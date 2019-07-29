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 Политика Украины
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 "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева

Заместитель Генпрокурора лишь сегодня с утра получил проекты подозрений судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, комментируя заявления о якобы затягивании Генпрокуратурой подписания данных подозрений, передает Цензор.НЕТ.

"Лишь в 10:55 понедельника, 29.07.19 г., подозрения на судей ОАСК поступили на подпись заместителя Генпрокурора. Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк", - заявила Сарган.

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк: Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140083
 
   
 Топ комментарии
 
руководство и прес центр прокуратуры как и всегда, врут ..петляют переводят стрелки ..и не подписывают обоснованное подозрение системным коррупционерам ..почему? потому что они тоже составляющая этой мафии
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например такие, которые смогут подписать бумажку ещё до её появления на бумажной фабрике.
"Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 8873
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Тибе, Парашка сопливая, сообщаю, что в официальных структурах есть правила документооборота.
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Понабирали работніків... Цікаво , чи є в ГПУ професійні, адекватні прокурори? Чи всі туди попали за бабло?
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например такие, которые смогут подписать бумажку ещё до её появления на бумажной фабрике.

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Вот жеж каие мы там все уставшие! Есть запрос общества на справедливость, так выйди на работу в субботу и подпиши! Не переломишься.
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что подписывать то в субботу? украинским по-белому написано: "Лише о 10:55 понедiлка ... надiйшли на пiдпис".
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Лохотрон это. Горбатюк конечно тупит много, но подання в папку генпрокурору думаю положил вовремя. А то, что Югик открывает её по праздникам - его проблемы.
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Так Юрика нет, он в отпуске! Есть зам, или исполняющий обязанности. Все забудьте о Луценко, он доживает последнии дни как Генеральный Прокурор. А запросы на справедливость у человека есть всегда, и частенько эти запросы реально надуманы. Я не имею ввиду этот случай!
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Вы, пожалуй, не видите дальше собственного носа. Процедура направления подобного рода документов предусматривает бюрократию. Эти документы прошли регистрацию в канцелярии, а затем очень занятая секретарша принесла в приемную...
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хотя, да. какой приЗЕдент, такие и работнички. тот по лигам смеха на моря гасает, бо больше заняться нечем, а этим влом бумажку в ГПУ принести, бо переломятся...
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особливо тупим



У березні 2015 Ситник був одним із чотирьох основних претендентів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, пройшовши всі етапи конкурсу[5], і отримавши в останньому голосуванні 7 голосів[6].
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Моя сентеція: "запити суспільства" часто-густо бувають протизаконими... Щонайменше - такі, які не відповідають встановленій Законом процедурі... В кращому випадку - такі, яких владні мужі не зобов'язані дослухатись; а лише знати думку суспільства...
Ну, от, приміром, є "запит суспільства" на звільнення призначеного всупереч люстраційному законодавству А.Богдана; і - що?
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Вы говорите о частностях. Я - об абстрактных вещах. Безусловно презумпция невиновности должна стоять во главе угла, но коль заговорили что внедрах ГПУ есть "подозрения" ТОПам, то ссылаться на выходные, это по крайней мере не комильфо.
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Идиот ты, Кац! Запрос общества - это на круглосуточное пиво!
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Я даже не знаю что сказать. Растерялся. Попробую. Быть может: идите в сраку, Да пожалуй так!
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Твой общественный запрос - срака? Чего только не бывает!
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професійні є.
нескурвлені-навряд..

у Львівській прокуратурі точно немає..
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головне пані Сарган, щоб ви хоч щось робили.....
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Просто бабло туда сюда шарится да и все . И не зачем здесь втирать о нормах закона.
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эта женщина так рьяно защищает луцика,, что можно подумать что она себя считает вечной. Понимая при этом , что со сменой генпрокурора и ее уволят.
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едешь ты такой на автомобиле, останавливает тебя полиция, и впаивает штраф за проезд на красный сигнал светофора. ты такой возмущаешься, что ни одного светофора ещё не проехал, а тебе отвечают - так впереди их двенадцать штук! "Просто вовремя надо все делать, господин Горбатюк": Сарган объяснила, почему ГПУ до сих пор не подписала подозрения на судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 5546
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руководство и прес центр прокуратуры как и всегда, врут ..петляют переводят стрелки ..и не подписывают обоснованное подозрение системным коррупционерам ..почему? потому что они тоже составляющая этой мафии
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а гнила продажна "контора Луцика" рада старатись.
знайти до чого дої..атись..
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Тибя, далбаё....а нужно раздавить на дороге грузовиком. Как борца с правилами, в частности - дорожными.
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Ты, гнида продажная, за грамматику, которая при Проклятом Порошенко была???????????
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Вот думаю: а проекты этих постановлений как-то Луценко на Эмейл нельзя сбросить? Или плокуол в столь глубоком запое, что забыл свой пароль?
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Тибе, Парашка сопливая, сообщаю, что в официальных структурах есть правила документооборота.
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Гниденыш, ты же знаешь, что закон, что дышло, которым стоило бы тебе дать по мозгам. "Просто вчасно треба все робити, пане Горбатюк": Сарган пояснила, чому ГПУ досі не підписала підозри на суддів Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 7915
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Тибе, Парашка сопливая, стоит хорошенько по морде надавать. А поскольку мой папа - большой начальник - посадят тибя. За хулиганство.
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На своей разбитой морде узнаешь! Закон - как дышло - тибя и посадят!
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Нормально? Пресс-секритутка Генпрокурора вычитывает зам.Генпрокурора и рассказывает ему, что и как делать? Её дело бумажки расскладывать и сообщать, когда Ген.прокурор просыпается, может даже с ней вместе, и когда приходит на работу. Во какие порядки насоздавал Югик в прокуратуре!?
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Слышь, дигиниратёнок, ты из какой жопы вылез? Ты не в курсе про официальный способ подачи бумаг? Ты думаешь, что их в любое дупло можно совать?
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Просто цирк какой-то!
Шыренгами сопливые малышы, не успев вытереть свои грязные задницы, вскакивают с своих вонючих горшочков и начинают рассуждать про правильность документооборота!
То ли ещё будет!
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Опять же лож в игре формулировок "ПОСТУПИЛО НА ПОДПИСЬ" и "ПОСТУПИЛО В ГПУ" - между этими двумя понятиями - ох какой срок может пройти. Прокурор может год не давать указание принести ему на подпись и виноват не он а секретариат, а кто конкретно - да ни кто.
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рік вже ні.
місяць до того ,як генпрокурор-алкаш Юрік стане без дефісу..
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Ты не нотариус, а дыбил. Документ приносят в приёмную в двух экземплярах, на них ставится входящий номер и ДАТА. Один экземпляр с датой приёма уносит тот, кто приносил.
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