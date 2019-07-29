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Все про:Павловский_Игорь (45) Гандзюк (348)

 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе. ФОТО

Фигурант дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский, вчера был замечен на футбольном матче между Динамо и Шахтером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"Знакомьтесь, это - организатор убийства Кати Гандзюк - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что "Игорю было очень плохо в СИЗО - он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского.  "Предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо... Он живет, а Катя не живет. Он смотрит игру Шахтера и Динамо, а Катя не смотрит. Он фейково умирал, а Катя реально умерла".

Напомним, в мае этого года суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет.

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест из-за состояния здоровья, посетил футбольный матч в Одессе 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Гандзюк: подозреваемый Павловский не явился в суд по состоянию здоровья

Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест из-за состояния здоровья, посетил футбольный матч в Одессе 02

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3140074
 
 
 Топ комментарии
 
Давайте зебилы, хором - порошенко, кококококо...
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Так он рядом с Зеленским сидел на стадионе.
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Павловский вже сьогодні має бути запроторений до СІЗО! В Україні є влада чи немає?
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Активісти! відпустіть вже Катю з миром, вона просто перестаралася і "згоріла" на роботі. А вбити можна і без замовника. Добре, що ви, її соратники, дожили до нової влади крадіїв. Тож, змобілізуйтеся і приступайте, у вас роботи -- непочатий край, буде куди направити гнів праведний і завзяття.
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Ничего не поменялось с приходом ЗЕ-друзів.....
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Зеленский прийдет к власти и разберется с ним по строгости закона Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 3119
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Давайте зебилы, хором - порошенко, кококококо...
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так отпустили при твоем Петре...
при чем тут зеленые?
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Нагадую: Зе - не такі як бариги, це ключове слово у передвиборчих месиджах.
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Так задержали при Пётре, а отпустили при Зе
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Так! Нам шарики новые купят, али как? Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6723
Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе - Цензор.НЕТ 6838
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Яскравий приклад того, як брехня рулить. Зокрема, з цього "Facebook-сообщества" «Хто замовив Катю Гандзюк?». Тому що не було жодного слова ні від СБУ, ні від ГПУ, ні від МВС, що Павловський "не стояв на ногах, постійно падав і просто вмирав" і що його, мовляв, треба відпустити під домашній арешт. Не було - хоча би тому, що їм було би спокійніше, якби Павловський сидів в СІЗО. І, наскільки я пригадую, коли суд обирав оцей "домашній арешт" - прокурори були проти.

Адвокати - інша справа. Ну, це їх така робота.

От з таких дрібниць, з такої брехні і починається сентеція штибу "Український нарід не робив ніякого вибору - український нарід тільки легітимізував рішення, яке йому вбили в голову за допомогою психотехнологій впливу і зомбування". І приходять до влади зебіли...

До речі, а оцей запобіжний засіб для Павловського - "домашній арешт" - не припинив свою дію, часом? Не сплив термін, визначений судом? Не про***вали, часом, продовження?
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Ждём нацкорпус с протестами и набегами
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"Нацкорпус" свою місію виконав і тепер почиває на лаврах разом ворогами.
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Це йому дохтур приписав для поліпшення здоров'я!
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Посмотреть матч - что в санатории побывать. Чудесное исцеление налицо. Надо и других сидельцев так лечить.
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Фигурант дела об убийстве вчера был замечен на футболе... Фигурант президентских выборов вчера тоже был там замечен.
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Украина самая коррумпированная и бандитская страна в мире. Чему уже здесь удивляться что урки плевали на закон как и судьи с прокурворами. Нужно вообще отменить етот уголовный кодекс и уволить всю ету *правохранительную* систему чтобы каждыйбыл сам за себя и сам себя мог защитить.
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