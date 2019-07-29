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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (998) Гиркин (85) наемники РФ (887)

 Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу по "закону Савченко"

Срок тюремного заключения бывшего "начальника службы тыла" самопровозглашенной "ДНР" Дмитрия Куприяна (позывной "Батя") завершился.

Об этом говорится в публикации Українських Новин, передант Цензор.НЕТ.

Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.

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Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.

В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".

Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.

Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.

Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.

Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.

Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной "Батя") является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3140080
 
 
 Топ комментарии
 
Зеля умных увольняет , уродов выпускает .
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Пять лет кормили и отпустили . Грёбаная Надя .
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Зеля умных увольняет , уродов выпускает .
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А шо закон Савченко принимала личо Савченко или хряковская зРада? И чо его хряк подписал если он такой плохой? А ну ************ напряги свою единственную извилину для ответа.
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...а если зеленая шмаркля такая хорошая, и рулит уже два месяца - чего ж она этот закон не отменила? Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 3434 "А ну ************ напряги свою единственную извилину для ответа." (с)
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між іншим, "Закон Савченко" скасований ще попередньою ВР, з-за ініціативи новопризначеного (тоді ще) Генпрокурора Ю.Луценка. Він проіснував недовго - в акурат стільки, щоб переконатися, наскільки він шкідливий.
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Дятел, закон не "шмаркля" отменяет, а голосованием в парламенте, где должно быть большинство депутатов за отмену. И тут даже не закон Савченко виноват, а то, что порошенковский суд дал этому бандиту только 5 лет.
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О, у лахтоольгинских бригадный подряд. Гы.
Напряг извилину и не пойму, при своём то при уму, а какой механизм есть у ЗЕ отменить подписанный президентом и вступивший в силу закон?
А ну, лахтоольгинская ************, напряги свою единственную извилину для ответа. Бу-га-га.
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кстати, ради справедливости, Закон Савченко Рада отменила еще в мае 2017 года. просто в тот период, пока закон действовал, для єтого "Бати" (а он уже сидел в СИЗО) день шел за два.
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Угадай с трех раз своей единственной извилиной какой орган принимает законы и делает к ним поправки?
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зебіл, не забувай, що в 2015-му році була "коаліція 5-ти партій", яка приймала закони консенсусом. Тобто, якщо би частина тої коаліції не підтримала би "закон гаді" - юлька не підтримала би бюджет, приміром, і т.д.
Так що, коли брешете, зебіли - то хоч пригадуйте історію.
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Порося этих тварей и расплодил .Бо само такое .
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ты еще напиши что при Зе закон ссявченко приняли и суды потужно отреформировали.
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Да, при Порошенко террориста Лусварги вообще без заключения не выпускали. ))) У свиноваты память, как у амебы. Кстати, закон Савченко этот был принят при порошенковской коалиции, и не выпустить этого боевика просто не могли. Кстати, а почему порошенковский суд дал ему только 5 лет?
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5 лет дал отрехформированный Петром суд, а благодаря Петровому большинству в Раде срок еще и сократили наполовину. Я считаю - это ришуча реформа и потужна перемога.
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Только все эти отпускания сепаров без права посещения ресторанов удивительным образом резко участились при клоуне. Уже 3 месяца он единолично страной управляет, но виноваты папередники. И так будет все 5 лет, если его до того момента на вилах не вынесут.
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Некому его выносить уже.
И незачем.
Нарид не достоин таких жертв и все равно потом выберет такое же.
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Пять лет кормили и отпустили . Грёбаная Надя .
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по "закону Гади Савченко".... сколько лет еще страна будет откашливать плоды работы этой "кацапской диверсантки"???!!!
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ти маєш на увазі юльку? Бо реєструвала цей закон саме вона - гадя тоді в СИЗО сиділа... І навіть не голосувала за нього.
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Зеля,собирай манатки.скоро на ростов
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Меркель сериал Слуга народа смотрит еще?
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Порохоботы, поняли для чего барыга подписал этот закон?
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26 ноября 2015 года состоялось голосование относительно принятия данного законопроекта за основу и в целом. 255 депутатов проголосовали за принятие законопроекта, ни один депутат не проголосовал против и не воздержался, 63 депутата не голосовали. 22 декабря 2015 года Президент Украины Порошенко подписал этот законопроект, тем самым окончательно завершив процедуру его принятия и оставив дело за его публикацией.
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"Бред сизой кобылы" все это.
Почему пусковую установку от ЗРК "Бук" упорно в СМИ называют целым ЗРК?!
А может действительно надо исследовать вопрос о том где остальные части этого ЗРК - РЛС, пуско-зарядная, КП. Ведь не могли же в реальности везти с России только саму пусковую с четырьмя ракетами.
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"Ведь не могли же в реальности везти с России только саму пусковую с четырьмя ракетами."

Почему не могли? Пусковая автономна и может работать самостоятельно вне комплекса - значительно хуже, чем в составе комплекса, но может - у нее для этого и свой радар имеется.
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Но отличать гражданские самолеты от военных самостоятельно не может.
Для этого нужна связь с гражданским узлом.
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Даже на вики зайти не судьба? Чебурнет? Найманець РФ Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко" - Цензор.НЕТ 5286
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если память не изменяет у неё есть своя РЛС но малого радиуса действия, проще говоря может стрелять по тому шо летит над головой, заряжать там нечего, уже было заряжено, стрелять могли только кадровые военные 3-4 человека минимум, трахтарист там не разберётся.
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Трейлер украл , был наемником террористов , сбивших гражданский самолет ...
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А де саме він буде відбувати "дома административный надзор сроком на 1 год"? В ордло? І яким чином буде "обязан в ночное время находится дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции"???
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Потом не удивляйтесь что УКраина считается в мире страной третьего сорта.
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Так и сама Надюха гуляет на свободе, хотя ей инкриминируют терракт и госизмену.
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слава правосуддю..прям кіно---самий гуманний суд в світі
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купріяна звільнили....тепер він вступить в Слуги Народу і буде балотуватися в місцеві ради....
я знову ж, в 2969-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Прикольно. Т.е. мудак, пардонте, реальный участник преступления, гибели почти 300 человек и на свободу с чистой совестью ? А суд весной... Предлагаю ставки - поезд, чинил розетку, выпал с балкона... Ставлю на отравление алкоголем. Контрафактным, есно.
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