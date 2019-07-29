 Из-за жары в Киеве полиция ограничила движение грузовиков

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

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