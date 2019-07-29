 Фигурант дела об убийстве Гандзюк Павловский, которого отпустили под домашний арест "из-за состояния здоровья", посетил футбольный матч в Одессе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Facebook-сообщества "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

"Знакомьтесь, это - организатор убийства Кати Гандзюк - Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что "Игорю было очень плохо в СИЗО - он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. "Предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо... Он живет, а Катя не живет. Он смотрит игру Шахтера и Динамо, а Катя не смотрит. Он фейково умирал, а Катя реально умерла".

Напомним, в мае этого года суд отпустил из-под стражи бывшего помощника депутата Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, под домашний арест с обязательством носить браслет.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.