 Новоизбранные депутаты от "Слуги народа" начали обучение

Об этом сообщил в фейсбуке Богдан Яременко, победивший на мажоритарном округе №215 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, недельный экспресс-курс, подготовленный лучшими украинскими специалистами, станет первым в серии учебных программ для членов фракции, которая будет реализовываться в течение всего срока работы Верховной Рады 9-го созыва. В "Слуге народа" заявили, что проведут образовательный интенсив, чтобы новоизбранные депутаты получили необходимый уровень знаний о современном состоянии, проблемах и перспективах различных отраслей экономики и социальной жизни страны; получили глубокое понимание бюджетного процесса и процесса принятия государственных решений; научились строить политические стратегии преобразований, создавать законопроекты; усвоили принципы и техники обсуждения законодательных инициатив с заинтересованными сторонами.
Шукай сонця правди, хай розум не спить;
Того що навчився - воді не залити,
Не взятий розбоєм, вогнем не спалить!
Кандидат-мажоритарщик от партии Слуга народа и экс-журналист телеканала 1+1, принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, Александр Дубинский рассказал, что на должность главы фракции претендуют трое человек. Об этом он сообщил на своей странице в YouTube, передает LIGA.net.
Как отмечает Дубинский, в шорт-листе на должность главы фракции присутствуют: представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, глава избирательного штаба партии Александр Корниенко и четвертый номер списка Слуги народа Давид Арахамия.
"Стефанчук - это классический профессор, человек науки. Но лидером фракции должен быть человек, который еще может поставить людей в рамки и четко проработать баланс интересов…Мне кажется, что здесь идеальным будет Александр Корниенко", - отметил Дубинский.
При этом Дубинский удивился, что в числе претендентов есть Арахамия. "Что касается Арахамии, то во х*й его знает, откуда он там взялся. Это тоже самое, что в Ашан зайти и выбрать себе там лидера фракции", - считает журналист.
По словам Дубинского, в свое время Арахамия писал в своем Facebook очень много лестных постов о пятом президенте Петре Порошенко. "Он - "порохобот". Когда его взяли в пятерку, я, честно говоря, чуть-чуть удивился. Думаю, если можно "порохоботов" брать, то у нас п***ец демократия со всех сторон", - рассуждает мажоритарщик. По его мнению, Арахамия совершенно не подходит на должность главы фракции.
При этом Дубинский поддерживает возможное назначение спикером парламента Дмитрия Разумкова и не видит ничего плохого в назначении премьер-министром замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. Собеседники LIGA.net в партии Слуга народа подтверждают, что сейчас действительно рассматривается несколько кандидатур на должность главы фракции. "Кандидатуры обсуждаются и Арахамия, в частности, среди них есть", - сообщил один из кандидатов, который прошел в парламент.
https://news.liga.net/politics/news/on-je-porohobot-v-sluge-naroda-sporyat-naschet-glavy-fraktsii