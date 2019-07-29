 "Результаты работы в тылу врага говорят сами за себя", - Зеленский поздравил воинов ССО с профессиональным праздником

Поздравления Зеленского и Хомчака, размещенны на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня Силы специальных операций не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности. Отличительной чертой каждого из вас является дух братства и преданности, отваги и смелости", - отметил президент.
"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя", - добавил глава государства.
"Сегодня, в честь славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава!" - подчеркнул президент.
Также он искренне поблагодарил всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и Отечеству.
"Сформированные в разгар российской агрессии Силы специальных операций успешно прошли непростой путь от становления до приобретения необходимых боевых возможностей. Сегодня воины-спецназовцы по праву считаются представителями одного из самых современных компонентов Вооруженных Сил Украины, который способен эффективно выполнять широкий спектр специальных и боевых задач в любых условиях обстановки. Такие достижения являются результатом ежедневного кропотливого труда каждого, кто имеет честь носить серый берет, который символизирует особые боевые традиции и специфику деятельности Сил специальных операций. По случаю праздника выражаю благодарность всем военнослужащим и ветеранам этого славного рода сил за самоотверженную службу Украине и высокую гражданскую позицию", - акцентировал Хомчак.
Не прям со сРувесны новости...
Природа сама все зробить, це сибір вигорівша, вони навіть не тушать її, буряти можуть за це дякувати своїм іхтамнєт, бог не фраєр бачить все
Как оказалось, в адрес Сороченко начали поступать угрозы от неонацистов из полка «Азов».
«Приезжали какие-то гуси (по адресу), где я давно не живу, якобы меня искали. Сейчас тех уже двух гусей есть адреса. За финансовое вознаграждение (узнаем), где живут, куда ходят, где работают, будем притягивать их на стрим, будут они тут нести ответственность, вот эти так называемые «Азов», «…в», петухи эти, смешные гуси.
)))Кацапы уже откровенно ржут над Азовом даже!
и никто ничего! а на сайте тут кричали Шо найдем этого Сороченко))))
Ворога знищено, такий внас наказ
Сонце сідає, ніч наступає
Домів повертаЄ спецназ
Вважаю такий варіант біль рифмованішим і суті не змінює.