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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
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Все про:НАБУ (2812) Богдан (34) ГПУ (9239) Шалайский Алексей (2)

 "Судебный скандал - шпагат для команды Зеленского", - Шалайский

С одной стороны - неформальные верительные грамоты коррупционным судьям и прокурорам уже выданы, и надо придерживаться договоренностей. С другой - соблюдение этих договоренностей будет плевком в лицо общества.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал главный редактор "Наших грошей" Алексей Шалайский, передает Цензор.НЕТ.

Алексей Шалайский высказал свою гипотезу относительно шокирующей прослушки судей.

За несколько месяцев до выборов, увидев социологию, судьи ОАСК решили переориентироваться на команду нового президента. В "пленках" несколько раз всплывает фраза, что надо дождаться первого тура выборов. Договоренности в то время можно было проводить только с будущим регентом - Андреем Богданом.

Высшая квалификационная комиссия, сформированная Порошенко, в ответ решила, что пришло время для жесткого оценивания и соответственно - прореживание рядов судей ОАСК.

Поскольку регент (Андрей Богдан. - Ред.) еще помочь не мог, то судьи ОАСК начали бороться самостоятельно - от подачи десятков фейковых судебных исков и массовых болезней к замене нескольких членов ВККС на подконтрольных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Работу суда никто не блокировал", - в ГПУ опровергли обвинения ОАСК

Выборы закончились, судьи ОАСК начали принимать решения в пользу регента, ВККС продолжила терять членов, то же самое задело и Высший Совет правосудия. Казалось, что операция закончилась.

"И здесь под регентом взрывается неожиданная бомба. Департамент Горбатюка и Сытник вываливают пресс-конференцию с прослушкой, от которой слезятся глаза. Взрыв стал неожиданным, так как, казалось, что всех минеров уже обезвредили: с САПом уже давно провели профилактические беседы, а в ГПУ назначили своего заместителя Генпрокурора. Однако вдруг оказалось, что операцию провели без САПа, а заместителя генпрокурора поставили перед фактом громкой пресс-конференцией", - говорится в публикации.

"Результат. Богдан сел в растяжку. С одной стороны - неформальные верительные грамоты коррупционным судьям и прокурорам уже выданы, и надо придерживаться договоренностей. С другой - соблюдение этих договоренностей будет плевком в лицо общества. Именно эта растяжка является главной причиной того, что найти любые комментарии от команды Зеленского по судейскому скандалу крайне сложно. Лично я считаю, что Богдан не испытывает дискомфорта от этого шпагата, ибо, не думаю, что для него важны настроения рядовых граждан. Проблема только в том, что у граждан может быть другое мнение", - подытожил Шалайский.

Напомним, 26 июля 2019 г. детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ (УСР ГПУ) провели санкционированные следственные действия (обыски) в помещениях Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и Суворовского районного суда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Увольнение Загребельской из АМКУ означает, что с олигархами будут "договариваться", - Шалайский

Судебный скандал - шпагат для команды Зеленского, - Шалайский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140093
 
   
 Топ комментарии
 
Только полный дебил мог поместить портрет
Медведчука на украинский флаг...
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ЗЕбилы, объясните мне - я реаьлно не понимаю, вот вы отдали всю власть в стране одной группировке, это монополия - делай что хочешь, договариваться ни с кем не нужно вообще - все зависит от желания и аппетитов))) Вы на что расчитываете? что вы будете жрать попкорн а вован будет пахать чтобы вам жилось послаще?
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Только полный дебил мог поместить портрет
Медведчука на украинский флаг...
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это наверняка Волька с Богданом флажок пометили Мервтечуком... а чому молчат про скандал с судьями.. так нема кол делами заниматься... да и Беня с Богданом той суд давно законсервировали под себя и если вдруг Вовк начнет рассказывать от кого за что и склько то не растяж будет и шпагат а там между ног граната без кольца подвиснет на 5 секунд... кто кому из них мазут вазелином не важно... им нема колы... у них еврейска любофЪ... "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 1286
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Полные дебилы также вешают на Администрацию президента Украины табличку с надписью "Губернатор Малороссии", и т.д. Но почему-то свиновата от этого в восторге.
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Так ведь правильно вешают. Зеля только называется прЗЕдентом, а по факту губернатор малороссии. Самой малороссии нет (зеля думает, временно), а губернатор назначен.
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Нужно как Пиночет...
Попросить весь судебный корпус собратся на пикник...на стадионе
И прокрутить им с..м пару новых дисков!)))
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После стирки панталонов...коррупция покинет их светлые головы!)))
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Запальний діджей, фаєр шоу, димогенератор, вечірка обіцяє бути запальною.
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Были воры у власти, а теперь воры и дегенераты.
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Та так. А Зебенята все тішили себе думкою, що це всі корумповані суди під Порошенком. А виявляється, ось воно як. Зебенята, аууу!
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тому що якась мавпа з вусамы так сказала? "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 809 Порошенко проводил судебную реформу,- это его плоды и его ответственность.
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"Эта растяжка или шпагат"? "Судебный скандал - шпагат для команды Зеленского", - Шалайский - Цензор.НЕТ 6466 Я теперь не жалею , что голосовал за Вакарчука .
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Извиняюсь спросить, а в чем Славик себя успел проявить, что Вы так не жалеете что за него проголосовали? Покуда о нем ни слуху, ни духу.
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Славик ? Ну ты Очень Виртуальный Странник !
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А уменьшительное от Святослав как? Святик что ли? Ну извините.
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Иди ты в ватный зад . Ты провалил задание путла . Останешься без пайки .
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шалаи против шалав- очень интересная заморочка
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Зелефилы - давай запускайте шарманку про: "свинарчуков", "барыг" и "мародеров")))))))
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Люби мои...ця злачинна влада...
Пардон забылась немного...
Люби мои...ци злачинни папиредники разикралы усю краину!))))
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Рома Маестро


Зелефилы - давай запускайте шарманку про: "свинарчуков", "барыг" и "мародеров")))))))
"Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 5470

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Зе разогнал верховную раду, отправил в отставку кабинет министров, увольняет губернаторов... но при этом судей и министра МВД он не трогает. Значит его вполне устраивает то, что происходит в судебно-полицейской системе страны.
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При любой власти...дворников и проституток нужно беречь!)))
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А зачем команде ЗЕ учитывать мнение народа? - у них монополия власти на пять лет, а за пять лет ого-го что можно сделать с мозгом лохтората, учитывая то, что он уже отрофирован
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Роман Самойленко a21e0f24

А
зачем команде ЗЕ учитывать мнение народа? - у них монополия власти на
пять лет...
"Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 2740
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ЗЕбилы, объясните мне - я реаьлно не понимаю, вот вы отдали всю власть в стране одной группировке, это монополия - делай что хочешь, договариваться ни с кем не нужно вообще - все зависит от желания и аппетитов))) Вы на что расчитываете? что вы будете жрать попкорн а вован будет пахать чтобы вам жилось послаще?
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Вы несколько однобоко мыслите. Власть всегда подразумевает ответственность. Если вся власть у них, то и вся ответственность на них.
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По телевизору сказали, что вся ответственность на папередниках, значит на папередниках.
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Разрешите ответить за "зедебилов". Я, хотя и не голосовал за Зеленского и его партию, но расчитывает на посадку свинобанды. Хотелось бы это лицезреть. "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 4160
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Дід Микола‏ @malitskiy_ 2 ч.2 часа назад

ЛайноМідаси:
Комуняки "спаскудили" червоний колір.
Фашисти - коричневий.
Гомосексуалісти - голубий.
Лесбіянки - рожевий.
Зебіли - зелений...
Але останні пішли ще далі. Тепер вони паскудять ще й гарні імена!

🌞ЛютаЯнка ⚔‏ @futoro1996

Вчора була в куми на хрестинах.Малого хотіли назвати Богданом,буде Назаром.Питаюся,чого так,все ж цілий місяць про Бодю мова йшла.Кума і каже,що передумали,бо в презЕдента той його поводир Богдан ім'я спаскудив.Дід заявив,що назвете Богданом-проклену,в нашій сім'ї під&рів не буде
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Хм. Можна тільки поспівчувати дитині. Народилася в родині політично навіжених бовдурів.
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ну хоч не у родині віртуальних українців "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 5727
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У родині віртуальних українців виховуються цілком реальні громадяни України. "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 3036
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у вашому віртулаьному всесвіті - можливо, так і є. Але не в реальному житті.
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Ой, ось тіки не треба... Які зарозумаки, я дивлюся, на Цензорі.
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За великим рахунком ми всі тут віртуальні. Ваш обліковий запис та нік є тільки брокером для відображення Вашої фізичної особи на віртуальний свят яким є світова інформаційна павутина.
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Иди ты в ватный зад . Ты провалил задание путла . Останешься без пайки .
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змінять луцика на потрібного їм прокурора- і тоді все зійде на нєт! тим паче основні змі принципово не критикують нову владу, і добровільно замовчують факти корупції в оточенні маладой каманди прахвесіоналів
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Olexandr Chornogorodskij
...основні змі принципово не критикують нову владу, і добровільно
замовчують факти корупції в оточенні маладой каманди прахвесіоналів
І недорого обійшлося... "Судовий скандал - шпагат для команди Зеленського", - Шалайський - Цензор.НЕТ 261



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Алексей Шалайский высказал свою гипотезу относительно шокирующей прослушки судей.

Я тоже могу выдвинуть гипотезу относительно отсутствия мозгов у этого альоши.
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Так и без гипотез понятно, что лоботомия значительно повысит твой ай кю
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Оно и видно, что после лоботомии твой IQ достиг небывалых высот, даже превзошел IQ cамой "инфузории калоши".
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Вот не успел это же отметить. И вообще "Наши гроши" любят гипотеза за расследования выдавать и рассказывать их с пафосом разоблачителей. Вот раньше газета была "Аргументы и факты". За газету не агитирую, но вот название мне нравится.
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Пока гражданам не показывают в СМИ негатива про Зелю - граждане будут ссаться кипятком счастья от ЛЮБОГО поступка его или его команды.

а в СМИ мы видим фоточки Зели и показательные порки чиновников. правда, порки остаются без последствий...

но нариду нассать.
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Алексей Шалайский высказал свою гипотезу... и все дружно бросились ее обсуждать. Нет - писать сочинения на заданную тему.
Раньше шутка была, что покажи дураку палец - он смеяться будет. На многих проверял - действительно не могут сдержаться и смеются.
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Всякого рода порохоботы, пытаются вешать на Зеленского, назначенных при порохле орков.
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Сам пан Богдан - "плевок в лицо общества". Пройдисвіт, усе життя шустрящий на пройдисвітів. Усе інше - наслідки....
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Порохоботы перегрелись как руцкий самовар, яростно обвиняют Зеленского за весь бардак который намутили соевые... Требуют наказания сепарам которые при Пете жили как в санатории.....будет вам наказание, им, но в первую очередь вам....сядут усе, а Петя гуляет на свободе до смены прокурора потом туши свет, рада подрихтует уголовный кодекс чтоб у Пети небыло шансов дожидаться суда на Мальдивах, а то при соевых у всякой сволочи было больше прав чем у инвалида.
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Мальчик михайло,теперь этот прыщик из сми сосут из пальца чернуху и пытаются её обсуждать.Главное -накидать побольше на вентилятор,авось на всю округу разлетится и что-то пристанет.Новая ВРУ не начала работать,люди учатся,Обсуждать то,чего не может быть даже гипотетически.Окститесь!
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