 Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ. ВИДЕО

Об этом в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" заявила лечащий врач политика Анастасия Васильева, передает Цензор.НЕТ.



По ее словам, полицейские, которые охраняют Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение.

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Васильева высказала мнение, что персонал больницы может находиться под давлением правоохранителей и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика.



На своей странице в Facebook медик написала, что побывала в больнице у Навального, однако смогла "осмотреть" его только через дверь – палату политика охраняет полиция, доступ к нему запретили.



"Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала она.



Васильева убеждена, что это – результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.

Вместе с тем, врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница". Об этом "Интерфаксу" сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.

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Тем временем, в Москве состоялись задержания активистов у больницы №64, куда 28 июля госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

У больницы №64, где сейчас лежит @navalny, начали собираться москвичи. Спустя некоторое время приехал ОМОН и начал жёстко задерживать собравшихся, в т.ч. журналистов. Людей избивали и ломали камеры.



Среди тех, кто попал в автозак, — юрист ФБК Александр Помазуев. Видео: @IfSoAnn pic.twitter.com/DDxI1XumqA — Команда Навального (@teamnavalny) July 28, 2019

Среди задержанных корреспондент "Дождя" Даниил Сотников и журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко. Позже обоих журналистов отпустили.



Сообщается, что автозак "кружит" около больницы, в него подсаживают все новых задержанных.



Правозащитное издание "ОВД-Инфо" пишет о 21 задержанном за ночь.







