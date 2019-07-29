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 Политика Украины
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Все про:ЦИК (3256) Слипачук (64)

 Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что не исключает того, что Верховная Рада нового созыва может изменить состав Комиссии.

"Смотря на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли изменение состава комиссии или ее полное обновление, то такое решение будет приниматься", – сказала она в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

Также Слипачук призвала новоизбранных нардепов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3140060
 
 
 Топ комментарии
 
Должна,должна,шлёндре Грановского в ЦИК делать нечего.
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Логично. Убрать всех ставленников от коррупционеров-мародёров БПП и НФ.
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Должна,должна,шлёндре Грановского в ЦИК делать нечего.
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это политическими процессами не назовешь, просто сценарий от 95 с примесью слуги кому то но не народу...
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Вы заметили, что, как по команде, в украинских СМИ "просто перестали стрелять"?
Про какие-то телодвижения, демонстрирующие, якобы, какие-то намерения, рассказывают, но войны с паРашей нет и борьбы нет...
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я читаю Бутусова в оригинале и могу составить тариф подкупности журналистов. Вы на блоги здесь посмотрите, на новости, нет Украины ни в политике ни в экономике, есть только ЗЕ решит, скажет, придумает.....сыграет...и вырванные клочки слов о сегодня в Украине от Европы...
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А если у Зеленского выходит какая-то хренотень, то виноватым будут люди папередника - Порошенка
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Логично. Убрать всех ставленников от коррупционеров-мародёров БПП и НФ.
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Зеб, кто этот мародёр и что и сколько он намародёрил?
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и поставить всех ставленников от прокремлевских холуев
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95 квартал рулит. У чубастых зверей не правительство, а цирк. Во главе с дебилом Юзиком. ))
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Мене цікавить ЮРИДИЧНО-ОБГРУНТОВАНА причина можливої заміни ЦВК. Зебільні "обгрунтування" штибу "шльонди" - не прокатять; принаймі, в ПАРЄ, в ЄС, в Вен.комісії...
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