 Из-за жары в Киеве полиция ограничила движение грузовиков

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в сообщении.
Отмечается, что интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.
створи можливість об'їхати і тоді в'їзди в місто хоч перекопай...
И находится она не в Киеве, а в Кировограде.
але в межах міста постійно курсує десь більше тисячі самоскидів вантажепідйомністю 25-32т, а ще кілька сотень бетоновозів, а ще тисячі довгомірів, що возять залізобетон, метал, цеглу, блоки... безліч різних вантажів.
мертвому припарка.