 Должно стать, как в частном бизнесе, - Данилюк анонсировал шаги по реформированию "Укроборонпрома"

Свои планы он объяснил в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько", передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, в "Укроборонпроме" надо реформировать несколько вещей: "Первое - изменить систему управления. Надо ввести нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет с определенной ответственностью менеджмента перед ним. То есть корпоративное управление, существующее в частном секторе, должно быть применено к "Укроборонпрому".

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Второе - это оптимизация предприятий. Нам надо унифицировать модельную строку. И чтобы собственно само производство также было концентрированным. Почему? Потому что когда одно предприятие полностью загружено, там гораздо проще контролировать качество, там гораздо проще уменьшить стоимость и так далее. Это в любом частном бизнесе делается. Так же это должно происходить в государственном бизнесе".