажев, все эти Вовки,Пети,Кононенки,Грановские.Теперь посмотрим,що Зеля будет делать.Подхватит пейзажи и начнёт також,мелькать перед окнами салона с пассажирами.Або справдi,выедет из ямы,та почне рух в напрямок ЕС та НАТО "Третій день мовчать": ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 1186
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