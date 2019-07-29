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Все про:Киев (17760) патрульная полиция (1301)

 Из-за жары в Киеве полиция ограничила движение грузовиков

Из-за высокой температуры воздуха патрульная полиция ограничила в Киеве движение большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"С целью сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог и улиц столицы в период длительной жаркой погоды вводится временное ограничение дорожного движения для большегрузного транспорта с 11:00 до 18:00", - сказано в сообщении.

Отмечается, что интенсивность грузового транспорта и повышение температуры воздуха выше + 28 градусов приводит к разрушению покрытия дорог и образованию на них продольной и усадочной деформации. Время ограничения может варьироваться, в соответствии с температурным режимом.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140085
 
   
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а що взагалі роблять оці фури в містах? будуйте бази за межами міста, туди доставляйте товари, а звідти маленькими уже по тим точкам. в минулому році впіймали рекордсмена по перегрузу зерном , щось біля 100 тон!!!! а ми дороги хочемо? а безпека, про це мало хто говорить.
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а якщо везеш вантаж скажімо з Житомира на Чернігів, то Київ перестрибувати?
створи можливість об'їхати і тоді в'їзди в місто хоч перекопай...
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Окружная дорога как она должны быть - по которой можно полностью обьехать вокруг города - в стране есть только одна, насколько мне известно.
И находится она не в Киеве, а в Кировограде.
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в харькове есть. кыянам вместро евровиденья и другой имиджевой хрени надо давно не выделыватсья а строить окружую, при чем за свой счет а не за счет больниц и дорог на черниговщине или кировоградщине. тогда и отвественность будет за нее и понимание нужен ли очередной финал лиги чемпионов или атласвикенд
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Для окружной в Киеве надо два моста через Днепр строить, причём один из них 3-километровый. Там если по честному считать - под миллиард долларов стоимость, а если держава смету составит - будет два с половиной. Этот проект не то шо Киев, даже держава не потянет, надо международное инвестирование. А буржуйские деньги сложнее украсть, поэтому никто этим заниматься не будет.
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фури в місто не пустили...
але в межах міста постійно курсує десь більше тисячі самоскидів вантажепідйомністю 25-32т, а ще кілька сотень бетоновозів, а ще тисячі довгомірів, що возять залізобетон, метал, цеглу, блоки... безліч різних вантажів.

мертвому припарка.
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