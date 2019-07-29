 С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ

Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в январе-июне РФ поставила на миграционный учет 799 тыс. 361 украинцев, из них 75 тыс. 290 человек зарегистрировано по месту жительства и 724 тыс. 71 человека - поставлено на учет по месту пребывания.

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В частности, 524 тыс. 565 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 248 тыс. 917 украинца въехали в РФ с частным визитом, 213 тыс. 207 - на работу, 20 тыс. 557 - для туризма, 14 тыс. 535 - для учебы и 27 тыс. 349 украинцев под другими предлогами.

За тот же период РФ сняла с миграционного учета 565 тыс. 454 граждан Украины.

Как сообщалось, за 2018 год 242,2 тыс. граждан Украины въехало в РФ с частным визитом, 238,7 тыс. - на работу, 12,6 тыс. - для учебы и 16,6 тыс. - с целью туризма.