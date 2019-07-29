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 Наемники РФ обстреляли КПВВ "Марьинка". С начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы, - пресс-центр ООС

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы.

Об этом говорится в сводке штаба ОС по состоянию на 07:00 29 июля 2019 г., передает Цензор.НЕТ.

"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня. В то же время, вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. Противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета. Обстрелы боевых позиций Объединенных сил не зафиксированы. Потери с украинской стороны не зафиксированы. С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил не зафиксированы. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении.

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Наемники РФ обстреляли КПВВ Марьинка. С начала суток нарушения режима тишины не зафиксированы, - пресс-центр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3140053
 
 
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