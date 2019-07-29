 Убрать дополнительные функции, сосредоточиться на контрразведке, - Данилюк рассказал о планируемой реформе СБУ. ВИДЕО

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью журналисту 24 канала Антону Голобородько, информирует Цензор.НЕТ.
Секретарь СНБО подчеркнул, что Служба безопасности исторически встроена в многие процессы государства, поэтому до ее реформирования все остальные реформы абсолютно без смысла.
Что должно произойти:
- СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - это контрразведка.
- Убрать дополнительные функции, присущие СБУ, в частности экономическая сфера и борьба с коррупцией.
Он добавил, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются международными партнерами Украины, а также президентом Зеленским.
"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности из НАТО. И почему-то его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.
Он заявил, что к созданию законопроектов должны быть привлечены СБУ, украинские и западные партнеры.
Забудова по дружбі: як Зе-"смотрящий" по Києву заробляє на прокурорах "Друг друга Зеленського" проектує переїзд ОПУ, збудував ЖК на землі ГПУ (але квартири там їм не дістались), дружить з Ісаєнком із "За життя" - за #59секунд. Повне розслідування: (link: https://youtu.be/PjW2ydEhVSs) youtu.be/PjW2ydEhVSs
Хоча ні рюзьгє свінопсіна Сергей Енин- бидло, як тобі живеться з подоланою корупцією? А гаїшники в кущах тобі як? Чи здешевшала вже твоя комуналка, бидлан? Як справи з курсом валют? Вже по вісім? А давно? Як там зарплати? Вже 4к доларів на місяць? Війну вже зупинили? Руки відрубані? Олігархи вже в тюрмах? Ггг
Чурка мокшанська давай ще раз українською.
Скоро будемо мати 100 днів ''каторжної праці ЗЕ''
-відпочив в Туреччині
-відпочив на Ніагарі
-тричі відпочив в Одесі
-двічі побував на лігьє смьєха
-концерт монатіка
-пербіг через фонта
-зняв 5 відосіків Війна,50 вбитих,сотні поранених,полонені
-та POHUY. Зате прікольна.
Так свінопсіна мокшанська?
Де закінчення війни за 3 неділі. Де зарплата вчителям по 4000 дол. Де стриляний парламент.
Американци! Дайте поскорей Джавелины и все такое ...
А то так хочется, что что уже некуда
А зараз хто заробляє на війні?????