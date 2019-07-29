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Все про:болезнь (480) отравление (1279) Навальный (386)

 Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ. ВИДЕО

Российского оппозиционера Алексея Навального, который сегодня был госпитализирован якобы с острым аллергическим приступом, посетила его лечащий врач Анастасия Васильева. Она убеждена, что симптомы политика говорят о том, что это результат действия неопределенных химических веществ.

Об этом в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" заявила лечащий врач политика Анастасия Васильева, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, полицейские, которые охраняют Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вышел из дома побегать и купить жене цветы. Сейчас, как дурак, в трусах, нахожусь в полиции", - в Москве снова задержали Навального. ВИДЕО

Васильева высказала мнение, что персонал больницы может находиться под давлением правоохранителей и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика.

На своей странице в Facebook медик написала, что побывала в больнице у Навального, однако смогла "осмотреть" его только через дверь – палату политика охраняет полиция, доступ к нему запретили.

"Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала она.

Васильева убеждена, что это – результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Вместе с тем, врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница". Об этом "Интерфаксу" сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он выживает из ума, как любой правитель, сидящий на троне слишком долго", - Навальный после "8 шайб" от Путина сравнил его с Брежневым и Мао Цзедуном. ВИДЕО

Тем временем, в Москве состоялись задержания активистов у больницы №64, куда 28 июля госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Среди задержанных корреспондент "Дождя" Даниил Сотников и журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко. Позже обоих журналистов отпустили.

Сообщается, что автозак "кружит" около больницы, в него подсаживают все новых задержанных.

Правозащитное издание "ОВД-Инфо" пишет о 21 задержанном за ночь.

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 01
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 02
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 03
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3140054
 
 
 Топ комментарии
 
Отравился крымским бутербродом.
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щось це не погано так нагадує стан Ющенка
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даже ткой зашоренный ура патриот России и украинофоб НАВАЛЬНЫЙ разздражает Путина иего банду..в России скоро за косой взгляд будут убивать..а тут понятно если скоро будут похороны Навального то ясно какой то не ясный демрматит ага..скорее хичические компоненты как у Скрипалей... замаскированные под дерматит... Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 5607
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Помниться как в Московской больничке У Новодворской ногу лечили,а потом она сразу там Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин - Цензор.НЕТ 562 умерла.
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Должен быть какой то результат полезный,сепарок.
Если его нет можешь не включать в свой список достижений.
Так и пиши - достижений нет.
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Почему ты, свиновата, называешь меня "сепарком"? Ты знаешь знаешь значение этого слова, или думаешь, что это просто оскорбление, типа "подонок"? ))))
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Ну шо, слегка покормили "новичком". Намекнули: "Или валишь из срашки или дозу увеличим".
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всегда забываю узнать , а вот вспомнил, а скока гадя набрала на межоритарке, ну так жать интересно узнать ?
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А Петро їй героя дав, і має всі плюшки, оплачуємо плюшки - ми....
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как то пох.... эта гнида говорила Крым наш! Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 3130
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я тоже за путина....
Путин надежда Украины...
Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 886

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 5994

Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 1621
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Тоесть что путен, что навал это сорта гуано.
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навальный нам не нужен - Навальный очень опасное для Украины дерьмо....
Не дай Бог он модернизирует Мордор....
Мы должны радоваться каждый раз, когда его бьют палкой по голове...
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Рашка не модернизируется. Это типичная её черта ещё со времен Ивана Грозного. Их первопечатник вообще во Львов сбежал а то его свои убить хотели. А какое сопротивление у них было тому же Петру 1. Да и других модернизаторов почти всегда убивали или в ссылки отправляли. Что при империи что в СССР. Прихлопнут его свои как вирус в системе
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Навальный ещё большее ху@ло чем ху@ло)))
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Зачем нам та Московия? Москва горит! да путь горит,пусть их мать ,вся сгорит! Гори гори ясно ,чтобы не погасло,нужно чаще на Москву скидывать газету "Искра" и горело так ,чтобы внутри за кремлёвской стеной всё скворчало Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ - Цензор.НЕТ 6908
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Про реформу війська 23 комета, про Навального 40. На)(ер вам всрався цей рузге?
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могли и травануть. многих насмерть травили, Кара-Мурзу дважды, еле выжил.
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Його батько, журналіст Володимир Кара-Мурза старший, помер учора. 59 років... RIP
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В шоке от московских "протестов". Не от ментов - менты, как менты, кстати. По сравнению с разгоном студентов у нас 30 ноября 2013, так, по-моему, действовали значительно аккуратнее. Не от лидеров - лидеры, как лидеры. Однозначного лидера нет, а те, что есть, призывают к спокойствию и соблюдению законов.
В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это?
Нет, я знаю, что люди разные. Кто-то может справляться со страхом, кто-то не всегда. Кому-то хватает духа и сил физически противостоять подавляющей ментовской машине, кому-то когда как. Это нормально. Но стоять рядом и смотреть… Не понимаю. Кто в состоянии - сопротивляется. Кто не в состоянии - отходит в сторону. Кричалки кричать. Полезную работу какую-то делать. Отводить избитых, помогать. Молиться, в конце концов.
Собственно, суть Майдана как раз в том, что каждый делает, что он готов и может делать. Майдан - это не несколько сотен спартанцев, показывающих пример стойкости и геройства. Майдан - это миллионы обычных людей, каждый из которых имеет мотивацию приносить посильную пользу. Пусть подавляющее число - домашние болельщики, пусть только миллион их них помогает информационно и финансово, пусть только 100 тысяч из них готовы выйти на улицу, пусть только 10 тысяч из них готовы на улице остаться, пусть только тысяча, одна тысяча готова оказывать сопротивление. Все вместе - пирамида, способная сокрушить любую твердыню власти.
Во главе угла - мотивация миллионов. А люди, вышедшие на улицу посмотреть, как пакуют соседа, снять видосик, поискать ракурс, поприсматриваться поближе, нервишки пощекотать, - это не протестующие.
Помните, был как-то в моде дурацкий вопрос, вставляемый к месту и нет: «Ну и что это было: инсталляция или перформанс?» Здесь этот вопрос к месту. И правильный ответ: это, ****, хеппенинг.
«Хеппенинг. Разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением самих зрителей в ход спектакля».
Оно.
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В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это? они приехали с других колоний на Москву посмотреть и на баранов центрального стада,пастух только прячется за кремлёвской изгородью,а собачки смотрят чтобы отара баранов смирная была. Москва ещё хочет с юго востока Украины стадо баранов подогнать в своё стойло ,в Украине уже московские пастухи баранов в отары сгоняют Навального госпіталізували. Його лікарка вважає, що він міг зазнати впливу сильних хімічних речовин - Цензор.НЕТ 4715
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1906 год журнал «Зарево»
«Партийные различия»

Коль нашли у вас в жилище
Крупный апельсин,
Не годящийся для пищи,
Нитроглицерин,
Бомбу с гибельной начинкой,
Формул длинный лист,
Или адскую машинку, -
Ясно: анархист.

"Сын Отечества" газету
Коль нашли у вас
Иль земельную анкету,
Небольшой запас
Прокламаций для матросов,
"Жупел", револьвер, -
Тут не может быть вопросов.
Ясно: вы эс-эр.

Если найдено "Начало",
Бебеля портрет,
Фолианты "Капитала",
Длинный винегрет
Всевозможных комментарий,
"Мысли о труде",
"Буржуа и пролетарий", -
Ясно: вы эс-де.

Роскошь… фарфор и портьеры…
Много серебра…
Снимки Ниццы и Ривьевры…
Бронзовые бра…
Русских классиков творенья…
Тёплый кабинет…
Тут не может быть сомненья, -
Ясно: вы кадет.
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Навального обработали,как ющенко.Если умрёт ,сожгут по тихому в крематории.
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старые приемы гебни, ничего нового. Навальный снимает крутые ролики с сумасшедшими хищениями чиновников, вилы, яхты, вертолеты и многим перешел дорогу.
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