 Если Зеленский решит, тогда будем говорить, - Данилюк о возможном назначении премьер-министром

Об этом он отметил в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Данилюк заявил, что ему очень нравятся вызовы и сложные ситуации. Пока же ключевым вызовом является перестройка работы СНБО.

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"Для того, чтобы этот орган стал сильной и мощной институцией, которая бы предлагала и принимала решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной. И была бы надежной опорой Президента... Это то, что мне поручил Президент. Это то, что я делаю. Если он увидит меня на какой-то другой области, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", – пояснил чиновник.

Кроме этого, Данилюк рассказал, каким бы, по его мнению, должно быть правительство. Он подчеркнул: когда работал ранее в Кабмине, видел, "что именно не работает, как происходит манипулирование".

Секретарь СНБО убежден, что правительство должно быть компактным. Поэтому стоит уменьшать число министерств.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сказал Данилюк.

Он добавил, что, возможно, объединять их по блокам. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что "здравоохранение – это также определенная социальная функция".

"То есть такую ​​логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще", - уточнил Данилюк.

Секретарь СНБО предлагает, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности. "Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.

Он также считает что нужно максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".

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"Самое важное сейчас вопрос для Украины – национальная безопасность. Это касается каждого. У меня базовый сценарий. Я действительно вижу перед собой очень интересное поле работы", – заверил он.