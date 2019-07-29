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 Политика Украины, За рубежом
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 Украина в этом году может закупить большую партию оружия из США, - Чалый

92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за последние четыре года, поступили из Соединенных Штатов.

Об этом рассказал в интервью Укринформу посол Украины в США Валерий Чалый, который в ближайшее время завершит миссию в Вашингтоне, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидаем, что уже в этом году будет реализован большой проект закупки летального оборонительного оружия", - отметил украинский дипломат.

Он не стал уточнять спецификации вооружений, однако подчеркнул, что это стало возможным "благодаря доверию к Украине, которой не было еще в 2015 году, а также изменениям украинского законодательства, которые сегодня реформировали эту сферу.

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"Для того, чтобы пройти этот путь, нужно было сделать важные шаги, например, открыть возможность прямой закупки вооружений Министерством обороны за рубежом, в первую очередь в США. Почему я говорю "в первую очередь", потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединенных Штатов. Подчеркну, 92%" ,- отметил посол.

Он также акцентировал, что в сфере обороны и безопасности Украина для США сейчас является стратегическим партнером, и соответствующие инструменты такого взаимодействия уже действуют независимо от политических процессов в Украине и Соединенных Штатах.

Источник: https://censor.net.ua/n3140063
 
   
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Может закупить, а может и не закупить..
Не зря тебя побыстрее уволили, чтобы не закупить.
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Необходимо потерпеть, уже грозятся реформой МО, а будет ли США по новым правилам работать или нет - вопрос...
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Может,это оружие давно должно было быть в Украине,благодаря мародерству потроха штаты ждали смены власти.что бы наконец начать поставлять нам оружие в нормальных объемах.
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благодаря мародерству потроха - зеле есть за шо покупать
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Примитивные высеры потрохоботов меня не интересуют,инах.
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уволить тебя и все пьетину камарилью и дело пойдет....
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Закупить то может и может, но будет ли? Зачем оно зелебобикам, если они решили перестать стрелять?
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Кажуть що американські літаки, які хотіла закупити Туреччина, можуть з'явитись в Україні.
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А самим нет ума сделать? Ума хватает только в министерствах сидеть, да в ВР. Чем хвалимся?
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В Зєля не буде грошей в бюджеті на такі забаганки та і діє загальна установка "нєстрєлять" . Бєня тримає слово дане путєну .
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