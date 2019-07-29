 Новая Рада может изменить состав ЦИК, - Слипачук

"Смотря на те процессы политические, которые происходят в стране, не буду делать вид, что это не может касаться и ЦИК. Поэтому если на уровне политической воли изменение состава комиссии или ее полное обновление, то такое решение будет приниматься", – сказала она в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.
Также Слипачук призвала новоизбранных нардепов при принятии решений по составу ЦИК, прежде всего, учитывать профессионализм кандидатов.
Про какие-то телодвижения, демонстрирующие, якобы, какие-то намерения, рассказывают, но войны с паРашей нет и борьбы нет...