 Навального госпитализировали. Его врач считает, что он мог подвергнуться воздействию сильных химических веществ. ВИДЕО

Об этом в комментарии радиостанции "Эхо Москвы" заявила лечащий врач политика Анастасия Васильева, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, полицейские, которые охраняют Навального, не позволили врачам провести тщательный осмотр и назначить лечение.
Васильева высказала мнение, что персонал больницы может находиться под давлением правоохранителей и по личным причинам отказаться от сотрудничества с представителями политика.
На своей странице в Facebook медик написала, что побывала в больнице у Навального, однако смогла "осмотреть" его только через дверь – палату политика охраняет полиция, доступ к нему запретили.
"Выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд. Множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук. Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", – написала она.
Васильева убеждена, что это – результат повреждающего действия неопределенных химических веществ.
Вместе с тем, врачи диагностировали у российского оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю городскую больницу, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница". Об этом "Интерфаксу" сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.
"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - рассказал он.
По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера. По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".
"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.
Как отметил врач, в понедельник Навального уже собираются выписать из больницы.
Тем временем, в Москве состоялись задержания активистов у больницы №64, куда 28 июля госпитализировали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
У больницы №64, где сейчас лежит @navalny, начали собираться москвичи. Спустя некоторое время приехал ОМОН и начал жёстко задерживать собравшихся, в т.ч. журналистов. Людей избивали и ломали камеры.— Команда Навального (@teamnavalny) July 28, 2019
Среди тех, кто попал в автозак, — юрист ФБК Александр Помазуев. Видео: @IfSoAnn pic.twitter.com/DDxI1XumqA
Среди задержанных корреспондент "Дождя" Даниил Сотников и журналист издания "Сноб" Никита Павлюк-Павлюченко. Позже обоих журналистов отпустили.
Сообщается, что автозак "кружит" около больницы, в него подсаживают все новых задержанных.
Правозащитное издание "ОВД-Инфо" пишет о 21 задержанном за ночь.
Если его нет можешь не включать в свой список достижений.
Так и пиши - достижений нет.
Путин надежда Украины...
Не дай Бог он модернизирует Мордор....
Мы должны радоваться каждый раз, когда его бьют палкой по голове...
В шоке от участников, стоящих и смотрящих, как соседа лупят и пакуют. Что это? Как это?
Нет, я знаю, что люди разные. Кто-то может справляться со страхом, кто-то не всегда. Кому-то хватает духа и сил физически противостоять подавляющей ментовской машине, кому-то когда как. Это нормально. Но стоять рядом и смотреть… Не понимаю. Кто в состоянии - сопротивляется. Кто не в состоянии - отходит в сторону. Кричалки кричать. Полезную работу какую-то делать. Отводить избитых, помогать. Молиться, в конце концов.
Собственно, суть Майдана как раз в том, что каждый делает, что он готов и может делать. Майдан - это не несколько сотен спартанцев, показывающих пример стойкости и геройства. Майдан - это миллионы обычных людей, каждый из которых имеет мотивацию приносить посильную пользу. Пусть подавляющее число - домашние болельщики, пусть только миллион их них помогает информационно и финансово, пусть только 100 тысяч из них готовы выйти на улицу, пусть только 10 тысяч из них готовы на улице остаться, пусть только тысяча, одна тысяча готова оказывать сопротивление. Все вместе - пирамида, способная сокрушить любую твердыню власти.
Во главе угла - мотивация миллионов. А люди, вышедшие на улицу посмотреть, как пакуют соседа, снять видосик, поискать ракурс, поприсматриваться поближе, нервишки пощекотать, - это не протестующие.
Помните, был как-то в моде дурацкий вопрос, вставляемый к месту и нет: «Ну и что это было: инсталляция или перформанс?» Здесь этот вопрос к месту. И правильный ответ: это, ****, хеппенинг.
«Хеппенинг. Разновидность современного театрального искусства с переносом действия на улицу и с включением самих зрителей в ход спектакля».
Оно.
«Партийные различия»
Коль нашли у вас в жилище
Крупный апельсин,
Не годящийся для пищи,
Нитроглицерин,
Бомбу с гибельной начинкой,
Формул длинный лист,
Или адскую машинку, -
Ясно: анархист.
"Сын Отечества" газету
Коль нашли у вас
Иль земельную анкету,
Небольшой запас
Прокламаций для матросов,
"Жупел", револьвер, -
Тут не может быть вопросов.
Ясно: вы эс-эр.
Если найдено "Начало",
Бебеля портрет,
Фолианты "Капитала",
Длинный винегрет
Всевозможных комментарий,
"Мысли о труде",
"Буржуа и пролетарий", -
Ясно: вы эс-де.
Роскошь… фарфор и портьеры…
Много серебра…
Снимки Ниццы и Ривьевры…
Бронзовые бра…
Русских классиков творенья…
Тёплый кабинет…
Тут не может быть сомненья, -
Ясно: вы кадет.