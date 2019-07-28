 Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение, - Яременко

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.
Депутат А внёс на рассмотрение законопроект. Депутату В насрать на внесённый законопроект. Вопрос: во что обойдётся спонсорам депутата А возбуждение интереса к законопроекту депутата В при условии наличия у последнего неподдельного интереса к продукции S-класса немецкого автопрома?
А то после "майдана" набрали в Раду разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко. И получился зоопарк какойто, а не ВР. К тому же никто с ними не проводил никаких занятий.
именно они это делают
Питаясь по рыночным ценам комик Юзик нажрал телеса нетто 2 центнера. Вопрос сколько нажрёт депутат Юзик, питаясь по ценам буфета Верховной Рады?
я в шоке, честно говоря - пришло нечто к власти, не имеющее представления ни о чем и хочет живенько так набраться знаний???
а мы что, мыши или крысы, чтоб на нас опыты проводить?
лично я категорически против, чтоб надо мной ставили опыты!
зелепупики, ведите своих детей в школу к учителю студенту или пусть вас лечит интерн с купленным дипломом!
Лише одне запитання зебілам - а кого ж ви вибрали, придурки? Де ж та політична партія, де та сила, де її ідеологія, переконання? Який в неї курс, які її цілі? До чого вона державу тепер буде вести? ЧИМ ЦЕ ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ?!
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Це поперше. А подруге - не може бути зараз при владі якась сила з чіткою ідеологією. Бо таке наше суспільство. Щоб ти не робив - будуть критикуючі.
Радив би людям дивитись не на форму носа і очей, а на справи. Націоналісти підтримали на президентських мародера Порошенка. Ось такі "націоналісти"....
2. Стара Капітельман ніколи не стане Роксоланою.
3. Так, національність - не головне. Але що робити, коли ця національність узурпувала в Україні все: владу, економіку, пресу. Іде геноцид українців, Івване...