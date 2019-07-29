 Полиция составила около 90 тыс. протоколов на пешеходов с начала 2019 года

Об этом сообщила пресс-служба Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, с начала года с участием пешеходов зарегистрировано 3976 случаев ДТП, и 3619 ДТП с пострадавшими.
В частности, увеличилось количество ДТП по вине детей: с начала года зафиксировано 290 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 ребенка и пострадали 134, что на 26-30% больше, чем в первом полугодии 2018 года.
В статистике ДТП лидируют столкновение транспортных средств (4295) и наезд на пешехода (3619). Наиболее частой причиной совершения ДТП остается превышение скорости (2359 аварий), на втором месте - нарушение правил маневрирования (1420 ДТП) и нарушение правил проезда перекрестков (702 ДТП). Вождение к нетрезвом виде с начала года привело к 608 авариям.
Итак, достижения полиции в килограммах и метрах составляют:
масса бумаги = 90 000 * 2 экз. * 0,005 = ок. 54 т
высота стопки = 90 000 * 2 экз. * 104*10^-6 = 18,72 м
Студенты университета Лестера выяснили: в среднем с одного промышленного дерева - береза, дуб, ель - можно получить 17 пачек бумаги по 500 листов каждая
потрачено деревьев = 90 000 * 2 экз. / (17 * 500) = 21 шт. (небольшой скверик)