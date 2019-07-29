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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:граница (3232) МВД РФ (160) Россия (73460) украинцы (2998)

 С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ

248,9 тыс. граждан Украины въехало в РФ в первом полугодии 2019 года с частным визитом, 213,2 тыс. - на работу, 20,6 тыс. - с целью туризма и 14,5 тыс. - для учебы.

Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в январе-июне РФ поставила на миграционный учет 799 тыс. 361 украинцев, из них 75 тыс. 290 человек зарегистрировано по месту жительства и 724 тыс. 71 человека - поставлено на учет по месту пребывания.

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В частности, 524 тыс. 565 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 248 тыс. 917 украинца въехали в РФ с частным визитом, 213 тыс. 207 - на работу, 20 тыс. 557 - для туризма, 14 тыс. 535 - для учебы и 27 тыс. 349 украинцев под другими предлогами.

За тот же период РФ сняла с миграционного учета 565 тыс. 454 граждан Украины.

Как сообщалось, за 2018 год 242,2 тыс. граждан Украины въехало в РФ с частным визитом, 238,7 тыс. - на работу, 12,6 тыс. - для учебы и 16,6 тыс. - с целью туризма.

Источник: https://censor.net.ua/n3140078
 
 
 Топ комментарии
 
Сообщение Сов Информ бюро с 1 января 1944года в Германию выхеало по частным С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6214 вопросам из СССР 248 тысяч предателей.... а на работу в СД/ СС /концлагеря Рейха Германии 213 тысяч подонков.. С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 5597
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Щиро вітаю спецпризначенців з Днем Сил спеціальних операцій! Світла та вічна пам'ять героям, які загинули за нашу свободу та незалежність! Слава Силам Спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!
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Назовём вещи своими именами - у ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО РФ широчайшая вербовочная база: вербуй - не хочу.
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Щиро вітаю спецпризначенців з Днем Сил спеціальних операцій! Світла та вічна пам'ять героям, які загинули за нашу свободу та незалежність! Слава Силам Спеціальних операцій Збройних сил України! Слава Україні!
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Куди ж поділися з Лаптьорейху мільйони знедолених українців-заробітчан, про яких нам раша локшину на вуха вішала?
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Большая часть ездит на шабашки без всякого официального оформления.
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Блин, ну вы ващее, тук -тук, кто там... Тут же написано, все кто пересек границу, или есть такие кто по туннелям пролазит?
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И хорошо , меньше ваты - легче Украине .
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Сообщение Сов Информ бюро с 1 января 1944года в Германию выхеало по частным С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 6214 вопросам из СССР 248 тысяч предателей.... а на работу в СД/ СС /концлагеря Рейха Германии 213 тысяч подонков.. С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 5597
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туристов не понимаю...
а что ватка к ватке потянулась и дай Боже в один ватник сплетется там на парашке - так то может и ничего? минным полем дорожка ))))
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Да, "одиннароТ".
Раз в РФ климат для них подходящий, то почему бы и нет?
И лучше бы они ехали в один конец.
Жаль, что нет "разбивки" по тому, какие категории работников едут в РФ на работу.
Мне не кажется, что даже если у уехавшего имеется диплом инженера, то едут в РФ на заработки именно инженерами. В РФ едут не самые квалифифицированные категории работников, квалифицированным там делать нечего, для них другие страны есть.
Но экономика РФ без украинцев встанет, это факт, саксаульные мигранты даже с кирпичами и побелкой как-то не очень аккуратно обращаются.
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Ага... Высококвалифицированный инженер с Антонова думаешь сможет устроиться по профессии работать в Айрбасс или Боинг? Нет, не сможет... Туда с Антонова смогут устроится только единицы самых-самых у которых в голове уникальные ноухау - именно из-за ноухау их и возьмут - по теме промышленного шпионажа (если ещё не всё украдено).

А в РФ инженер с Антонова сможет работать по профессии. Только он не выезжает "на заработки" время от времени. Он уезжает на ПМЖ.
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Назовём вещи своими именами - у ФСБ, СВР, Г(Р)У ГШ МО РФ широчайшая вербовочная база: вербуй - не хочу.
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а те что на учебу точно вернутся с кличками и личными делами в сейфах фсб
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Не клички, а оперативные псевдонимы и не личные, а рабочие дела (личные у штатных, рабочие у приобретённых).
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та не усложняйте - в СБУ куча бывших фсбшников, если они бывают бывшими, никого вербовать не надо. Все эти кадры дружно стоят на защите кацапского бизнеса в Украине...Оушен Плаза лильки ротенберг, спортмастер, полуфабрикаты ермолинские - все действует и платит налоги из Украины в бюджет паРаши....
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Прехорошенькое дело - гибридная война - кому «деревянные макинтоши», кому протезы с костылями, а кому гешефт и очевидный профит.
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це не люди, це шалави 3 отих 10-12% кацапорилих понаїхавших
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для кого война ,а для кого и нет - а виноват конечно порошенко
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Для многих бизнес-интересы важнее.
И деньги для них не пахнут в самом прямом смысле слова.
Жаль, что нет разбивки по категориям уехавших именно на работу.
Мне кажется, что чем квалифицированней работник, тем меньше шансов, что он поедет на заработки в РФ.
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16.6 тыс. с целью туризма - это в Крым. Переопубликовывать эти рашкинские данные - это как признавать Крым российским.
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Сказки. На самом деле в 10 раз больше, але палітіка-малітіка не дає сказати правду))
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....Сказало МВД паРаши ,, и все в Украине так сразу и поверили ... С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ - Цензор.НЕТ 2500 .
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