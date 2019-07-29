 Закон о свободной экономической зоне "Крым" нужно серьезно менять, - представитель Зеленского в АРК Кориневич

Такое мнение представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии
"Вопрос комплексный и важный, и, конечно, он волнует крымчан. Все мы знаем, что закон о свободной экономической зоне "Крым" действительно подвергается абсолютно конструктивной и обоснованной критике. Думаю, что этот закон следует серьезно менять, над ним надо серьезно поработать украинским экспертам. Возможно, привлечь международных экспертов. Потому что там действительно очень много проблемных вопросов", – отметил Кориневич.
По его мнению, следует отдельно обратить внимание на решение вопроса со статусом граждан Украины с крымской регистрации, которые, согласно закону о СЭЗ "Крым", имеют статус нерезидентов.
"Крымчане, проживающих на территории Крыма, не считаются резидентами Украины, соответственно – имеют ограничения по получению банковских и других услуг. Мы над этим вопросом будем обязательно работать. Будем смотреть, каким образом его лучше решить, либо в пределах наработки изменений в этот закон, либо другим способом. Каждая крымская неправительственная организация об этом говорит – это один из главных проблемных вопросов. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы начнем его решать. Это важно, и я вам гарантирую, что этот вопрос не будет оставлен без нашего внимания", – заверил постпред президента Украины в АРК.
Согласно положениям о свободной экономической зоне "Крым", действующим с осени 2014 года, в Крыму не взимаются общегосударственные налоги и сборы, а зарегистрированные здесь физические и юридические лица считаются нерезидентами. Срок действия зоны – 10 лет.
Крыма, то шоблы ОРЛДО… а как насчет остальной Украины???? пока будете
"стогнаты" потеряете ВСЮ Украину.. дебилы... проснитесь придурки и включите
мозги и реализм и не де юре на бумажке по Будапешту нам также много чего
наобещано а по факту.. так и тут смотрите по де факто по реализму 6 год как
Крым не с нами и они не стремятся обратно они построили мост нравиться или нет
но такова реальность они нагло построили и запустили 2 ТЭЦ имеет Крым свой
свет....а с водой вопрос да не решен но рано или поздно он будет решаться за
большие деньги вода это товар и когда Украина строила перемычку шлюз она
установила водомерные узлы учета понимая- что воду когда то в Северо- Кымский
канал будем просто продавать...
Говоря об инициативе своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России, Бужанский отметил, что она противоречит здравому смыслу.
«К сожалению, это калька неудачников, вроде Петра Алексеевича (Порошенко - прим. ред.)», - сказал он.
Бужанский выразил уверенность, что подобные заявления «демонстрируют неадекватность». «Если мы хотим, чтобы к нам относились как к серьезным людям, то мы должны быть серьезными людьми», - добавил он.
Кроме того, политик раскритиковал решение бывшего президента Петра Порошенко праздновать «День освобождения от Советского Союза».
«Они просто воспитали часть аудитории в духе, что все советское нужно заменить всем антисоветским. При этом не имея возможности дать нормальную экономику, образование, медицину. История уже написана, и все прекрасно знают, кто завел людей в газовые камеры, а кто их оттуда вывел. Единственный результат Майдана - легализация нацизма», - заявил депутат.
https://www.uaportal.com/news/maksim-buzhanskij-kto-on-chto-govoril-o-majdane-i-sssr.htm
Упитанный этот представитель - видать, кацапы в Крыму его не обижают...)))
А порохосрань нам рассказывала что крымские предприятия и заводик Петиного кореша Фирташа платят налоги в украинский бюджет
Герус заявил, что Украина не может разорвать экономические отношения с Россией
"Я думаю, что не может. Если мы принимаем решение, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим мы себе в ногу", - ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией .
Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украина сильнее.
http://www.dsnews.ua/politics/gerus-ukraina-ne-mozhet-razorvat-ekonomicheskie-otnosheniya-25052019113900
Шикарная логика.
И как мы собираемся возвращать Крым?
Считая крымчан не-гражданами и не давая воды - заставим проголосовать за возврат?
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