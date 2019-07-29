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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:выборы (22927) Житомирщина (705) Пашинский (641) пересчет (20)

 Надеюсь, что пересчет голосов и объективное расследование уголовных дел поставят точку в истории выборов в 64-м округе, - Пашинский

Депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский уверен, что приняв решение о пересчете голосов в 64-м округе, суд фактически подтвердил наличие фальсификаций при подсчете голосов.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера Житомирский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов в 64-м избирательном округе, где я тоже баллотировался. Суд удовлетворил иск представителя партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова к кандидату Владимиру Арешонкову и ОИК и фактически подтвердил наличие фальсификаций при подсчете голосов.

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Я официально поддержал ходатайство Сигачова о пересчете голосов. И еще раз хочу подчеркнуть свою позицию: убежден, что главным условием проевропейского развития нашего государства должны быть только объективные и прозрачные выборы всех органов власти", - пишет Пашинский.

Он подчеркнул, что последние выборы президента и предыдущие парламентские выборы были проведены без фальсификаций, а нынешние выборы в ВР "были проведены с многочисленными нарушениями".

"Я, конечно, не в восторге от того, что проиграл выборы, но важнее считаю сохранение принципа прозрачных и честных выборов. Именно поэтому я неоднократно обращался во время избирательной кампании и в Окружную избирательную комиссию, и в органы Национальной полиции, мгновенно реагируя на те нарушения избирательного законодательства, которые были зафиксированы, и привлечения криминальных элементов к ведению избирательной кампании.

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Надеюсь, что пересчет голосов и объективное всестороннее расследование уголовных дел, которые были возбуждены на выборах, поставят точку в истории выборов в 64-м округе", - резюмировал нардеп.

Надеюсь, что пересчет голосов и объективное расследование уголовных дел поставят точку в истории выборов в 64-м округе, - Пашинский 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3140047
 
 
 Топ комментарии
 
Пашинский, тебя тюрьма уже заждалась давно! Еще месяц с небольшим и ты потеряешь неприкосновенность, выродок, и тогда готовься к тому, что к тебе в гости придут люди в погонах!
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справедливе розслідування кримінальних справ поставлять крапку на тобі, плішива гієно !
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Тупой порохоскотский рагуль, я в отличии от Пашинского не являюсь бандитом и к убийствам людей и разбоям не причастен, а тебе, поохосвинский даун, надо готовится жопу мылом мыть, как и всем порохоботам и самому главному свину, ибо тупого картавого алкаша, который вас покрывал уже не будет, тупой ты рагуль
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Пашинський теж лежить під Слугами народу.
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Ваша думка? Лєнка?

Надеюсь, что пересчет голосов и объективное расследование уголовных дел поставят точку в истории выборов в 64-м округе, - Пашинский - Цензор.НЕТ 4610
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справедливе розслідування кримінальних справ поставлять крапку на тобі, плішива гієно !
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Пашинский, тебя тюрьма уже заждалась давно! Еще месяц с небольшим и ты потеряешь неприкосновенность, выродок, и тогда готовься к тому, что к тебе в гости придут люди в погонах!
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И сразу следом за Пашинским придут к тебе, снимут тебя с пластиковой бутылки и посадят на стеклянную - 2-х литровую, когда ты покажешь себя во всей красе - твоих детей и жену отправят на московию, к **********.
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Тупой порохоскотский рагуль, я в отличии от Пашинского не являюсь бандитом и к убийствам людей и разбоям не причастен, а тебе, поохосвинский даун, надо готовится жопу мылом мыть, как и всем порохоботам и самому главному свину, ибо тупого картавого алкаша, который вас покрывал уже не будет, тупой ты рагуль
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-Хто там ссыть як корова?
-Та це ж я мамо!
-А -а,ну писяй ,писяй синку!
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Цьому мокрушнику місце у тюрмі, а не у ВР
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Ублюдок и вор очень опасен
На Пашинском куча преступлений, включая убийства
Если Зеленский его не посадит, грош ему цена
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А Зеленский вообще никого посадить не может, не только Пашинского. У него нет таких полномочий, как заниматься следствием и открытием уголовных дел, это дело прокуратур и судов. А внесудебные расправы возможны только при диктатуре. Но где Зюзик а где диктатура, это несовместимые понятия. Да и денег при установлении диктатуры Украине никто не подаст. Так что умерьте свои желания.
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Запиши мелом на манжете: не-по-са-дит... потому шо президентское кресло дороже... вовка уже прохавал
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Если не будет действий, не пройдет и года, лопнет как мыльеый пузырь
И мокрого места не останется
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Борец за правду и справедливость Пашинский.... По моему, что-то тут с чем-то не сочетается. Зато внешность Пашинского, как нельзя лучше, сочетается с его внутренним миром.
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Пан имел в виду завуалированную плешь и перекосойобнутые очки?
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Я имел ввиду мерзкую рожу и такое же гнилое нутро Пашинского, которое не завуалируешь красивыми словами о стремлении к справедливости.
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Надеюсь, Пашинский ответит за стрельбу на дороге
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Изображает из себя демократа,а на деле паскуда каких мир не знал
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Не пора ли этого гандона наконец-то отправить на нары.
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