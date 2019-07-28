 "Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок

В составе "Шахтера" отличился Алан Патрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Голы "Динамо" на счету Никиты Бурды и Дениса Гармаша.
Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по восемь побед в Суперкубке.
28 июля Украинская футбольная премьер-лига стартовала с победы луганской "Зари" над полтавской "Ворсклой".
31 июля в первом туре чемпионата "Динамо" поедет во Львов на матч с "Карпатами", а "Шахтер" отправится в Кировоградскую область на матч с "Александрией".
До этого действующих президентов только освистывали, Порошенко и Януковича особенно люто - а тут совсем наоборот, было слышно радость и поддержку болельщиков обоих клубов и одесситов.
https://www.obozrevatel.com/sport/football/putin-hjlo-zelenskij-zasvetilsya-na-matche-dinamo-shahter-foto.htm
Снова попердолило)))
Или то не Ленка?
святкує кінець епохи зубожіння.
І, як не дивно, саме на початку 2 тайму заспівали пісню про х@йла! Соупадєніє? Не думаю!
Не забувай кожного разу "ку" 2 рази робити перед тим, як про блазня писатимеш...
Їх і у Харкові не сильно хотіли бачити.
Динамо допомагає з організацією футбольних турнірів для ветеранів.
А нашо пишете тоді ?
Ше скажіть, шо не дивилися.
Два последних года наблюдал за ПФЛ: 2 лигой и пердивом.
З єврокубками взагалі завал. Завжди на тижні, а я в цей час на роботі.
Добре, що Ви поділилися з нами своєю думкою.
Молодці, тим більше, що грати вам довелося всупереч.
Мій коментар
1. Суддівство, як завжди, на користь падлючої кротівні. Суддя сліпне в ті моменти. Ледь спромігся на одну жовту картку.
2. Різниця в менталітеті. Коли динамівці порушували, підходили до суперника, протягували руку, допомагали піднятися. Від даунецька я того не побачила. То не їхній стайл.
3. Коментатор ??? Вищав, як недорізаний, за шахту. А як наші вийшли вперед - попустило. Почав спокійніше говорити. Запам*ятаю - Андрій Столярчук.
4. Гармаш. Приємний сюрприз. Напевне, корвалольчику перед матчем випив. От так і треба, Денисе.
5. Бойко. Надійно відстояв. Бо на на нього іноді як найде, то стоїш і трусишся. Молодець.
6. Жаль, що не змогли зіграти Шапаренко і Циганков.
7. Вже злякалася, що тля вручатиме Суперкубок ...
8. Як показово кроти медалі познімали. Але для картинки мусили через силу потискати динамівцям руку, щоб не було скандалу.
9. Пісня після фейєрверку ... Динамо-Динамо ... Скільки ми її виспівали.
Ще раз - вітаю і бажаю гарного сезону.
А за руку як відкрикувався в першому моменті.
Буяльського збили в центрі - ні фіга, порушення не бачим, даємо вільний на користь шахти, що він м*яч затримав.
А невже не можна кілька фоток з матчу поставити і відео голів ?
Ну, щоб якось професійніше виглядати.
http://livetv.sx/enx/showvideo/730296_dynamo_kiev_shakhtar_dn/
Супер. Такий чистий голос.
А ви помітили , що зе не вийшло поздоровляти ? А з іншого
боку - Слава Богу ! Воно було б зайвим , тільки б настрій
зіпсувало .