 "Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником

Поздравления Зеленского и Хомчака, размещенны на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас является дух братства и преданности, отваги и смелости", - отметил президент.

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"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя", - добавил глава государства.

"Сегодня, в честь славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава!" - подчеркнул президент.

Также он искренне поблагодарил всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и Отечеству.

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"Сформированные в разгар российской агрессии Силы специальных операций успешно прошли непростой путь от становления до приобретения необходимых боевых возможностей. Сегодня воины-спецназовцы по праву считаются представителями одного из самых современных компонентов Вооруженных Сил Украины, который способен эффективно выполнять широкий спектр специальных и боевых задач в любых условиях обстановки. Такие достижения являются результатом ежедневного кропотливого труда каждого, кто имеет честь носить серый берет, который символизирует особые боевые традиции и специфику деятельности Сил специальных операций. По случаю праздника выражаю благодарность всем военнослужащим и ветеранам этого славного рода сил за самоотверженную службу Украине и высокую гражданскую позицию", - акцентировал Хомчак.