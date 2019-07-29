 В Трускавце стартовало обучение будущих нардепов от "Слуги народа". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков дает комментарии журналистам.
Сортсмен и будущий нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк дает комментарий "NewsOne"
Отметим, что "Риксос", в котором проходит подготовка народных избранников, является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.
Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.
Минуточку, но этой пенсии не хватит даже на оплату одного дня "курса молодого нардепа", потому что "сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием." Источник: https://censor.net.ua/p3140061
Поскольку тратятся государственные деньги, то все разговоры Данилюка об ик-ономике выглядят кощунством.
Ну что, выбрали себе на шею, сучьи дети?
В Трускавце пройдет тренинг для будущих народных депутатов от партии "Слуга народа"
Отмечают, что будущих нардепов централизованно автобусами с вокзала Трускавец отвезли в дорогие отели города - "Риксос" и "Женева".
В сети украинский дипломат и шоумен Дмитрий Чекалкин разместил смешную фотожабу, которая касается этой новости. На ней изображен кадр из популярного советского фильма "Джентльмены удачи".
На картинке написано, что "новоизбранных "Слуг народа" будут учить по "гарвардскому" курсу", а также это прокомментировали: "Пальцы в розетку не совать! По фене не ругаться! На кнопки тыкать по команде: рука по вертикали - За, по горизонтали - Против! Имущество декларировать по принципу: Я - не я, и хата, машина, дача, яхта - не моя!".
Ранее контрольный пакет акций "Rixos-Прикарпатье" был у ныне покойного бизнесмена Игоря Еремеева (группа "Континиум").
Экс-"регионал" Гуменюк - друг олигарха Рината Ахметова и входил в бизнес-окружение Александра Януковича, сына беглого президента Виктора Януковича.
В 2013 году он приобрел "Донбассэнерго". Также ему принадлежат ТРЦ "ПортCity" в Мариуполе, был крупнейшим рантье Донецка - все крупные ТЦ принадлежат ему.
Rixos-Прикарпатье - первый в Украине отель турецкой сети Rixos, находится в городе Трускавец, Львовской области.
Стоимость проживания в отеле от 2900 до 25300 грн за сутки."
Учит зе-планктон как демонтировать украинскую Украину...
А в Трускавце чисто и малороссы услужливые...
Покажите квитанции оплаты и фио спонсоров
Вы не переживайте... - они ему потом каждую вложенную копейку отработают..
Хорошо начинают . В Европе за жто сразу в отставку
Вместо парада на день независимости.
А ці - ділетанти. Деякі, мабуть, навіть нічого в житті не вкрали. Як таким можна владу довірити?
Как отдыхать в дорогих отелях вот курс интенсивный пройдут и как по маслу пойдет.
С каких это пор месячная пенсия барина отданная за один день проживания слуги это дешево?
Так то кацап дуй есть кислые щи
Типовий депутат Верховної Ради з 66 округу від правлячої партії - Тетяна Грищенко.
Про це написав у Facebook мер Конотопа Артем Семеніхін.
"Освіта - середня, безробітна, до того працювала нянею у заможній родині, податки не платила. Ледве школу на трійки закінчила. Освіта коледж, бухгалтер. Досвід роботи-контролер газових лічильників (по домівках свідчення знімала), трохи посиділа в Радбезі на документації. У минулі вибори раптом від регіоналів очолила тервиборчком.
Троє дітей від різних людей. Незаміжня. Не працює, бізнесу немає. Останні роки працювала у когось з бойківських ригов в Києві домробітницею, хвалилася по п'яні що спить з господарем. Сторінки в соцмережах були всі в фотках "жінка з Окружної" (ботфорти, келихи, пікніки з пляшками). Вона тупа і нахабна. Про що говорити взагалі? Малин в шоці, всі тут один одного знають. думали за неї проголосує тільки коло її подружок і рідних", - написав Семеніхін.https://vgolos.com.ua/news/hvalylas-shho-spyt-z-gospodarem-do-rady-vid-slugy-narodu-projshla-bezrobitna-z-tsikavoyu-reputatsiyeyu_1028781.html
І це все, коли в країні - ВІЙНА!