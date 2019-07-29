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 Политика Украины
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Все про:Крым (21658) СЭЗ (24) Кориневич Антон (3)

 Закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно серьезно менять, - представитель Зеленского в АРК Кориневич

Украинский закон о свободной экономической зоне "Крым" требует серьезных изменений. К работе над этим вопросом следует привлечь украинских и международных экспертов.

Такое мнение представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии

"Вопрос комплексный и важный, и, конечно, он волнует крымчан. Все мы знаем, что закон о свободной экономической зоне "Крым" действительно подвергается абсолютно конструктивной и обоснованной критике. Думаю, что этот закон следует серьезно менять, над ним надо серьезно поработать украинским экспертам. Возможно, привлечь международных экспертов. Потому что там действительно очень много проблемных вопросов", – отметил Кориневич.

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По его мнению, следует отдельно обратить внимание на решение вопроса со статусом граждан Украины с крымской регистрации, которые, согласно закону о СЭЗ "Крым", имеют статус нерезидентов.

"Крымчане, проживающих на территории Крыма, не считаются резидентами Украины, соответственно – имеют ограничения по получению банковских и других услуг. Мы над этим вопросом будем обязательно работать. Будем смотреть, каким образом его лучше решить, либо в пределах наработки изменений в этот закон, либо другим способом. Каждая крымская неправительственная организация об этом говорит – это один из главных проблемных вопросов. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы начнем его решать. Это важно, и я вам гарантирую, что этот вопрос не будет оставлен без нашего внимания", – заверил постпред президента Украины в АРК.

Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а зарегистрированные здесь физические и юридические лица считаются нерезидентами. Срок действия зоны – 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3140057
 
 
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Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в «Московию» и назвал единственным результатом Майдана «легализацию нацизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
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Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы

А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет Закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно серьезно менять, - представитель Зеленского в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 6912
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Из партии #дедывоевали прямиком в партию Слуга народа...
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гнать крысчан ватников-предателей ссаными тряпками,да подальше.
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сколько можно заниматься "галиматьей" то предателей
Крыма, то шоблы ОРЛДО… а как насчет остальной Украины???? пока будете
"стогнаты" потеряете ВСЮ Украину.. дебилы... проснитесь придурки и включите
мозги и реализм и не де юре на бумажке по Будапешту нам также много чего
наобещано а по факту.. так и тут смотрите по де факто по реализму 6 год как
Крым не с нами и они не стремятся обратно они построили мост нравиться или нет
но такова реальность они нагло построили и запустили 2 ТЭЦ имеет Крым свой
свет....а с водой вопрос да не решен но рано или поздно он будет решаться за
большие деньги вода это товар и когда Украина строила перемычку шлюз она
установила водомерные узлы учета понимая- что воду когда то в Северо- Кымский
канал будем просто продавать...
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вы не поняли, им надо снова законы поменять.....а так вы правы, остальные не популярная тема
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знаетет вспоминаетет мультик про Карлсона там есть сценка когда Домомучительница говорит Малышу мол вымой руки а он а зачем руки мысть -если есть кушать все равно нечего... так и тут зачем Закон по Крыму... если Крыма как бы нет и как бы эфимерно есть...
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молодые воспринимают слова на ура, но не думают, что если уволил, наорал, нахамил, то это не реформа, а просто по роли, Кто идет на места уволенных......вопрос а вот средний возраст уже слушают и думают.Здесь идет дальнейшее зомбирование громкими словами на пустом месте
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Если у тебя есть дырка в жопе то можешь ее продавать как и жопу своей матери и своих детей
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у тебя что имеется обрезанный член или мохнатая...пилотка шобла сгинь отсюдова ..
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У нього дефектна жопа. Без дірки. Тому їсть і опорожняється одним отвором. ☺
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И что, если у них все решено, то нам их надо понять и простить? Какая-то дебильная или ватная логика.
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Так наз. "Лунное посольство" распродаёт участки на Луне. При желании можно купить участок и на Марсе...
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Яка може бути "свободна економічна зона" в кримнаші?
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Так она есть , СЄЗ , с 2014г. Принимался закон с далеко идущими целями в плане торговли с оккупированньім Крьімом , сулил "рошенам" огромньіе прибьіли , но не получилось у барьіг "и рьібку сьесть...".
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Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в «Московию» и назвал единственным результатом Майдана «легализацию нацизма». Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
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Из партии #дедывоевали прямиком в партию Слуга народа...
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"Бужанский выступал за экс-президента Виктора Януковича и его "Партию регионов". Принципиальный противник Майдана. Искренне ностальгирует по СССР. Последовательный и принципиальный избиратель регионалов. Признаёт военный гений Жукова. Сочувствует Сталину. Уверен, что мова - это метод красть"
https://www.uaportal.com/news/maksim-buzhanskij-kto-on-chto-govoril-o-majdane-i-sssr.htm
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Мама Рімма хвалилася що теж виховала свого синочка Вову як ;совєтсково чєловєка; і у великій повазі до дєдушки та ;нєкогда вєлікой страни;.
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А ваще отменить этот закон не судьба?
Упитанный этот представитель - видать, кацапы в Крыму его не обижают...)))
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Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы

А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет
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Зею, говорилось о Лугандоне, когда они были зарегистрированы в Украине, но когда их отжали орки, то уЗеленский заговорил о товарообмене с Лугандоном.
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срок зоны действия зоны 10 лет, как предусмотрительно(
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Противно слушать этих разных представителей! Сами создают проблемы. Их эти законы видно устраивают. Если нет отмените их.
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А что там менять, и експертов еще вызывать для изменения такого позорного и предательского закона. Етот закон легализировал сотрудничество прошлой власти с окупантами. Его нужно отменять а крымскую зону признавать окупированной. Говно оно и есть говно и не нужно призывать експертов чтобы ему сменить название.
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Прошлая власть? :D

Герус заявил, что Украина не может разорвать экономические отношения с Россией
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
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Бред. Если Украина поставляет на ********* товаров на $0,7млрд, а ********* поставляет в УКраину своего говнотовара на более $8,5 млрд то ета торговля делает сильнее только нашего врага а никак не нас и все кто предлагает торговать с врагом окупировавшему нашу земля и ведущему с нами войну являются предателями подлежащими уничтожению. Ето касается и Парашенка и членов новой власти, если они на ето пойдут.
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Т.е. уЗеленский совершает настоящую зраду?
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Не нужно меня подлавливать. Если ЗЕ будет торговать и сотрудничать с врагом так же как Парашенко он будет таким же врагом и предателем УКраины.
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Ясно, уЗеленский это заявил, но его избрали в Раду, а теперь - если...
Шикарная логика.
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Ну и ? Покупать сьірье - правильное решение , а вот товарьі с вьісокой добавленной стоимостью - в бан ! Никаких авто , бьітовой техники и єлектроники и пр. ширпотреба.
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Это так уЗеленский сказал или Вы додумали за Голобородько, что он так поступит?
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Бульбаш , не нужно бьіть єкономистом , чтобьі сделать верньіе вьіводьі. Вьі же "Горизонтьі" покупаете ?
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Не подскажешь - почему это лишнехромосомные всегда палятся на слове "бульбаш"?
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От этих рассуждений попахивает дермецом.
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не считаются резидентами Украины...
Закон про вільну економічну зону "Крим" потрібно серйозно змінювати, - представник Зеленського в АРК Кориневич - Цензор.НЕТ 8763
И как мы собираемся возвращать Крым?
Считая крымчан не-гражданами и не давая воды - заставим проголосовать за возврат?
.
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