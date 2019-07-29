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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11057) коалиция (3718) Герус (41)

 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК.Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Коалиция уже есть, монобольшинство", - отметил Герус.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - добавил он.

На вопрос о возможной коалиции с "Голосом" он ответил: "Это же зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработал 100% протоколов: "Слуга народа" - 43,16% (124 мандата), "ОП-За життя" - 13,05% (37), "Батькивщина"- 8,18% (24), "Евросолидарность" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3140072
 
   
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"рошенки" скоро начнут путеназвать
Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 8425 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 8425 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 4754

чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
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Но продолжать валить все свои пробобобы на Петра всё равно будете. Так? Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9275
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о, фотка Рады 8-го созыва. Представители коалиции без грима.
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А навчання нових міністрів будуть проводитись одночасно з навчанням депутатів? А прем'єр міністра де будуть готувати? За тиждень, за два, за три? Чи є у Зеленського фахівці для формування уряду? Данилюк вже показав що він повний нуль, за ці тижні повна відсутність самостійних рішень та результатів! Давайте ще підтягніть нулів на міністерські крісла і будемо мати нульового Президента, нульових губернаторів та нульових міністрів! Буде повний колапс від тотальної непрофесійності влади!
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В Данилюка не сильно були результати і в Адміністрації Президента, і на посаді міністра...
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У нього набагато кращі результати по купівлі нерухомості в Лондоні.
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Я за ці тижні роботи Данилюка в РНБОУ не побачив жодного справді вдалого рішення РНБОУ у сфері безпеки та оборони, в сфері прямої відповідальності РНБОУ! Чому РНБОУ вже кілька тижнів абсолютно бездіяльне, не розробляє нових документів, не приймає жодних рішень! Що це за коматоз? Чого чекаємо? Війна продовжується, потрібно приймати невідкладні рішення по евакуації місцевих мешканців з Авдіївки, про зупинку та евакуацію Авдіївського коксохіму, по прискоренню виробництва нових важких БМПВ-64 на базі танків Т-64Б, щоб мати можливість і не боятись відводити війська від лінії фронту, по заміщенню російських деталей польськими для танка БМ Оплот і початку його серійного виробництва, по організації спільно з поляками виробництва танка БМ Оплот та іншої бронетехніки на польських танкових заводах Лабеді-Бумар, про що поляки просять з 2013 року!!!!! про закупівлі у поляків наших БМ Дозор, які вже давно виробляються в Польщі, а ми досі не можемо організувати серійне виробництво, бо у наших Дозорів всі колеса їдуть в різні сторони, через криві зварювальні стенди, зроблені кустарно!!!! про закупівлі у поляків їх варіантів МТЛБ, про відновлення збирання МТЛБ в Україні, про модернізацію МТЛБ в Україні по польському досвіду, про створення додаткових виробничих майданчиків завода ім.Малишева на Західній Україні, на випадок окупації чи бомбардування Харкова, про замовлення розробки українських двигунів для літаків Міг-29, Су-24,25,27, про розробку ПТРК для Мі-8, що давно є у росіян і немає в нас, про оновлення парку Мі-8 з модернізацією до рівня Мі-8МСБ і вставновленню нової авіонікі на наші літаки та гелікоптери!!! про створення в Україні засобів ДРЛОіУ для надійного захисту від авіації та ракет ворога, за межами 40-кілометрової зони дії діючих ЗРК, про повернення в склад ВМСУ крейсера Україна, як базового носія нових систем ППО, БПЛА та майбутньої ядерної зброї, про розробку ядерних БЧ для ракет, про відновлення виробництва ядерної зброї, про будівництво заводу з виробництва паливних стріжнів для АЕС та ружейного плутонія для ядерних БЧ, про створення нових ракет середньої дальності морського, повітряного та наземного базування, про створення на Закарпатті військової бази ВПС для носіїв ядерної зброї, про створення в Карпатах ракетних шахт для ракет (з ядерною БЧ), про створення в Карпатах потужної системи ППО та ПРО для захисту ядерних ракет від ударів російської авіації та всіх типів ракет. Чому досі РНБОУ навіть не почав братись за ці питання?
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Ждем коллапса уже с 21 апреля, а он все не наступает. Гривна предательски растет, ну это уже никуда не годится, когда доллар будет по 40? ЗЕ лично Трамп пригласил в Штаты - полный эээ провал дипломатии или как это называется у ***********. Ну и т.д. Бу-га-га.
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Курс гривні буде зростати до рівня 17грн за долар, саме такий об'єктивний курс називає провідний економіст України Олександр Савченко, який був екс директором **** та екс заступником Голови НБУ. порошенко штучно та злочинно обвалив гривню до рівня 28грн за долар і тепер після зменшення тиску на гривню, вона всього лише повертає свої позиції! Це не результат роботи Зеленського, це результат усунення від влади банди порошенка!
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курс гривни к Новому году будет не менее 27 за доллар. И будет держаться до тех пор, пока пузырь не надуется как следует. Экономика-то не работает.

Если удастся договориться с МВФ за новый кредит, то первый транш будет не ранее весны. То курс будет держаться еще полгода-год за счет МВФ и золотовалютных резервов (набитый плохим ПП)

как только молодые реформаторы себя покажут, гривна рухнет до 30-35 за доллар. Показателем станет сброс эмитентами накупленных облигаций.
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В экономике и управлении государственным аппаратом,как и в механике,имеется такое явление как инерция.Это во-первых,а во-вторых,возможно Трампа простое любопытство одолело,как и тех людей,что приходят в зоопарк на диковинных зверушек посмотреть.
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Там ещё были крокодилы со свинями!
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Должен огорчить: никаких хороших реформ, которых некоторые всё ещё наивно ждут от «Слуг народа» не будет как минимум по трём простым причинам. Во-первых, никто о них в Зе-проекте и не помышлял, когда его затевали. Во-вторых, не для этого его затевали. В-третьих, их там особо и некому осуществлять.(с)
......
Самая большая глупость, которую ещё могут успеть совершить «Слуги народа» - это объявить досрочные местные выборы. Так как выбирать особо не из кого, то народ на них ломанётся голосовать за знакомых баронов, которые защитят его от «слуг». Прежде, чем что-то рушить, надо знать, чем и как его заменить.
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Примерно также начинал и хряк-мародер, зато за 5 лет он столько успел ... натырить. Бу-га-га.
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...Кто-то ещё верит в понижение тарифов? Напоминаю, Зеленский этого не обещал. Он не стал играть в эту вечную и бессмысленную игру коммунистов, социалистов, бьютовцев и регионалов. Правильно сделал, так как после того, как удалось выявить реальную цену газа, воды и электроэнергии, должно было последовать не столько снижение тарифов, как рост зарплат до их уровня.
Но это тоже теперь отменяется.
Всё, шоколад закончился, в прямом и переносном смысле.
Смотрите дальше «95 квартал», если он победил здравый смысл. «Слуги народа» надёжно и уверенно ведут страну к катастрофе, и те пару десятков адекватных людей, которые среди них есть, оказываются в ситуации ложки мёда в бочке дёгтя. Феодальная анархия не обязательно должна быть управляемой, тем более, когда твой сосед жадная Московия, а не французы, итальянцы и немцы, которые почти всегда были в состоянии лёгкой феодальной раздробленности...
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... шоколад закончился...? Ну если это шоколад, то, что такое говно?
От ЗЕ особо то ничего и не ожидают, т.к. при таком уровне коррупции, которая досталась от хряка-мародера, что либо сделать практически невозможно. Сперва надо посадить хряка и его банду, победить или уменьшить коррупцию, а затем уже пытаться что-то делать.
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Это плохо, т.к. в мнистерствах должны работать профессионалы, а не члены ... коалиции.
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"рошенки" скоро начнут путеназвать
Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 4754

чтобы "пришел" и защитил их "потужные реформы" от Зеленского!
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не просто тупА, а очень тупА
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і ти повний зебіл?
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Герасим,а кроме му-му ты другие слова знаешь?
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Но продолжать валить все свои пробобобы на Петра всё равно будете. Так? Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9275
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Петя занят походами на допросы, пока что ДБР...не отвлекай мародёра, предводителя коррупционеров.
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дурная ты, кацапа
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как про коррупцию начинаем говорить, так сразу кацапы. Тема не удобная, Да?
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тема как тема. что-то вроде структуры ядра Земли: говорить можно много, а вот что-то проверить лично...
вы, кацатролли, в разговоре не заинтересованы. ваша боевая задача - вонять и срать, вонять и срать, вонять и срать...
так где, говоришь, Петро, обедневший в 2-3 раза, "наворованное" прячет? как там у вас в методичке рекомендуют та этот вопрос отвечать?
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тогда кто против БПП были все кацапами как и сейчас, ни чего у вас не меняется
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всем, кто считает, что я их зря обвиняю в кацапстве, предлагаю записать на слух короткую фразу на украинском. не желаешь?
я заметил, что ты проигнорировал мой вопрос.
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я абсолютно спокоен. ты - занимаешься ИБД.
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ты пластинку уже затёр....давай новое. Забыл? Рука мацквы, ахент кремля, яхты косюка раскачиваю...и вообще Шатун! Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 2032
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давай экзамен на знание ридной мовы, как ты любишь. Я просто тащусь с этого
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я рад, что тебя бесит эффективность моих методов, кацапа.
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мне нравится, как ты ласкового Барыгу называешь, "Петром". У вас с ним любовь,да? Ты наверное. пассивный, любишь когда тебя сзади имеют?
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сосредоточенность на анально-гомосексуально-тюремной тематике - важный разедпризнак кацапы. не удивил.
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Что будет посмотрим. А пока им придется разгребать пробобы Петра.
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... продолжать..? А, что они начинали? Пока, что этим занимаются ********** типа тебя.
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не заметил? глазки промой и ушки прочисть...
забавно, когда кто-то, не способный записать на слух короткую украинскую фразу, зачисляет кого-то в "**********"...
как на украинский слово "опыт" переведёшь?
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Это ты о ком? О своих коллегах по Лахти или Ольгино? Я давно говорил, что квалификация ********** ниже плинтуса. Вы только и умеет, что с ответов спрыгивать. А ну покажи, досвидченый ты наш, когда это ЗЕ кивал на попередников?
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Так! Пять Петиного правления не прошли даром и второе место пророссийских сил на парламентских выборах, как доказательство. После Майдана они все затихарились, но ПАП вытащил тушку Медведчука из небытия и пять лет старательно выбивал из его чучела нафталин. Топил всех своих оппонентов, не прихлопнул ни одного регионала-сепаратиста. Поэтому напоминать это, ему будут долго и поделом.
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100 днів після призначення нового Уряду -МАЮТЬ ПОВНЕ ПРАВО..

ІНЕРЦІЯ РЕАКЦІЇ СИСТЕМИ НА ЗМІНУ УРЯДУ ДО ПІВ РОКУ...
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плохому танцору всегда что-то мешает.
когда малоросы выбирали презЮдентом зелёную соплю, никто им не давал гарантии, что у сопли будет карманное правительство.
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Герус! Ты там от важности не тресни....понабирать то можно, но и отвечать то придётся соответственно. а может ещё и с коэффициентом на доверие людей. Потянете? Пупки не надорвутся? Что там со снижением тарифов???
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Виходячи із динаміки формування ціни газу на ринку України, і враховуючи дані Української енергетичної біржі - станом на сьогодні 4 643 грн без ПДВ за 1 тис. куб. м , та НАК «Нафтогаз України» - 4 640 грн для промисловості без ПДВ, кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться щонайменше на 5,5%, у порівнянні із липневою ціною, та становитиме не більше 4 640 без ПДВ за 1 тис. куб. м.
Коментуючи це, Глава Уряду Володимир Гройсман відзначив, що загалом - завдяки наполегливим і послідовним діям Уряду - ціна газу для населення знизиться на 25%.

РЕШТА ПИТАНЬ СТОСОВНО ЗНИЖЕНЬ-СЮДИ:Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус - Цензор.НЕТ 5166
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Славика возьмите к себе. Много не просит, а скучно не будет...
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Прикольно спостерігати за зебілами, які навіть не тямлять, чим серуть...
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На премьера берите Далю или Квасьнеского !
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спрашивай Порошенко, мы сейчас хоть узнаем реальный размах проблем
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а вдруг посадят, твоих заказчиков? Это будет интересно
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До выборов, то есть до "возвращения рейдера в свою страну".

Август 2016 года - в Днепропетровской области погиб фермер
Февраль 2017 года - убит фермер.
Декабрь 2018 года - убит фермер.
+ множество фактов рейдерских атак на фермерские хозяйства.
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Представляю как горит у Голоса и Юльки, они ведь собирались торговатся за вступление в коалицию.))
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Я думаю там и Петро имел свои виды на определенные договорняки, не зря же он все выборы пытался топить Слугу народа, а не оппоплатформу или оппоблоки. Теперь все жестко обломались.
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А тем временем, согласно публикации на ресурсе Буквы, в Украине закрыли реестр коррупционеров, который с 2018 года был открытым. Как сообщает издание, теперь почти 24 тыс. этих морд может легально вернуться на место прежней работы.
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ХІБА КОПІЮ РЕЄСТРУ НЕ ЗНЯЛИ?

ЯКЩО НІ,ЗВЕРНІТЬСЯ НА "ПЕТРІВКУ".
ТАМ ДЕ РЕЄСТРИ МИТНИЦІ.. Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус - Цензор.НЕТ 3269
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зато можно узнать из СМИ, где еще сфоткался наш ПреЗЕдент.
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Вакарчуку самое оно - организовать самодеятельный кружок хорового пения для Бойка, Юлы, Пороха и иже с ними. Если осилят Гимн, хотя бы смогут претендовать на гонорар хора имени Г.Верёвки. Всё остальное распилят и без них.
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Після останніх подій немає "сомнений" у злодійкуватості, жадібності та тупості демократичності нової шайки Коломойського "влади" . То хай забирають усі посади - швидше покажуть охлосу своє нутро - і валити ні на кого буде..... Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 5752 Потім усе виправимо... Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700 Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 9700
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Полнота власти - полнота ответственности..
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Коалиция есть, она заберет все министерские кресла, - Герус - Цензор.НЕТ 640

- ууу...как все у вас не профессионально...магли бы и посоветоваться...не чужая ведь...пока
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А Порох мог бы по-братски для Бойка, Юлы, Вакарчука и иже с ними на «Ршене» порешать большие леденцы - кроме как сосать и облизываться им в Раде ближайшие 5 лет заняться будет нечем.
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Моє імхо завжди було одне
перестати міністрів вважати політиками. це повинні бути фахівці у своїх галузях. і тільки так.
знімуться багато проблем ,як кадрових, так і по розкраданню коштів.
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всі фахівці і професіонали у своїй галузі на посадах міністрів завжди розкрадали державні кошти. От така закономірність...
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за всі роки радянської влади був всього один міністр рибного господарства ( по пам'яті Котляр) якого не розстріляли за крадіжку. ( бо льоня перед цим дав йому героя, як петя наді.)
так що Ваша карта бита.
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Цікаво спостерігати за тим, як зелений планктон б'ється в екстазі. Все по кіну - голобАродько, випадково і не дуже по своїй волі потрапивши на найвищу посаду держави, позбирав до себе своїх однокашників, ходить по всім злачним місцям з бАгданом (по сценарію голобородько ж - в розводі). Ну, щось у кині я щасливого хепі енду відносно країни не побачила. Бо навіть режисери не знали - а що далі. Щас може виникнути якась сюжетна лірична лінія - Галабародька і молоде зелена депутатка або Галабародька - і опозиціонерка. Країна в захваті і жере попкорн
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А чи не занадто ви забуріли як для "пагтєі", за котру 21% виборців проголосували?
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это правильно, штоб потом ваши не орали как парашенковы: мол, президент за это не отвечает, зелёнки, готовы к мочеиспусканию??)) из головы....
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о, пошла торговля. Не любит делиться Беня, ой, не любит..
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мож референдум а? всего то три вопроса - 1 зачем при монобольшинстве остальные статисты-
им нужно анулировать мандаты и лишить депутатсва опять же экономия; 2 зачем монобольшин
ству кнопки если всё правильно и следовательно все "за"- написали - приняли автоматически ;
3 зачем при монобольшинстве вообще парламент если всё пишут специалисты и там всё пра-
вильно - парламент не нужен, офис написал - автоматически приняли....... последний вопрос уже
без референдума - может ли Барышевский суд запретить монобольшинству исполнять обязан-
ности коалиции поскольку по терминологии монобольшинство это одна партия а коалиция это
как минимум 2 партии ??? мажоритарка тут не катит- именно 2 партии...........
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Умножай и властвуй!
Министерство образования возглавит чувак, который не смог правильно посчитать деньги нужные на зарплату учителей, когда Зеленский пообещал зарплату в 4 тысячи евро. Тупо с таблицей умножения траблы. Теперь будет возглавлять образование.

Коаліція є, вона забере всі міністерські крісла, - Герус - Цензор.НЕТ 8838
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