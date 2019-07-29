 "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, комментируя заявления о якобы затягивании Генпрокуратурой подписания данных подозрений, передает Цензор.НЕТ.

"Лишь в 10:55 понедельника, 29.07.19 г., подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя Генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - заявила Сарган.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.