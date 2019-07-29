 "Сняли то, что у нас была возможность снять", - Разумков рассказал, почему для "школы депутата" сняли самый дорогой отель в Трускавце

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Была принципиальная позиция вывезти наших депутатов за пределы Киева, потому что это будет совсем другая рабочая обстановка. К сожалению, под Киевом мы не нашли базы, где можно разместить такое количество людей", - сказал Разумков.

Объясняя выбор "Риксоса", где стоимость номера начинается от 3600 грн в сутки, а не государственного пансионата с меньшим бюджетом, Разумков ответил, что "сняли то, что у нас была возможность снять".

"То, что у нас была возможность снять... Ну вы же не знаете, сколько времени у нас было, к сожалению, для подготовки этого мероприятия", - сказал лидер партии.

"Мне бы хотелось, чтобы было больше отелей, и более дорогих, и более дешевых, и разных", - добавил Разумков.

Общую стоимость обучения и пребывания в отеле политик на назвал, сославшись на то, что не отвечает за бухгалтерские расходы партии.

Напомним, ранее сообщалось, что будущие народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" проведут обучающие курсы для будущих парламентариев в Трускавце. Будущие народные депутаты от партии "Слуга народа" в течении недели будут проходить обучение в Трускавце. С 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты будут слушать лекции от профессоров Киевской школы экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Школа Зе!депутата": "Слуга народа" проведет курсы для своих депутатов