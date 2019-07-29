EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  2167  39
Все про:Зеленский (2317) Меркель (1674) ТВ (1774) Климкин (2273)

 Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин

Когда стала понятна динамика рейтинга Владимира Зеленского, команда канцлера ФРГ Ангелы Меркель сделала для нее нарезку из сериала "Слуга народа".

Об этом рассказал в интервью Укринформу министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Меркель по телефону обсудили освобождение украинских заложников в РФ, разведение сил у Станицы Луганской и транзит газа

Он добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и интересовались у него (Климкина. - Ред.) его мнением по этому поводу, однако отказался их назвать, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Климкин отметил, что сам также еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий "Слуги народа".

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Давайте обсудим, чей Крым и кого нет на Донбассе", - Зеленский позвал Путина на переговоры при участии Трампа, Меркель, Мэй и Макрона. ВИДЕО

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" о невероятной истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1+1".

Источник: https://censor.net.ua/n3140081
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это по мнению канала Г+Г или есть немецкая версия слуги нарота, яяяяя, дастиж фантастиж
 показать весь комментарий
 
 
я так понимаю етому свиноботскому ресурсу скоро придёт гаплык вместе с хозяином и модерастами
 показать весь комментарий
 
не смотри гнилой ,смотри прямой к анал.
 показать весь комментарий
 
тогда понятно,почему она тряслась рядом с зелей ...
 показать весь комментарий
 
 
меня от него тоже трясёт. достаточно просто вспомнить, какое чудо в перьях избрали... Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 3329
 показать весь комментарий
 
 
Перекладав напевно хтось з посольства РФ, серіал же не український.
 показать весь комментарий
 
надо было им кино про наполеона посмотреть. вот где он раскрылся на все 300 %
Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 9945
 показать весь комментарий
 
 
ой вей...оце досягнення..бабусю присадили на серіал----висловлюю озабоченность Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 1400
 показать весь комментарий
 
 
- Два на екрані і ще один з мікрофоном перед ним. Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 4178
 показать весь комментарий
 
 
А потом оказывается что настоящий олень - это тот кто бегал по стадионам и сдавал анализы ради 8% Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 1945
 показать весь комментарий
 
...тому не надо долго искать оленя, у кого он в зеркале...
 показать весь комментарий
 
дехто вважає мене з команди зе!
перепрошую, ніколи не бачив жодної серії того головородька.
не голосував взагалі 31 березня, бо був за межами країни.
21 квітня голосував за смешка
а в верховну зраду голосував проти плитки ерзац шокаладу. бо ненавиджу ворюг.
і буду підтримувати все, що буде робити зе проти пе. аж поки теж не дістане.
тобто по життю я завжди в опозиції
 показать весь комментарий
 
Зеля тоже немецкие фильмы смотрел. В попытках воспитания любви к Родине.
 показать весь комментарий
 
 
Он неправильный сделал вывод . Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 8352 Там не любви , там "Аа-аа , ещё-ещё ..." Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин - Цензор.НЕТ 8352
 показать весь комментарий
 
Я був порохоботом, але сьогодні подивився 4 сезони ;Слуги Народу; і тепер вірю Голобородьку більш ніж рідній матері!
 показать весь комментарий
 
 
Уже ревнуєш Вову до Лєночки й Андрійка Бурятдана?
 показать весь комментарий
 
 
Отож пані Меркель так трясло. Бідна жіночка
 показать весь комментарий
 
 
Та то не комедійний серіал - то спрощена правда про українське суспільство. Не вистачає багатьох елементів, але в цілому так і є.
 показать весь комментарий
 
Ну, там громадянська війна, федералізація що ще?- Львівскі шахтарі потрапляють у біду, після чого донєцкіє шахтьори їдуть їх виручати. Але на них нападають бандерівці... Ну, тут львівскі шахтарі об'єднуються з донєцкімі шахтьорамі і разом б'ють бандерівців...
В чім брехня, бо львів'яни проголосували за Героя АТО- Зєля тепер судиться.
 показать весь комментарий
 
Іноземці організували зйомку серіалу з метою розкрутки своєї маріонетки.
 показать весь комментарий
 
...Меркель было хорошо, задолбала дебильная морда на экране - телек выключила, а тут придется жить в этой "комедии" Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1885 Серіал "Слуга народу" дивилися навіть Меркель і кілька глав МЗС, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5944
 показать весь комментарий
 
 
це ж треба, а я того лайна навіть і разу не глянів, навіть ще не знаючи , що шмаркля тупо тренується на своєму лохтораті, кормлячи цим лайном мізки через зомбоящик через г+г, яке я теж більше півроку навіть зі списку каналів видалив
 показать весь комментарий
 
Дайте тоді зелі майн-камф почитати,там де про жидів написано,тільки дати та прізвища змініть на *******,один в один все збігається
 показать весь комментарий
 
Ну теперь и Германии во власть будут выбирать шутов, клоунов, блогеров и фотографов. Вот немцы заживут, вообще все халява будет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх