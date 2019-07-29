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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа". ФОТОрепортаж

В Трускавце в санаторно-отельном комплексе "Риксос" стартует недельная школа "Зе!депутата" для будущих депутатов партии "Слуга народа".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 01

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 02

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 03
В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 04
В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 05

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 06

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дает комментарии журналистам.


В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 07

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от Слуги народа 08

Сортсмен и будущий нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк дает комментарий "NewsOne"


Отметим, что "Риксос", в котором проходит подготовка народных избранников, является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Источник: https://censor.net.ua/n3140061
 
 
 Топ комментарии
 
Владельцы соседних баров и ресторанов радостно потирают руки В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 6871
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Уже один раз кухарки и фотографы наруководили после 1917, пока в конце 20-х не ввели НЭП. А потом геноцид, канцлагерь, да здравствует великий вождь! И так до начала 60-х. А потом опять начала гнить система в 80-х. Никогда эти буржуи не нажрутся. А народ для них был есть и будет быдло. Скупят они этих кухарок с потрохами. А через энное количество лет виновным будет Зе, которого и четвертуют.
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Після навчання зустрічати їх будемо так:
В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 833
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проститутки уже заняли места и ждут проституток от слуги)
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депутанги коземанды после лекции по макроэкономике

В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 542
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Хохлоскоты - терпилы по жизни. Опять им водят обрезанным кутаком по их грязным, чубастым мордам. ))))
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козломордый ты что здесь забыл? бояры здесь не наливают
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Что ты там визжишь из своего кацапопетушатника,мразь?
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Тарас, ты на оплату своей коммуналки уже насосал? )))
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Беги пожар на сибири туши,ванька дырявый. Изба твоя сгорит,пока ты кудахчешь здесь.
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90 баксов в день на человека? пердофилы гноем не изошли, когда их мандушка ирка за 600 евро снимала номерки в Австрии и в Италии в разгар войны))) просто смешно смотреть на опущенных скотов от ***** которые воровали миллионами))0
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А чому саме у Трускавці? Чому не в окопах під Донецьком?
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А ты уже в окопе? Или своей жене яйца чешешь?
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Я тут погуглила быстренько и гугль мне сказал, что "Средняя пенсия в Украине превысила 3000 грн" (https://www.rbc.ua/rus/news/srednyaya-pensiya-ukraine-prevysila-3000-1563191760.html)
Минуточку, но этой пенсии не хватит даже на оплату одного дня "курса молодого нардепа", потому что "сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием." Источник: https://censor.net.ua/p3140061

Поскольку тратятся государственные деньги, то все разговоры Данилюка об ик-ономике выглядят кощунством.
Ну что, выбрали себе на шею, сучьи дети?
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погугли сколько геращенко тратила в день в австрии, потом гноем захлебнись пердофильная падаль
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а что ******* гнойные не хотят про ирку гуглить?
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90 баксов в день это 7 звезд или 10 по меркам гноесосов мальдивсокго *******? о номерах дырки которая в разгар войны снимала номерки по 600 евро забыли свинотная падаль?
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Ждемс 4000 уе для учителей

В Трускавце пройдет тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа"

Отмечают, что будущих нардепов централизованно автобусами с вокзала Трускавец отвезли в дорогие отели города - "Риксос" и "Женева".

В сети украинский дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин разместил смешную фотожабу, которая касается этой новости. На ней изображен кадр из популярного советского фильма "Джентльмены удачи".

На картинке написано, что "новоизбранных "Слуг народа" будут учить по "гарвардскому" курсу", а также это прокомментировали: "Пальцы в розетку не совать! По фене не ругаться! На кнопки тыкать по команде: рука по вертикали - За, по горизонтали - Против! Имущество декларировать по принципу: Я - не я, и хата, машина, дача, яхта - не моя!".
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Порохоботы возбудились. Полегче,полегче, вам еще 5 лет это терпеть, бедненькие )
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10, 15 лет, а дальше они вымрут.
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Овощь своих в Зоряном воспитывал, Зе в Трускавце....растет Украина!)
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"ООО "Диагностический лечебно-реабилитационный комплекс "Риксос-Прикарпатье"" принадлежит компании "Инвестиции и развитие" донецкого миллионера Игоря Гуменюка, а также луцкой компании "Спецпроект-Перспектива".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").
Экс-"регионал" Гуменюк - друг олигарха Рината Ахметова и входил в бизнес-окружение Александра Януковича, сына беглого президента Виктора Януковича.
В 2013 году он приобрел "Донбассэнерго". Также ему принадлежат ТРЦ "ПортCity" в Мариуполе, был крупнейшим рантье Донецка - все крупные ТЦ принадлежат ему.
Rixos-Прикарпатье - первый в Украине отель турецкой сети Rixos, находится в городе Трускавец, Львовской области.
Стоимость проживания в отеле от 2900 до 25300 грн за сутки."
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8060
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Я вижу главный там украинофоб и русофил Разумков ...
Учит зе-планктон как демонтировать украинскую Украину...
У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 6285
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БЛИН, А ПОЧЕМУ ОНИ В ТРУСКАВЦЕ - столице банлеровцев и фашистов собрались? Почему не в Донецкой области?
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в Донецкой области не камильфо...- там загажено все и люди не приветливые...
А в Трускавце чисто и малороссы услужливые...
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ВОЛКЕР ЗНАЧИТ ОДИН НА ВОСТОКЕ- слуги сразу рванули подальше от войны К БАНДЕРОВЦАМ
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ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ У СЛУГ НАРОДА?
Покажите квитанции оплаты и фио спонсоров
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писали за счет Бени....
Вы не переживайте... - они ему потом каждую вложенную копейку отработают..
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А ЗА СЧЕТ БЕНИ- ЭТО КОРРУПЦИЯ ????😀😀😀😀
Хорошо начинают . В Европе за жто сразу в отставку
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За бюджетный.
Вместо парада на день независимости.
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Не уявляю, щоб мародерська БПП зібралась на такий інтенсив. Справжній мародер і без інтенсиву добре знає - для чого він йде в Раду.
А ці - ділетанти. Деякі, мабуть, навіть нічого в житті не вкрали. Як таким можна владу довірити? У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 477
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Быстрее обучить честного, чем перевоспитать вора-коррупционера.
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Так научат не переживай.
Как отдыхать в дорогих отелях вот курс интенсивный пройдут и как по маслу пойдет.
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слушайте ну с каких это пор 90 долларов в день это дорогой отель? ну хоть посмотрите сколько стоит день отдыха в турции, ну что ж вам гнойная свинья ******* кинула лопатоу говна и вы жрете жрете жрете
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Ты идиотина ))) размер пенсии и баринов знаешь?
С каких это пор месячная пенсия барина отданная за один день проживания слуги это дешево?
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С тех пор как минимальная пенсия 2000
Так то кацап дуй есть кислые щи
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какой мародер *******? Порошенко в 2014 восстановил ПВО вокруг Киева за свой счет,а те кто до него были как раз все это мародерыли и продавали за копейки
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Сборище блатных и нищих..тьфу,что то здесь нет ни одного достойного человека,ни одного воина АТО,одни шалавы,авантюристы,"мажоры...
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неужели педрофилы вылезут из наворованных вил и домов и пойдут под пули? ты крикни когда пойдешь за гнойную свинью подыхать.я приду пофоткаю
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странно на поллимона европ ******* обосранного адепты свинотной падали так не возбуждались, а тут 90 баксов в денЬ. педровилы гноем вонючим исходят)))) мы компенсируем забрав у вашей гниющей свиньи то, что он нароворовал, так что успокойтесь, опущенные
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В Верховну Раду прийшли люди,які ще не вміють красти.Щоб цього навчити,тижня достатньо
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есть опасения, что очень дорого будет стоить украинцам этот пионерский лагерь..(
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Депутатка від "Слуги народу" хвалилась, що спить з господарем .

Типовий депутат Верховної Ради з 66 округу від правлячої партії - Тетяна Грищенко.
Про це написав у Facebook мер Конотопа Артем Семеніхін.
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж, бухгалтер. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала), трохи посиділа в Радбезі на документації. У минулі вибори раптом від регіоналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Малин в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її подружок і рідних", - написав Семеніхін.https://vgolos.com.ua/news/hvalylas-shho-spyt-z-gospodarem-do-rady-vid-slugy-narodu-projshla-bezrobitna-z-tsikavoyu-reputatsiyeyu_1028781.html
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А почему именно - в Трускавце? Ница для таких мероприятий больше подходит. Семинары, тренинги,... с полным погружением в среду...
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Красиво і весело жити Слуги народу ******* і вміють! Чому пуфіки не взяли з собою? Ще не досягнуто 100 днів перебування при владі КЛОУНА, а зовнішня заборгованість України зросла на $2млрд. За веселе життя КЛОУНА і Слуг-мажорів буде розплачуватися не одне покоління!
І це все, коли в країні - ВІЙНА!
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У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу", де майбутнім нардепам роз'яснять що "економіка" і "економка" це різні поняття.
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******** шобла трет коменты о дырке геращенко с 600 евро за номер в день и про вонючую падаль ********** с 500 тысячами евро за неделю)))) опущенные вы тупы ескотоы
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