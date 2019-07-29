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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2317) назначение (1450) Данилюк Александр (369)

 Если Зеленский решит, тогда будем говорить, - Данилюк о возможном назначении премьер-министром

Действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает своим основным вызовом именно перестройку СНБО, однако он готов обсуждать и другие решения Президента.

Об этом он отметил в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.

Данилюк заявил, что ему очень нравятся вызовы и сложные ситуации. Пока же ключевым вызовом является перестройка работы СНБО.

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"Для того, чтобы этот орган стал сильной и мощной институцией, которая бы предлагала и принимала решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной. И была бы надежной опорой Президента... Это то, что мне поручил Президент. Это то, что я делаю. Если он увидит меня на какой-то другой области, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", – пояснил чиновник.

Кроме этого, Данилюк рассказал, каким бы, по его мнению, должно быть правительство. Он подчеркнул: когда работал ранее в Кабмине, видел, "что именно не работает, как происходит манипулирование".

Секретарь СНБО убежден, что правительство должно быть компактным. Поэтому стоит уменьшать число министерств.

"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сказал Данилюк.

Он добавил, что, возможно, объединять их по блокам. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО считает, что "здравоохранение – это также определенная социальная функция".

"То есть такую ​​логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще", - уточнил Данилюк.

Секретарь СНБО предлагает, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности. "Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.

Он также считает что нужно максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".

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"Самое важное сейчас вопрос для Украины – национальная безопасность. Это касается каждого. У меня базовый сценарий. Я действительно вижу перед собой очень интересное поле работы", – заверил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3140059
 
 
 Топ комментарии
 
Как Беня Каломойский решит так и будет
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Зілєнскій? Рєшит?
Ой, тримайте мене семеро! Що воно вирішує? Вирішить Клопомойша і скаже коли що з українського інтересу продати, а коли продати і Україну.
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Как бэ подразумевалось, что домохозяйки, блохеры, безработные и свадебные фотографы в Раде одолжны будут выдавать "одобрямс".
Так что ждемс.
Сначал "одобрямс", а потом им - "шмаки-бум".
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Как Беня Каломойский решит так и будет
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пластинка уже скрипит.... Если Зеленский решит, тогда будем говорить, - Данилюк о возможном назначении премьер-министром - Цензор.НЕТ 3032...давай новую методичку.
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Назвіть НЕ людей коломойського з найближчого оточення Зелькі.
Аж цікаво чи є хтось такий.
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В 2014 тоже заявляли о сокращениях госорганов, чиновников..............А реально увеличили. штаты раздули, придумали Минстэць, по неконтролир. территориям и прочие...зарплаты увеличили. автопарки поменяли на новые...........
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а сколько правоохранительных органов??7 а сколько всяких судов?? а ситуация только хуже...
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перестройка как по Горбачеву? тогда каких результатов ждать....
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Инфляции, конечно.
И товарного голода, когда с полок сметают все холодильники-телевизоры-утюги. Если Зеленский решит, тогда будем говорить, - Данилюк о возможном назначении премьер-министром - Цензор.НЕТ 6142
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Джоэль Мокир, исследователь истории экономики из Северо-Западного Университета (штат Иллинойс), в своей работе "Культура роста" утверждает, что устойчивая экономическая динамика 19-21-го столетий напрямую связана не только с сугубо экономическими факторами, как то, например, концентрация капитала, но и с культурными особенностями того или иного сообщества.
Деятельность "Республики писем" - всех этих Лютеров, Бэконов, Локков, Декартов, Ляйбницев, Кантов и Руссо - напрямую в конечном итоге влияет на рост ВВП, индекс ДоуДжонса и "уровень восприятия коррупции", поскольку экономика - это совокупность миллионов самостоятельных решений, решения - это взвешенный итог рациональных и этических предпосылок, рацио и этика базируются на общественной и индивидуальной культуре.
Поэтому в Берлине, например, даже в восточном, вы на фасадах жилых домов не увидите "застекленных балконов" и кусков стены, утепленных вокруг своего оконца. А в Киеве в высший коллегиальный политический орган страны избирается шоумен из ******** "Мамахохотала".
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Что может решать клоун с неоконченным высшим образованием ( юрист), любой преподаватель знает, что оценки этот клоун по предметам получал за общественную деятельность - КВН. Если недоучка решает за других, то кто такие другие? Возникает вопрос они тупее клоуна?
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Ну у тебя же целым Премьером был гнойсман с фиктивным дипломом техникума МАУП за 2 года...где его никто не видел. И тебя это не возмущало. А с Зе всё в порядке. Можешь желчью по методичке не отрыгивать.
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вы бойтесь премьера-фотографа или и того путаны, а не о Гройсмане говорите.
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Всё только начинается. ......А после руководства Гнойсмана и подельников за 28 лет Украина успешная процветающая страна? Первая по нищете в Европе! 60% по данным ООН за чертой бедности. И это после 1990 год 8-ая экономика МИРА!
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Зеленский решит.
У нас премьера назначает парламент.
То есть по факту парламента уже нет.Партия "СлюНа" получается ничего не решает
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Как бэ подразумевалось, что домохозяйки, блохеры, безработные и свадебные фотографы в Раде одолжны будут выдавать "одобрямс".
Так что ждемс.
Сначал "одобрямс", а потом им - "шмаки-бум".
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Зілєнскій? Рєшит?
Ой, тримайте мене семеро! Що воно вирішує? Вирішить Клопомойша і скаже коли що з українського інтересу продати, а коли продати і Україну.
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" У нас в стране кадровый голодИсточник" https://censor.net.ua/n3140059
Закончились савдебные фотографы, домохозяйки и блохеры?
Все ушли на фронт в нардепы?

"Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк." Источник: https://censor.net.ua/n3140059
Не понимаю, почем средняя школа не способна функционировать как и районная поликлиника. Утром учитель урок биологии провел, а вечером пациентам клизмы поставил.

Ик-ономика должна быть ик-ономной.
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Ще залишись продавці шаурми, є ще резерви...
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Якщо зелена шмаркля захоче та так вирішить...

а що, в Україні вже узурпація, одноосібна влада блазня? В країні немає парламенту, немає опозиція? Все вирішує один недалекий блазень?

Україну можна привітати з Сцарьком? Сцарьок зелена шмаркля?
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"У нас в стране кадровый голод" Ага в квартале 95 закончились менеджеры среднего звена
А если честно - бред собачий объединение Минздрава и Минсоца. Минэкономики и Минфин принципиально разные функции и зоны ответственности. Как у Маяковского " Объединение ТЕО и ГуКона"..Профессионалы недоученые
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кого в Кремле скажут того кловун и назначит
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При ПетрРылло такого никада бы не было!
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(нарид)-ну что зеля ты решил?
(зеля)-а я решил?
(коломой)-да, зеля, ты решил!
(зеля)-я решил!
(нарид)-ура! зеля решил!
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95 квартал.Теперь бесплатно,на всех экранах страны
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Це вже преЗЕдент вирішує, хто буде прем'єр-міністром? А за Конституцією це робить ВР. І за Конституцією у нас Парламентсько-президентська форма правління. Як розуміти слова Данилюка? Виконавча гілка влади "рулить " законодавчою? І як це відповідає Конституції?
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Як розуміти слова Данилюк а?

Так, що він не такий вже й розумний та дуже вже сильно прогнувся під зелену шмарклю, а впевненості в своїх знаннях, уміннях, можливостях в нього немає. Зате вже непогано вилизує блазню.
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Так, він не такий вже й розумний. Він може бути лише ПРИ КОМУСЬ. Боїться самостійності. І при тому амбіцій - вище даху.
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