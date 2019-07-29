 С начала года 248 тыс. украинцев въехали в РФ с частным визитом, еще 213 тыс. - на работу, - МВД РФ

Об этом говорится в статистических сведениях по миграционной ситуации Министерства внутренних дел РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, в январе-июне РФ поставила на миграционный учет 799 тыс. 361 украинцев, из них 75 тыс. 290 человек зарегистрировано по месту жительства и 724 тыс. 71 человека - поставлено на учет по месту пребывания.
В частности, 524 тыс. 565 человек поставлены на учет по месту пребывания первично. Из них 248 тыс. 917 украинца въехали в РФ с частным визитом, 213 тыс. 207 - на работу, 20 тыс. 557 - для туризма, 14 тыс. 535 - для учебы и 27 тыс. 349 украинцев под другими предлогами.
За тот же период РФ сняла с миграционного учета 565 тыс. 454 граждан Украины.
Как сообщалось, за 2018 год 242,2 тыс. граждан Украины въехало в РФ с частным визитом, 238,7 тыс. - на работу, 12,6 тыс. - для учебы и 16,6 тыс. - с целью туризма.
а что ватка к ватке потянулась и дай Боже в один ватник сплетется там на парашке - так то может и ничего? минным полем дорожка ))))
Раз в РФ климат для них подходящий, то почему бы и нет?
И лучше бы они ехали в один конец.
Жаль, что нет "разбивки" по тому, какие категории работников едут в РФ на работу.
Мне не кажется, что даже если у уехавшего имеется диплом инженера, то едут в РФ на заработки именно инженерами. В РФ едут не самые квалифифицированные категории работников, квалифицированным там делать нечего, для них другие страны есть.
Но экономика РФ без украинцев встанет, это факт, саксаульные мигранты даже с кирпичами и побелкой как-то не очень аккуратно обращаются.
А в РФ инженер с Антонова сможет работать по профессии. Только он не выезжает "на заработки" время от времени. Он уезжает на ПМЖ.
И деньги для них не пахнут в самом прямом смысле слова.
Жаль, что нет разбивки по категориям уехавших именно на работу.
Мне кажется, что чем квалифицированней работник, тем меньше шансов, что он поедет на заработки в РФ.