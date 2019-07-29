 Должно стать, как в частном бизнесе, - Данилюк анонсировал шаги по реформированию "Укроборонпрома"

Свои планы он объяснил в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько", передает Цензор.НЕТ.
По словам секретаря СНБО, в "Укроборонпроме" надо реформировать несколько вещей: "Первое - изменить систему управления. Надо ввести нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет с определенной ответственностью менеджмента перед ним. То есть корпоративное управление, существующее в частном секторе, должно быть применено к "Укроборонпрому".
Второе - это оптимизация предприятий. Нам надо унифицировать модельную строку. И чтобы собственно само производство также было концентрированным. Почему? Потому что когда одно предприятие полностью загружено, там гораздо проще контролировать качество, там гораздо проще уменьшить стоимость и так далее. Это в любом частном бизнесе делается. Так же это должно происходить в государственном бизнесе".
Кухарка, взявшаяся управлять государством.
Так свінопсіна Сергей Енин?
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.
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Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае использует массированный прием переключения внимания и т.д. Ты к какой группе относишься?
Не хворайте дешевочки.
Нервова організація у ЗЕбілів гірша ніж у молюсків.
ZE RUS-перекись водорода і зеленка єта панацея АТ всех балезней.
Балит живота -пей зеленку,ифаркт-маж зеленкой грудь,инсульт-маж лоб .трипер....ну ти понял...
Народ, давайте ваши гипотезы: сколько нужно времени чтобы клинические идиоты, захватившие власть, полностью разрушили государственную систему ?
Мавпа зі своїм господарем
Укроборонпром это более 100 предприятий военной промышленности.
Просто непонятно, Укроборонпром создавался как тюнинговое ателье?
Lockheed Martin совместно с НАСА разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолет и т.д
Понимаете о чем я?