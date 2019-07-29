 Укравший трейлер для перевозки "Бука" наемник РФ, соратник террориста Гиркина Куприян вышел на свободу по "закону Савченко"

Об этом говорится в публикации Українських Новин, передант Цензор.НЕТ.
Именно Куприян является тем наемником РФ, который, по данным Службы безопасности Украины, организовал похищение в июле 2014 года трейлера для перевозки ЗРК "Бук". Именно из этого ЗРК 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines.
Куприян был задержан украинскими правоохранителями при пересечении госграницы в декабре 2015 года.
В декабре 2017 года он был осужден киевским судом к 5 годам лишения свободы и к нему был применен "закон Савченко".
Срок тюремного заключения Куприяна истек 20 июня текущего года.
Из-за плохого поведения под стражей суд установил за ним административный надзор сроком на 1 год.
Куприян обязан в ночное время находиться дома и 4 раза в месяц отмечаться у полиции.
Также ему запрещено посещать рестораны, кафе, бары, магазины с целью приобретения спиртных напитков.
Отметим также, что наемник РФ Дмитрий Куприян (позывной "Батя") является близким соратником российского террориста, полковника ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова), который командовал наемниками РФ на Донбассе в 2014 году.
Напряг извилину и не пойму, при своём то при уму, а какой механизм есть у ЗЕ отменить подписанный президентом и вступивший в силу закон?
А ну, лахтоольгинская ************, напряги свою единственную извилину для ответа. Бу-га-га.
Так що, коли брешете, зебіли - то хоч пригадуйте історію.
И незачем.
Нарид не достоин таких жертв и все равно потом выберет такое же.
Почему пусковую установку от ЗРК "Бук" упорно в СМИ называют целым ЗРК?!
А может действительно надо исследовать вопрос о том где остальные части этого ЗРК - РЛС, пуско-зарядная, КП. Ведь не могли же в реальности везти с России только саму пусковую с четырьмя ракетами.
Почему не могли? Пусковая автономна и может работать самостоятельно вне комплекса - значительно хуже, чем в составе комплекса, но может - у нее для этого и свой радар имеется.
Для этого нужна связь с гражданским узлом.
- аху...дивлен...
я знову ж, в 2969-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!