 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК.Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Коалиция уже есть, монобольшинство", - отметил Герус.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.
На вопрос о возможной коалиции с "Голосом" он ответил: "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".
Если удастся договориться с МВФ за новый кредит, то первый транш будет не ранее весны. То курс будет держаться еще полгода-год за счет МВФ и золотовалютных резервов (набитый плохим ПП)
как только молодые реформаторы себя покажут, гривна рухнет до 30-35 за доллар. Показателем станет сброс эмитентами накупленных облигаций.
......
Самая большая глупость, которую ещё могут успеть совершить «Слуги народа» - это объявить досрочные местные выборы. Так как выбирать особо не из кого, то народ на них ломанётся голосовать за знакомых баронов, которые защитят его от «слуг». Прежде, чем что-то рушить, надо знать, чем и как его заменить.
Но это тоже теперь отменяется.
Всё, шоколад закончился, в прямом и переносном смысле.
Смотрите дальше «95 квартал», если он победил здравый смысл. «Слуги народа» надёжно и уверенно ведут страну к катастрофе, и те пару десятков адекватных людей, которые среди них есть, оказываются в ситуации ложки мёда в бочке дёгтя. Феодальная анархия не обязательно должна быть управляемой, тем более, когда твой сосед жадная Московия, а не французы, итальянцы и немцы, которые почти всегда были в состоянии лёгкой феодальной раздробленности...
От ЗЕ особо то ничего и не ожидают, т.к. при таком уровне коррупции, которая досталась от хряка-мародера, что либо сделать практически невозможно. Сперва надо посадить хряка и его банду, победить или уменьшить коррупцию, а затем уже пытаться что-то делать.
чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
вы, кацатролли, в разговоре не заинтересованы. ваша боевая задача - вонять и срать, вонять и срать, вонять и срать...
так где, говоришь, Петро, обедневший в 2-3 раза, "наворованное" прячет? как там у вас в методичке рекомендуют та этот вопрос отвечать?
я заметил, что ты проигнорировал мой вопрос.
забавно, когда кто-то, не способный записать на слух короткую украинскую фразу, зачисляет кого-то в "**********"...
как на украинский слово "опыт" переведёшь?
ІНЕРЦІЯ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ НА ЗМІНУ УРЯДУ ДО ПІВ РОКУ...
когда малоросы выбирали презЮдентом зелёную соплю, никто им не давал гарантии, что у сопли будет карманное правительство.
Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі - станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» - 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.
Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом - завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.
РЕШТА ПИТАНЬ СТОСОВНО ЗНИЖЕНЬ-СЮДИ:
Август 2016 года - в Днепропетровской области погиб фермер
Февраль 2017 года - убит фермер.
Декабрь 2018 года - убит фермер.
+ множество фактов рейдерских атак на фермерские хозяйства.
ЯКЩО НІ,ЗВЕРНІТЬСЯ НА "ПЕТРІВКУ".
ТАМ ДЕ РЕЄСТРИ МИТНИЦІ..
злодійкуватості, жадібності та тупостідемократичності нової шайки Коломойського"влади" . То хай забирають усі посади - швидше покажуть охлосу своє нутро - і валити ні на кого буде..... Потім усе виправимо...
- ууу...как все у вас не профессионально...магли бы и посоветоваться...не чужая ведь...пока
перестати міністрів вважати політиками. це повинні бути фахівці у своїх галузях. і тільки так.
знімуться багато проблем ,як кадрових, так і по розкраданню коштів.
так що Ваша карта бита.
им нужно анулировать мандаты и лишить депутатсва опять же экономия; 2 зачем монобольшин
ству кнопки если всё правильно и следовательно все "за"- написали - приняли автоматически ;
3 зачем при монобольшинстве вообще парламент если всё пишут специалисты и там всё пра-
вильно - парламент не нужен, офис написал - автоматически приняли....... последний вопрос уже
без референдума - может ли Барышевский суд запретить монобольшинству исполнять обязан-
ности коалиции поскольку по терминологии монобольшинство это одна партия а коалиция это
как минимум 2 партии ??? мажоритарка тут не катит- именно 2 партии...........
Министерство образования возглавит чувак, который не смог правильно посчитать деньги нужные на зарплату учителей, когда Зеленский пообещал зарплату в 4 тысячи евро. Тупо с таблицей умножения траблы. Теперь будет возглавлять образование.