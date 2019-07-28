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 Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение, - Яременко

Специалисты Киевской школы экономики будут проводить обучение новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце.

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Новоизбранные депутаты от Слуги народа начали обучение, - Яременко 01

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

Источник: https://censor.net.ua/n3140046
 
 
 Топ комментарии
 
Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57

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В прошедшую пятницу : люди слева находятся на море в Одессе, люди справа на передовой.
Вопрос:Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 2601 ГДЕ на этих фотках президент?
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Ти, Ванька, як тільки перефарбувався в зелений колір, став типовим зеленосопливим ідіотиком. Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 7916
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Слухаю Юлю. Вона сказала підставити Зеленському плече у добрих справах і не дати помилитись. Цілком з нею погоджуюсь
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Полный капец, и этого хотели "Зеки" коротко. Вот пусть ими и управляет клоун фотограф и разная хрень. Как с такими интеллектуалами 73% можно жить и что-то строить.
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а Мародьора чого не покликали.. навчив би на пару с Гросєй як бабло тирити
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Задача из депутатского задачника:
Депутат А внёс на рассмотрение законопроект. Депутату В насрать на внесённый законопроект. Вопрос: во что обойдётся спонсорам депутата А возбуждение интереса к законопроекту депутата В при условии наличия у последнего неподдельного интереса к продукции S-класса немецкого автопрома?
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Это правильно.
А то после "майдана" набрали в Раду разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко. И получился зоопарк какойто, а не ВР. К тому же никто с ними не проводил никаких занятий.
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Совершенно верно! Разных полудурков гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко хозяевам зеленосопливых политиков показалось мало и они решили устроить туда разных полудурков раза в три больше, чем гаврилюков, семенченко, парасюков, савченко
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это называется массовое зомбирование, думаю спецы по этим делам должны прошпионить как
именно они это делают
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А им покажут опыт принципа неопределенности Вернера Гайзенберга? Или хотя бы дадут погладить кота Шредингера? Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282 Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 1282
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Ректор Гарварда ридає..філіал відкриває в центрі Трускавця...
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Задача из депутатского задачника:
Питаясь по рыночным ценам комик Юзик нажрал телеса нетто 2 центнера. Вопрос сколько нажрёт депутат Юзик, питаясь по ценам буфета Верховной Рады?
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главбух (сорри - перзидент) за 100 часов?
я в шоке, честно говоря - пришло нечто к власти, не имеющее представления ни о чем и хочет живенько так набраться знаний???
а мы что, мыши или крысы, чтоб на нас опыты проводить?
лично я категорически против, чтоб надо мной ставили опыты!
зелепупики, ведите своих детей в школу к учителю студенту или пусть вас лечит интерн с купленным дипломом!
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Було-би смішно, якби не так сумно. То вже повний звіздець. Вибрали, а тепер їх вчити будуть? Аж цілий тиждень?! І за тиждень цю різношерсту випадкову і малограмотну публіку навчать основам економіки, державного управління, ораторського мистецтва, логіки? Вивчать законодавство, конституційне право, граматику, арифметику...?! Всього того, чого нормальні люди вчаться протягом багатьох років? Слухайте, та то ж не слуги, то просто унікуми якість! Чи їх просто зібрали для проходження прискореного курсу халдея? Ну тоді це цілком реально, цього можна і за тиждень навчити.
Лише одне запитання зебілам - а кого ж ви вибрали, придурки? Де ж та політична партія, де та сила, де її ідеологія, переконання? Який в неї курс, які її цілі? До чого вона державу тепер буде вести? ЧИМ ЦЕ ВСЕ ЗАКІНЧИТЬСЯ?!
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Не є в партії СН, але сказав би, що їхня ідеологія - не торгувати совістю російським шпигунам порошенкам. Як це роблять наші "націоналісти", так звані...
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Це поперше. А подруге - не може бути зараз при владі якась сила з чіткою ідеологією. Бо таке наше суспільство. Щоб ти не робив - будуть критикуючі.
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так їм там просто представлять нового регулювальника, типу чечетова, на більше ім мізків нетреба.
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Зачем депам грамота? Их дело кнопочки нажимать/не нажимать, как партийный лидер скажет...
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Посмотрите на типично укГаинское лицо этого кадра ЗеБени, а еще лучше - узнайте, о чем он думает. Украины скоро не будет...https://strana.ua/articles/interview/213997-pro-durakov-banderu-i-jarmo-buzhanskij-rasskazal-strane-kakim-on-budet-deputatom-vo-fraktsii-sluha-naroda.html
Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 5259
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Не відкривається.
Радив би людям дивитись не на форму носа і очей, а на справи. Націоналісти підтримали на президентських мародера Порошенка. Ось такі "націоналісти"....
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1. Відкривається.
2. Стара Капітельман ніколи не стане Роксоланою.
3. Так, національність - не головне. Але що робити, коли ця національність узурпувала в Україні все: владу, економіку, пресу. Іде геноцид українців, Івване...
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Так, чи інакше, не хотів би бачити у владі бурбаків і махніцьких, попри їх чистокровність. Але якось же такі породисті українці до влади приходять!
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