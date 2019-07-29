 "Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.
Объясняя выбор "Риксоса", где стоимость номера начинается от 3600 грн в сутки, а не государственного пансионата с меньшим бюджетом, Разумков ответил, что "сняли то, что у нас была возможность снять".
"То, что у нас была возможность снять... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.
"Мне бы хотелось, чтобы было больше отелей, и более дорогих, и более дешевых, и разных", - добавил Разумков.
Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик на назвал, сославшись на то, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.
Напомним, ранее сообщалось, что будущие народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" проведут обучающие курсы для будущих парламентариев в Трускавце. Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течении недели будут проходить обучение в Трускавце. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики.
Порошенко красть перестал.Жизнь лучше не стала.Значит,либо Порох не воровал,либо воровать начал Зеля
В школе Зе еще так глубоко не изучали экономику.
Первый тренинг будет по откатам.
9 ч
95 квартал, парни и девчонки, а чего молчим?
Где шутки про президента?
Да только на одной истории о гейской неразлучной паре Зеля-Бодя можно три концертных программы сочинить.
Нетиповий тип @nikita_ct14
27 июл.
Чим Янукович найбільше (?) нашкодив Україні?
Тим, що зробив її беззахисною.
Причому не дуже помітними для широкого загалу кроками, наприклад призначаючи на ключові посади в сфері безпеки і оборони або відвертих агентів, або некомпетентних.
Так от, зараз відбувається точно те саме
Він впорається там де не впорався зек!
Разумков, мне хочется дать тебе в харю.
Безработные должны почувствовать настоящий запах денег
Они пишут одно и то же!
Что там эту вату узнавать?
ви вже порахували у скільки копієчок влетіли нам всі раніше надані квартири дкпутатському корпусу із різних мусосранськів? , нинішні готелі, обіди під куполом зради, спецФЕРМА для потрошенківського ніжного шлунка, виділені хатинки в кончі-заспі, які так рьяно відбирали у 90 в зажерливих генералів, ну , що там іще?
жгіте ісчьо.
п.с скільки б жовчі ви висрали, якби ці юні і не зовсім, поїхали в туречину ,наприклад? думаю було б дійсно дешевше. а це говорить, що в Україні, ціни не зовсім в адекваті на будь, що. Бо відпочинок за кордоном, давно комфортніший і дешевший , тож щось треба думати.
вашунашу шию. я особисто з цього часу пепрехожу в планктнон. Теж буду скрізь скиглити, що життя дороге, борщовий набір дорожає, піду субсидії вибивати, і податки буду платити по мінімуму. З волонтерами зав'яжу. Зебіли - я до вас!!! накольонаволонтериного.
И, что характерно, с наглой мордой и на русском языке.
Даже подготовленный, постоянно работающий мозгами человек не в состоянии усваивать информацию 12 часов поряд. А учитывая, что там практически нет людей с такой подготовкой, то получается "деньги на ветер". Т.е. Киевская школа экономики конечно заработает и даже кое-что отмоет, но научить эту толпу по команде нажимать кнопки можно было значительно дешевле
Шаг вперед и два назад."?
Слуги скинули своих барьев и теперь наконец то заживут.
«ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").»
Источник: https://biz.censor.net.ua/r3058069