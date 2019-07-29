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 Должно стать, как в частном бизнесе, - Данилюк анонсировал шаги по реформированию "Укроборонпрома"

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал о состоянии "Укроборонпрома" и анонсировал шаги по его реформированию.

Свои планы он объяснил в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько", передает Цензор.НЕТ.

По словам секретаря СНБО, в "Укроборонпроме" надо реформировать несколько вещей: "Первое - изменить систему управления. Надо ввести нормальное корпоративное управление, сильный наблюдательный совет с определенной ответственностью менеджмента перед ним. То есть корпоративное управление, существующее в частном секторе, должно быть применено к "Укроборонпрому".

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Второе - это оптимизация предприятий. Нам надо унифицировать модельную строку. И чтобы собственно само производство также было концентрированным. Почему? Потому что когда одно предприятие полностью загружено, там гораздо проще контролировать качество, там гораздо проще уменьшить стоимость и так далее. Это в любом частном бизнесе делается. Так же это должно происходить в государственном бизнесе".

Источник: https://censor.net.ua/n3140051
 
 
 Топ комментарии
 
Ну дык! А чёйта ракеты на испытаниях порожняком лятають!
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Бухгалтер примеряет свою психику к производству ракет и РСЗО.
Кухарка, взявшаяся управлять государством.
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Ну дык! А чёйта ракеты на испытаниях порожняком лятають!
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он имел ввиду что нужно коллегиальное управление а не управление одного генерального директора
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Точно! Хочешь избежать персональной ответственности - размаж её!
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))))))) знаешь я вообще то сторонник производства высокотехнологичной продукции - например системы и комплексов радиоэлектронной борьбы против связи, радиолокационных систем наземного воздушного и водного базирования,
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)))) русня срущая в дырку в земеле Сергей Енин рассказывает о высокотехнологичной продукции. ))))
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Знаешь как в штатах армия получает высокотехнологичные цацки? Они конкурс объявляют, и закупают у победителя. Только уот проблема, - денег у нас нетути столько. Такшта наши предприятия так работать не смогут. Яб мог поведать эпопею о разработке ствола танковой пушки, под натовский калибр/стандарт. Кажись для турков, кстати конкурс мы пролетели.
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я отвечу ...а что мешало за прошедшие пять лет объявить конкурс на закупку вышеуказанного мною военного оборудования...в крайнем случает можно было пойти по примеру северной кореи они же могли создать ядерную боеголовку.....у нас только на 5 или 6 году с момента прихода ПАП смогли создать противокорабельный ракетный комплекс НЕПТУН и кстати делал этот заказ государственные предприятия а не частный бизнес..........что мешало дать задание госпредприятиям разработать нелетальное оружие нужно было привлечь ученых украинских национальную академию наук
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Сергей Енин мокша, - тому,- ви гірше своїх вчителів большевіків. Ті, принаймні, прийшли зі сходу, щоб вас грабувати - ви ж постелили своїм дітям те саме рядно з колючого дроту і прямуєте добровільно, як худоба до рідного московського хліва. Де вам і місце, до речі. На останніх виборах яких ви не варті. Ви обирали від страху масштабної війни, як самого ватного, на ваш погляд. І помилились, як завжди. Порох виявився справжнім українським буржуазним націоналістом, тому ви тепер підняли хвости, осмілівши. Бо ваш хазяїн сказав - "любой, кромє Порошенка", і чернь виконала наказ. "Аби не порох" лише засіб, технологія і причина, що грунтується на кровожерливій класовій ненависті пролєтаріята. Було 40 кандидатів і чернь обрала ідеального бидляка.
Так свінопсіна Сергей Енин?
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Все порохоботы делятся на три группы:
1. Открыто продавшие душу дьяволу и готовые в случае чего вообще свалить из страны . Эти просто косят бабло и у них, как правило , самая высокая ставка . Так сказать за " позор" и за " риск".
2. Тонкие порохоботы, мягко критикующие власть на фоне ее "несравненных достижений , достигнутых в трудных условиях". Эти не готовы сжигать мосты, но и ставка у них поменьше.
3. Замаскированные порохоботы, фокусирующие усилия в основном на критике противников власти. При наличии таланта можно зарабатывать неплохое бабло и почти без всякого риска для репутации.
Явление "прохоботничества" не ново для современной Украины, зародилось оно еще во времена позднего Кучмы, но именно при нынешней власти оно приобрело такой масштаб и такие изощренные технологии , что народ присвоил этому явлению имя нарицательное.
Чем занимаются порохоботы? Довольно многим и труд их нелегок, но, если коротко, то они , в соответствии с установками власти (темниками), формируют в общественном сознании виртуальную реальность. И чем хуже настоящая реальность, тем активнее работают порохоботы, тем больше у них работы и тем больше их заработок.
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Особенно энергично трудятся порохоботы, когда власть впадает в полосу невезения, например, когда взрываются склады боеприпасов, горит нефтебаза или другие какие случайные неприятности. В этом случае использует массированный прием переключения внимания и т.д. Ты к какой группе относишься?
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Тобто вас найняли для боротьби з порохоботами і ви троль? В такому випадку цей коментар відправляю на Раду форумчан Адміну, бо ця дискусія не відповідає темі статті.
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Бачу, що ви дійсно нічого не знаєте про специфіку оборонної галузі. Краще не пишіть тут про це.
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Отсутствие оборотных средств как минимум. Штаты объявляют конкурс, предприятия за свои клепают опытные образцы, победитель получает контракт. И да, Ким боеголовку не разрабатывал.
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А в армии тоже нужно коллегиальное управление ?
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а для чего Генеральный штаб.........там же не один принимает решение а коллегиально
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Оце і все на що здатні 73 відсоткові з мізками молюска
Не хворайте дешевочки.

Нервова організація у ЗЕбілів гірша ніж у молюсків.
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все молодец иди спать детское время твое закончилось
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Генштаб обсасывать варианты, решения принимает один, и отвечает за них.
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Так. А ще потрібен комісар, вибачте, замполіта і секретар бюро партії " Слуга народа".
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Секретарша! От неё хоть какая польза будет
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UA-перекис водню та зеленка це не ліки .
ZE RUS-перекись водорода і зеленка єта панацея АТ всех балезней.
Балит живота -пей зеленку,ифаркт-маж зеленкой грудь,инсульт-маж лоб .трипер....ну ти понял...
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Укроборонпром є дуже специфічним підприємством, яке саме нічого не виробляє. Поясніть Данилюку, що стандартні реформи Укроборонпрома призведуть до зупинки виробництва зброї.
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А Пастор такой хренью не заморачивался. Он просто день и ночь занимался тем чтобы у страны снова появился Военно-промышленный комплекс.

Народ, давайте ваши гипотезы: сколько нужно времени чтобы клинические идиоты, захватившие власть, полностью разрушили государственную систему ?
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Це дивлячись як вони практично будуть втілювати свої ідеї. Якщо просто все ліквідовувати, то через ріе буде колапс.
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Да я не вижу никаких идей, кроме попыток переставить стулья в помещении. В лучшем случае, это имитация бурной деятельности, ввиду полного непонимания специфики оборонной индустрии. В худшем - саботаж ("надо просто перестать стрелять").
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Шоб повысить производительность коровы, надо её больше доить и меньше кормить.
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Бидло обирало не президента - бидло обирало собі ватажка. Тому не варто тицяти бидло мордою, що їх ватажок не поводиться як президент. Їм не потрібен ні президент ні держава - пролєтаріям був потрібен ватажок - всьо забрать і подєліть, кров від крові, плоть від плоті черні. Всьо!
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Якби ж йшлося про перестановку стільців. Скоріше йдеться про бажання все переробити на свій непрофесійний лад, відкидаючи професіоналів за політичною ознакою. Ми вже бачили приклади, коли спеціалісти не хочуть там працювати, бо розуміють відповідальність за відсутність своєї роботи у таких умовах.
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А можна про цей синдром конкретніше?
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Садишься в такси, начинаешь за политику - к концу поездки тебе объясняют, шо во власти мудаки а он на их месте все проблемы одним махом- ух!
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Дійсно, що навіть тут такий таксист нещодавно був. Але коли такий береться керувати, то просто швидко все ламає і нічого путнє не створює.
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Ну так! Логика у них - как у шарикова
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И в чем же специфика оборонной индустрии и их ошибка?
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Це довга розмова і я не маю стільки часу, щоб розповідати, тому ви це можете самі вивчити без мене. Мова у статті про Укроборонпром, який є лише фірмою прокладкою, але необхідною прокладкою. Зміна правил гри з цією фірмою призведе до зупинки оборонної галузі.
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Тому пропоную вивчити інші статті про цю галузь, а потім запитувати.
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Істині прагнення не ті, що декларуються про мир/дружбу/жвачку не робота і не достаток,(ВОНИ НЕ ГОЛОДНІ!!)- поговоріть по душам у любій пивнусі - програма ідеального ЗЕбидла та, для чого його і виводили селекційним шляхом - розкулачення, продразвьорстка, колєктівізація і канібалізм.
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Нравы. Просто вера в хорошего барина, и фею
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вся соя за колхоз и против корпоративного управления)
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Мокша Батя Махно знай своє місце - 17% річних за облігаціями коломойського на 100млрд грн. Виплата за рік. Так що підмивайся і ****@й працювати
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Корпоративное управление - это и есть колхоз
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Это пресса тех кому за 70 лет, и то из этих пожилых русскоязычных людей это читают процентов 10% максимум ))
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Ааа! Ну все, твій текст значно міняє всю суть цього піздіца!!!!

Мавпа зі своїм господарем
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С момента создания в 2010 году, Укроборонпром вообще что то создал?
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НАСА так вааще ни одного космического корабля не построила, и шо?
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НАСА делает ту работу под которую создавалась компания.
Укроборонпром это более 100 предприятий военной промышленности.
Просто непонятно, Укроборонпром создавался как тюнинговое ателье?
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НАСА эт вообще, никаким боком, не компания. Не знали? Считайте что Оборонпром это министерство, которое координирует работу.
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Так что оно скоординировало из новых продуктов с момента создания?
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Например: НАСА заключила договор с частными компаниями на разработку нового посадочного модуля для Луны. НАСА помогает создать центр управления летающими такси.
Lockheed Martin совместно с НАСА разрабатывает сверхзвуковой пассажирский самолет и т.д
Понимаете о чем я?
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Ця приватна фірма "Беня і Ко" робить з держави приватну фірму. Будуть розвивати лише те, що приносить їм бабки. Тому потрібно очікувати обрізання всіх альтруїстичних і соціальних програм. Почнуть, вочевидь з освіти і медицини, а потім, після місцевмзх виборів з субсидій та ревізії інших соцвиплат. Закінчать пенсіями. Це ж бізнесмени, а не державотворці.
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