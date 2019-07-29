 Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "СЕГОДНЯ".

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Напомним, ранее Кориневич заявил, что хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант - Россия - должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.

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