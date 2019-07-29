 "Судебный скандал - шпагат для команды Зеленского", - Шалайский

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.

Алексей Шалайский высказал свою гипотезу относительно шокирующей прослушки судей.

За несколько месяцев до выборов, увидев социологию, судьи ОАСК решили переориентироваться на команду нового президента. В "пленках" несколько раз всплывает фраза, что надо дождаться первого тура выборов. Договоренности в то время можно было проводить только с будущим регентом - Андреем Богданом.

Высшая квалификационная комиссия, сформированная Порошенко, в ответ решила, что пришло время для жесткого оценивания и соответственно - прореживание рядов судей ОАСК.

Поскольку регент (Андрей Богдан. - Ред.) еще помочь не мог, то судьи ОАСК начали бороться самостоятельно - от подачи десятков фейковых судебных исков и массовых болезней к замене нескольких членов ВККС на подконтрольных.

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Выборы закончились, судьи ОАСК начали принимать решения в пользу регента, ВККС продолжила терять членов, то же самое задело и Высший Совет правосудия. Казалось, что операция закончилась.

"И здесь под регентом взрывается неожиданная бомба. Департамент Горбатюка и Сытник вываливают пресс-конференцию с прослушкой, от которой слезятся глаза. Взрыв стал неожиданным, так как, казалось, что всех минеров уже обезвредили: с САПом уже давно провели профилактические беседы, а в ГПУ назначили своего заместителя Генпрокурора. Однако вдруг оказалось, что операцию провели без САПа, а заместителя генпрокурора поставили перед фактом громкой пресс-конференцией", - говорится в публикации.

"Результат. Богдан сел в растяжку. С одной стороны - неформальные верительные грамоты коррупционным судьям и прокурорам уже выданы, и надо придерживаться договоренностей. С другой - соблюдение этих договоренностей будет плевком в лицо общества. Именно эта растяжка является главной причиной того, что найти любые комментарии от команды Зеленского по судейскому скандалу крайне сложно. Лично я считаю, что Богдан не испытывает дискомфорта от этого шпагата, ибо, не думаю, что для него важны настроения рядовых граждан. Проблема только в том, что у граждан может быть другое мнение", - подытожил Шалайский.

Напомним, 26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

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