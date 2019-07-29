 "Судебный скандал - шпагат для команды Зеленского", - Шалайский

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.
Алексей Шалайский высказал свою гипотезу относительно шокирующей прослушки судей.
За несколько месяцев до выборов, увидев социологию, судьи ОАСК решили переориентироваться на команду нового президента. В "пленках" несколько раз всплывает фраза, что надо дождаться первого тура выборов. Договоренности в то время можно было проводить только с будущим регентом - Андреем Богданом.
Высшая квалификационная комиссия, сформированная Порошенко, в ответ решила, что пришло время для жесткого оценивания и соответственно - прореживание рядов судей ОАСК.
Поскольку регент (Андрей Богдан. - Ред.) еще помочь не мог, то судьи ОАСК начали бороться самостоятельно - от подачи десятков фейковых судебных исков и массовых болезней к замене нескольких членов ВККС на подконтрольных.
Выборы закончились, судьи ОАСК начали принимать решения в пользу регента, ВККС продолжила терять членов, то же самое задело и Высший Совет правосудия. Казалось, что операция закончилась.
"И здесь под регентом взрывается неожиданная бомба. Департамент Горбатюка и Сытник вываливают пресс-конференцию с прослушкой, от которой слезятся глаза. Взрыв стал неожиданным, так как, казалось, что всех минеров уже обезвредили: с САПом уже давно провели профилактические беседы, а в ГПУ назначили своего заместителя Генпрокурора. Однако вдруг оказалось, что операцию провели без САПа, а заместителя генпрокурора поставили перед фактом громкой пресс-конференцией", - говорится в публикации.
"Результат. Богдан сел в растяжку. С одной стороны - неформальные верительные грамоты коррупционным судьям и прокурорам уже выданы, и надо придерживаться договоренностей. С другой - соблюдение этих договоренностей будет плевком в лицо общества. Именно эта растяжка является главной причиной того, что найти любые комментарии от команды Зеленского по судейскому скандалу крайне сложно. Лично я считаю, что Богдан не испытывает дискомфорта от этого шпагата, ибо, не думаю, что для него важны настроения рядовых граждан. Проблема только в том, что у граждан может быть другое мнение", - подытожил Шалайский.
Напомним, 26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.
Медведчука на украинский флаг...
Попросить весь судебный корпус собратся на пикник...на стадионе
И прокрутить им с..м пару новых дисков!)))
Пардон забылась немного...
Люби мои...ци злачинни папиредники разикралы усю краину!))))
Зелефилы - давай запускайте шарманку про: "свинарчуков", "барыг" и "мародеров")))))))
А
зачем команде ЗЕ учитывать мнение народа? - у них монополия власти на
пять лет...
ЛайноМідаси:
Комуняки "спаскудили" червоний колір.
Фашисти - коричневий.
Гомосексуалісти - голубий.
Лесбіянки - рожевий.
Зебіли - зелений...
Але останні пішли ще далі. Тепер вони паскудять ще й гарні імена!
🌞ЛютаЯнка ⚔ @futoro1996
Вчора була в куми на хрестинах.Малого хотіли назвати Богданом,буде Назаром.Питаюся,чого так,все ж цілий місяць про Бодю мова йшла.Кума і каже,що передумали,бо в презЕдента той його поводир Богдан ім'я спаскудив.Дід заявив,що назвете Богданом-проклену,в нашій сім'ї під&рів не буде
...основні змі принципово не критикують нову владу, і добровільно
замовчують факти корупції в оточенні маладой каманди прахвесіоналів
І недорого обійшлося...
Я тоже могу выдвинуть гипотезу относительно отсутствия мозгов у этого альоши.
а в СМИ мы видим фоточки Зели и показательные порки чиновников. правда, порки остаются без последствий...
но нариду нассать.
Раньше шутка была, что покажи дураку палец - он смеяться будет. На многих проверял - действительно не могут сдержаться и смеются.