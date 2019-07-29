 Если Зеленский решит, тогда будем говорить, - Данилюк о возможном назначении премьер-министром

Об этом он отметил в интервью "24 каналу", передает Цензор.НЕТ.
Данилюк заявил, что ему очень нравятся вызовы и сложные ситуации. Пока же ключевым вызовом является перестройка работы СНБО.
"Для того, чтобы этот орган стал сильной и мощной институцией, которая бы предлагала и принимала решения по самым сложным вопросам, которые стоят перед страной. И была бы надежной опорой Президента... Это то, что мне поручил Президент. Это то, что я делаю. Если он увидит меня на какой-то другой области, это может быть что угодно, то это его решение. Тогда будем говорить", – пояснил чиновник.
Кроме этого, Данилюк рассказал, каким бы, по его мнению, должно быть правительство. Он подчеркнул: когда работал ранее в Кабмине, видел, "что именно не работает, как происходит манипулирование".
Секретарь СНБО убежден, что правительство должно быть компактным. Поэтому стоит уменьшать число министерств.
"Во-первых, правительство должно быть компактным. Я – за небольшое количество министров. У нас в стране кадровый голод. Если у нас даже будет один или два слабых министра, не говоря о премьер-министре, это просто потянет вниз все правительство. Поэтому максимально 12-13 министров – это то, что я вижу. Надо уменьшать количество министерств", - сказал Данилюк.
Он добавил, что, возможно, объединять их по блокам. "Например, я был всегда сторонником объединения Министерства экономики и Министерства финансов. Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк.
Секретарь СНБО считает, что "здравоохранение – это также определенная социальная функция".
"То есть такую логику надо делать, чтобы не было, что в одном блоке у нас две головы, которые между собой спорят. Должна быть единая политика. Я против свободных вице-премьер-министров. Я имею в виду, что каждый вице-премьер должен возглавлять министерство. Нам не нужно такое количество вице-премьеров, вообще", - уточнил Данилюк.
Секретарь СНБО предлагает, чтобы один вице-премьер мог замещать премьера, когда тот в отпуске или не может выполнять свои обязанности. "Остальных не надо, должно быть компактно", - добавил он.
Он также считает что нужно максимально делегировать полномочия министрам, "ведь должна быть персональная ответственность за ту сферу, за которую отвечает конкретный министр".
"Самое важное сейчас вопрос для Украины – национальная безопасность. Это касается каждого. У меня базовый сценарий. Я действительно вижу перед собой очень интересное поле работы", – заверил он.
Аж цікаво чи є хтось такий.
И товарного голода, когда с полок сметают все холодильники-телевизоры-утюги.
Деятельность "Республики писем" - всех этих Лютеров, Бэконов, Локков, Декартов, Ляйбницев, Кантов и Руссо - напрямую в конечном итоге влияет на рост ВВП, индекс ДоуДжонса и "уровень восприятия коррупции", поскольку экономика - это совокупность миллионов самостоятельных решений, решения - это взвешенный итог рациональных и этических предпосылок, рацио и этика базируются на общественной и индивидуальной культуре.
Поэтому в Берлине, например, даже в восточном, вы на фасадах жилых домов не увидите "застекленных балконов" и кусков стены, утепленных вокруг своего оконца. А в Киеве в высший коллегиальный политический орган страны избирается шоумен из ******** "Мамахохотала".
У нас премьера назначает парламент.
То есть по факту парламента уже нет.Партия "СлюНа" получается ничего не решает
Так что ждемс.
Сначал "одобрямс", а потом им - "шмаки-бум".
Ой, тримайте мене семеро! Що воно вирішує? Вирішить Клопомойша і скаже коли що з українського інтересу продати, а коли продати і Україну.
Закончились савдебные фотографы, домохозяйки и блохеры?
Все ушли
на фронтв нардепы?
"Можно рассматривать объединение Минсоц и Минздрава", - сказал Данилюк." Источник: https://censor.net.ua/n3140059
Не понимаю, почем средняя школа не способна функционировать как и районная поликлиника. Утром учитель урок биологии провел, а вечером пациентам клизмы поставил.
Ик-ономика должна быть ик-ономной.
а що, в Україні вже узурпація, одноосібна влада блазня? В країні немає парламенту, немає опозиція? Все вирішує один недалекий блазень?
Україну можна привітати з Сцарьком? Сцарьок зелена шмаркля?
А если честно - бред собачий объединение Минздрава и Минсоца. Минэкономики и Минфин принципиально разные функции и зоны ответственности. Как у Маяковского " Объединение ТЕО и ГуКона"..Профессионалы недоученые
(зеля)-а я решил?
(коломой)-да, зеля, ты решил!
(зеля)-я решил!
(нарид)-ура! зеля решил!
Так, що він не такий вже й розумний та дуже вже сильно прогнувся під зелену шмарклю, а впевненості в своїх знаннях, уміннях, можливостях в нього немає. Зате вже непогано вилизує блазню.