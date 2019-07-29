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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13665) СНБО (3243) реформы (3340) Данилюк Александр (369)

 Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Команда нового президента готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства, в частности Службу безопасности Украины.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.

Что должно произойти:

  1. СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
  2. Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.

Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

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Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.

Источник: https://censor.net.ua/n3140049
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко по 13 обещал и где свинорила ты.
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Агов. ЗЕбіл Данілюк. Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 2309
Забудова по дружбі: як Зе-"смотрящий" по Києву заробляє на прокурорах "Друг друга Зеленського" проектує переїзд ОПУ, збудував ЖК на землі ГПУ (але квартири там їм не дістались), дружить з Ісаєнком із "За життя" - за #59секунд. Повне розслідування: (link: https://youtu.be/PjW2ydEhVSs) youtu.be/PjW2ydEhVSs
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Знайомтесь з новою заступницею Голови Служби Зовнішньої розвідки. І це,блд,не жарт

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 8158
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Про що взагалі йде мова? Це гімно говорить кацапською говіркою і то є крапка в цій історії...
Хоча ні рюзьгє свінопсіна Сергей Енин- бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
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Порошенко по 13 обещал и где свинорила ты.
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Що? Сергей Енин, мордва, не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
Чурка мокшанська давай ще раз українською.
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послушай не гавкай русскоговорящие как раз зазают украину в отличии от тебя рядовой Диванных войск Украины
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Як же мені подобається тикати москворотих в їх поразку! Як же це приємно! Є все ж таки в світі справедливість!!!Отета вже удар ніже пояса , нізя жи по бальному мєсту. Ну ні дал Бог мозка, так шош тіпєрь ? Харашо шо в Українє тіпєрь ні нада мозк шоб презедєнтом стать, павєзло проста Вове, шо нарід такой політкорєктний.

Скоро будемо мати 100 днів ''каторжної праці ЗЕ''
-відпочив в Туреччині
-відпочив на Ніагарі
-тричі відпочив в Одесі
-двічі побував на лігьє смьєха
-концерт монатіка
-пербіг через фонта
-зняв 5 відосіків Війна,50 вбитих,сотні поранених,полонені
-та POHUY. Зате прікольна.
Так свінопсіна мокшанська?
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Що? Свінопсіна Tot Totovich не розумію російської мови. Дивись - в 1989 населення СРСР було 280 млн, ВВП 10% світового. В 2019 населення РФ 140 млн, ВВП 1.5% світового. Ви втратили 5 млн км2 території - це приблизно половина території США чи Китаю. Класно вас американці зробили, а мордва?
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Казав, кортежі нах.. Коли вони зникнуть?

Де закінчення війни за 3 неділі. Де зарплата вчителям по 4000 дол. Де стриляний парламент.
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Чувак видимо ударился головой, и собакен его бьістро пролечил...

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Babylon'13 исключил из своих рядов будущего нардепа от Слуга Народа Святослава Юраша за одиозную риторику по поводу языкового закона и реформ Минздрава (link: https://bykvu.com/bukvy/123389) bykvu.com/bukvy/123389

Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ - Цензор.НЕТ 1562
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Странно, экономическая сфера и коррупция одни из важнейших рычагов для вербовки и соответственно для контрразведки.
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погоди, данилюк, а кто работать бкдет??? Без вознаграждения??? За так? За идею безопасности??? Ты шо, совсем???? В безопаснсти ж бабла нет... вот если бы кто нибкдь шо ибкдь отжал а тт мы и тоже у более слабого чо ить отжпли... а та, трудись сам, данлюк
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Главным "контрразведчиком" будет Семочко, заместителем - Свинарчук
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
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Правильно,а то не сбу,а какое то курвометр с присоской
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ЗЕбіли свінопсіни весь час говорили , що Порошенко заробляє на війні. Петро Олексійович вже не президент , а війна продовжуєтьс'я.
А зараз хто заробляє на війні?????
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І що ви думаєте почути від телевізійного стада?
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настолько глупо смотрятся эти все жалкие потуги развешать лапшы после ситуации с ArcelorMittal
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А литинант бакланов уже знает...что его хотят от кормушки отодвинуть...или еще нет...？
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