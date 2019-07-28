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 Политика Украины
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Все про:Трускавец (20) обучение (219) Слуга народа (176)

 Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение

Специалисты Киевской школы экономики будут проводить обучение новоизбранных нардепов от "Слуги народа" в Трускавце.

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Новоизбранные депутаты от Слуги народа начали обучение 01

Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты от "Слуги народа" пройдут недельный интенсив в Трускавце

Источник: https://censor.net.ua/n3140046
 
 
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Со времени объявления прошлого "перемирия" на Донбассе погибли 49 военнослужащих, еще 307 были ранены/Украина готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений /Некоторые представители блока Зеленского в Раде уже вышли с нами на связь, - депутат Госдумы РФ /Спонсор террористов "ЛНР" Ефремов вышел из СИЗО /Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков/КМ Украины принял постановление о ликвидации офиса по вопросам евроатлантической интеграции "/Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП /Суд остановил приказ о переходе ВСУ на новое питание /В "Слуге народа" не будет людей, работающих на олигархов, - Разумков/Олигарх Пинчук проводит конфиденциальные встречи с высшим политическим руководством страны/СБУ изъяла у "ArcelorMittal Кривой Рог" часть оборудования /Полиция открыла производство из-за видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик /Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент01.05.2016 12:57

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Сидор понимаешь сколько в парламенте было профессионалов. И что. Профессионализм не всегда играла роль на первом плане. А играл роль личные интересы. Пусть учатся
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Це свіже фото з Трускавця. Місцеві жителі кажуть, що таких тварин і в такій кількості в тих краях ще не бачили.

Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение - Цензор.НЕТ 6006
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У Трускавці через кліматичну міграцію першими опинилися мавпи Chlorocebus sabaeus, відомі в Україні як зелені мартишки з блакитними мошонками. Чудернацькі істоти, але що поробиш, таким був вибір електорату.

Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение - Цензор.НЕТ 3134
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це ж треба..тиждень вчитись щоб куку піднімати чи на кнопку давити.. Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение - Цензор.НЕТ 6973
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Пусть хорошо учатся. А мы посмотрим на их работу
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Сейчас соевых в очередной раз будет рвать. Депутатов - и учить, да где такое видано. Секретарша Фриз, которая водночасье стала министром ветеранов - вот где уровень.
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Сергей Енин, второй слева в верхнем ряду- ЗЕбіл сабаков?
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Книжки читати - лише очі псувати. Після 20 років всі нормальні люди переходять з книжок на горілку.
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це вже не інтелектуальна а фізична робота---стакан піднімати
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Учися, дитино, бо вчитися треба;
Шукай сонця правди, хай розум не спить;
Того що навчився - воді не залити,
Не взятий розбоєм, вогнем не спалить!
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"Он же порохобот!". В Слуге народа спорят насчет главы фракции

Кандидат-мажоритарщик от партии Слуга народа и экс-журналист телеканала 1+1, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции претендуют трое человек. Об этом он сообщил на своей странице в YouTube, передает LIGA.net.
Как отмечает Дубинский, в шорт-листе на должность главы фракции присутствуют: представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и четвертый номер списка Слуги народа Давид Арахамия.
"Стефанчук - это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов…Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", - отметил Дубинский.
При этом Дубинский удивился, что в числе претендентов есть Арахамия. "Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции", - считает журналист.
По словам Дубинского, в свое время Арахамия писал в своем Facebook очень много лестных постов о пятом президенте Петре Порошенко. "Он - "порохобот". Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас п***ец демократия со всех сторон", - рассуждает мажоритарщик. По его мнению, Арахамия совершенно не подходит на должность главы фракции.
При этом Дубинский поддерживает возможное назначение спикером парламента Дмитрия Разумкова и не видит ничего плохого в назначении премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. Собеседники LIGA.net в партии Слуга народа подтверждают, что сейчас действительно рассматривается несколько кандидатур на должность главы фракции. "Кандидатуры обсуждаются и Арахамия, в частности, среди них есть", - сообщил один из кандидатов, который прошел в парламент.

https://news.liga.net/politics/news/on-je-porohobot-v-sluge-naroda-sporyat-naschet-glavy-fraktsii
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теорию совмещать с практическими занятиями лучше в местах отвода украинской армии ...
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максим все дело в том за 25 лет ни один из профессионалов не вывел украину в топ 50 стран по уровню жизни......нет доверия профессионалам...потому что роль влияет ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ..... нужно в первую очередь сделать реформу ПАРЛАМЕНТА ликвидация депутатской неприкосновенности (хотя порохоботы проголосуют против ....так как это антиукраинское поведение.......дальше я за ведение сенсорной кнопки в парламенте)
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я б того Павлова скотину так вчив.як він знущався Новообрані депутати від "Слуги народу" розпочали навчання - Цензор.НЕТ 6756
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Василий Рыбников все четко расписало про этот "тимбилжинг" на "коворкинге". Статья слева на главной. читайте
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