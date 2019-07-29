 Сериал "Слуга народа" смотрели даже Меркель и несколько глав МИД, - Климкин

Об этом рассказал в интервью Укринформу министр иностранных дел Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Я вам могу открыть тайну, когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин.

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Он добавил, что еще несколько министров иностранных дел смотрели сериал и интересовались у него (Климкина. - Ред.) его мнением по этому поводу, однако отказался их назвать, поскольку не спрашивал у них разрешения.

Климкин отметил, что сам также еще задолго до выборов специально посмотрел несколько серий "Слуги народа".

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - считает министр.

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"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95" о невероятной истории избрания Президентом Украины учителя истории. Главную роль учителя истории - Василия Голобородько в сериале исполняет нынешний Президент Украины Владимир Зеленский. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 ноября 2015 года на украинском телеканале "1+1".