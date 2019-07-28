 Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение, - Яременко

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

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