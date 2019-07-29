 "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, комментируя заявления о якобы затягивании Генпрокуратурой подписания данных подозрений, передает Цензор.НЕТ.
"Лишь в 10:55 понедельника, 29.07.19 г., подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя Генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - заявила Сарган.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
У березні 2015 Ситник був одним із чотирьох основних претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, пройшовши всі етапи конкурсу[5], і отримавши в останньому голосуванні 7 голосів[6].
Ну, от, приміром, є "запит суспільства" на звільнення призначеного всупереч люстраційному законодавству А.Богдана; і - що?
нескурвлені-навряд..
у Львівській прокуратурі точно немає..
знайти до чого дої..атись..
зжував граматику,двієчнику?)
чому не переслав!?
Шыренгами сопливые малышы, не успев вытереть свои грязные задницы, вскакивают с своих вонючих горшочков и начинают рассуждать про правильность документооборота!
То ли ещё будет!
місяць до того ,як генпрокурор-алкаш Юрік стане без дефісу..