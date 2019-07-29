 Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу по "закону Савченко"

Об этом говорится в публикации Українських Новин, передант Цензор.НЕТ.

Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

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Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.

Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной "Батя") является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.