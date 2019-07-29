EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  1581  25
Все про:Зеленский (2317) поздравление (751) ССО (95) Хомчак (52)

 "Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-спецназовцев по случаю Дня Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.Также поздравил спецназовцев и глава Генштаба Руслан Хомчак.

Поздравления Зеленского и Хомчака, размещенны на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас является дух братства и преданности, отваги и смелости", - отметил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций ВСУ до 2025 года полностью перейдут на стандарты вооружения и обеспечения стран НАТО, - Лунев

"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя", - добавил глава государства.

"Сегодня, в честь славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава!" - подчеркнул президент.

Также он искренне поблагодарил всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и Отечеству.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы спецопераций первыми в ВСУ достигли совместимости с НАТО и получили сертификацию, - Лунев

"Сформированные в разгар российской агрессии Силы специальных операций успешно прошли непростой путь от становления до приобретения необходимых боевых возможностей. Сегодня воины-спецназовцы по праву считаются представителями одного из самых современных компонентов Вооруженных Сил Украины, который способен эффективно выполнять широкий спектр специальных и боевых задач в любых условиях обстановки. Такие достижения являются результатом ежедневного кропотливого труда каждого, кто имеет честь носить серый берет, который символизирует особые боевые традиции и специфику деятельности Сил специальных операций. По случаю праздника выражаю благодарность всем военнослужащим и ветеранам этого славного рода сил за самоотверженную службу Украине и высокую гражданскую позицию", - акцентировал Хомчак.

Источник: https://censor.net.ua/n3140071
 
   
 Топ комментарии
 
каково это, получать поздравления от четырежды прятавшегося от повесток и никогда не служившего шута?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
ВСУ детсады и школы обстреливают, ССО в тылу врага действуют...
Не прям со сРувесны новости...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
каково это, получать поздравления от четырежды прятавшегося от повесток и никогда не служившего шута?
 показать весь комментарий
 
 
какие результаты?????????подорванные эшелоны????? взрывы казарм врага ??????? диверсии?????????
 показать весь комментарий
 
а ты по какому поводу спрашиваешь ? кто ты такой - кому надо тот знает - понятно)))
 показать весь комментарий
 
7 геройских котлов под аплодисменты сограждан. так держать, воины!
 показать весь комментарий
 
"Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 947
Природа сама все зробить, це сибір вигорівша, вони навіть не тушать її, буряти можуть за це дякувати своїм іхтамнєт, бог не фраєр бачить все
 показать весь комментарий
 
 
Це катастрофа всієї планети, такі масси гарячого повітря гикаться будуть довго!
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас узнаем о его вкладе в организацию ССО "Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9812
 показать весь комментарий
 
 
историю из Бердичева, когда местный блогер Артур Сороченко пояснил «ветерану АТО», что Россия с Украиной не воюет, снабдив объяснения для верности парой ударов в челюсть. История получила продолжение.
Как оказалось, в адрес Сороченко начали поступать угрозы от неонацистов из полка «Азов».
«Приезжали какие-то гуси (по адресу), где я давно не живу, якобы меня искали. Сейчас тех уже двух гусей есть адреса. За финансовое вознаграждение (узнаем), где живут, куда ходят, где работают, будем притягивать их на стрим, будут они тут нести ответственность, вот эти так называемые «Азов», «…в», петухи эти, смешные гуси.

)))Кацапы уже откровенно ржут над Азовом даже!
и никто ничего! а на сайте тут кричали Шо найдем этого Сороченко))))
 показать весь комментарий
 
Можна просто так: "Результати роботи в тилу ворога говорять самі за себе", - Зеленський привітав воїнів ССО з професійним святом - Цензор.НЕТ 1948, що є тим, що ви написали, але за те, що ви пишете, можете підти від модетора туди ж, бо правила форуму є законом на форумі!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Зеля , как там на "лиге смеха" в Одессе ? Я не понимаю , как может главнокомандующий веселиться , когда в стране война .
 показать весь комментарий
 
 
Вітаю воїнів ссо зі святом!, здоров'я вам! Надеріть їм зади хлопці!
 показать весь комментарий
 
 
Тихо прийшов, тихо пішов,
Ворога знищено, такий внас наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертаЄ спецназ

Вважаю такий варіант біль рифмованішим і суті не змінює.
 показать весь комментарий
 
Такий самий брехливий блазень як і його папєрєднік! Під час війни не 3,14zдіти потрібно, а підтримувати військових! Замість цого воно витрачає мільйони на лікбез для майбутніх мандатованих подільників в найдорожчому готелі Трускавця!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх