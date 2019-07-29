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 Политика Украины
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 Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич

Постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич рассказал, при каких условиях Украина может возобновить поставки пресной воды Северо-Крымским каналом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "СЕГОДНЯ".

"Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупанта. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма. Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. Мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды Северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция", - отметил Кориневич.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Напомним, ранее Кориневич заявил, что хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант - Россия - должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140067
 
   
 Топ комментарии
 
При условии возврата Крыма в состав Украины)
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За умови дерусифікації та українізації.
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в черное море девается! а куда ему еще деваться?!
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и при каких условиях возможна поставка воды???
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При условии возврата Крыма в состав Украины)
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хочу прояснить позицию Зе-команды), а шо?, вы нет? или вы знаете?)
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Так вот же - в конце статьи позиция:
Напомним, ранее Кориневич заявил, что хозяйственные вопросы на территории АР Крым государство-оккупант - Россия - должна решать сама. А "сезонные" вопросы, в том числе и о воде для Крыма, перестанут возникать, когда соответствующие структуры разработают стратегию деоккупации полуострова.
Или недостаточно?
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"соответствующие структуры" какой страны???)
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Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.

Що ж буде з заводами порошенка без електроенергії з України?
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а підприємства-фірми Зеленського від держфінансування вже відмовились?
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... при условии перекрытия Днепра ... как заявил жирик. Гы.
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Нє, ну, понятно - чиновники зебіла розказують про те, як вони вважають, як мало би бути... А що сам зеля думає з того чи іншого приводу? Коли ми, врешті, почуємо? Що планує нова влада робити прям зараз і в найближчій перспективі? Яка її стратегічна мета - наприклад, чи зберегти Україну як суб'єкт міжнародних правовідносин, чи здатися ворогу?
Міняти чиновників скрізь і вся (чим зараз зебіл займається) - це ще далеко не реформи. Далеко-далеко не державна політика. Притому, що зачасту новопризначені - як аваківська "настя дєєва"...
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а где вопли "зеля всё сдаёт расии Позиция по непоставкам воды в Крым является правильной и верной, - постпред Зеленского в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 4753 .."?
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А кто сомневался???Конечно правильная. Тем более, крымские жополизы х*йла постоянно говорят что она им не нужна и без неё им лучше.
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Тем более для поставок воды необходимы определённые затраты,а оплата их гоблином будет означать признание его законной властью.А халявная подача за счёт налогоплатильщиков это плевок в их сторону. Тогда всем можно ни за что не платить???
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А вот мне интересно - куда сейчас девается тот объем воды, который раньше шел на орошение Крыма?
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в черное море девается! а куда ему еще деваться?!
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На Херсонщине увеличили площади поливных земель, и воду разбирают на полив... Остальная в Чёрное море вытекает...
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Вода из Днепра не идет самотеком,её постоянно подкачивают,приподнимают.И качают ровно столько,сколько нужно.Ничего в море не сливается
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Мир не признает крым российским, считает его оккупированной территорией и по сути приветствует создание проблем этой территории. Но, к слову, прибалтийские республики американцы и их союзники тоже никогда не признавали частью сссра, считали их оккупированными территориями, но умышленных проблем, вроде, никогда именно им не создавали. Союз развалился и все само собой стало на свои места. Но дело, конечно, только ваше, делайте, как считаете нужным.
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Без днепровской воды никто от жажды не умер,а то что исчезло сельское хозяйство и равнинный Крым превратится в пустыню,разве это проблема?Тем более,запустить канал уже невозможно-всё разрушено и разворовано.
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Понятия не имею, проблема или не очень, разворовано или не совсем. просто, что всяко было в недалекой истории, и , возможно, всяко еще будет.
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Джемилев сказал что сами татары попросили перекрыть им воду.
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Пока последняя мокшанская крыса не покинет Украинский Крым санкции должны только увеличиваться!
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Ви паспортний туризм прекратіть! Як там титан?
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