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Все про:Динамо (700) футбол (3101) Шахтер (542)

 "Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок

В матче за Суперкубок донецкий "Шахтер" забил гол в конце первого тайма, а киевское "Динамо" - на 80-й и 83-й минутах.

В составе "Шахтера" отличился Алан Патрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Голы "Динамо" на счету Никиты Бурды и Дениса Гармаша.

Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по восемь побед в Суперкубке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порядок во время футбольного матча за Суперкубок в Одессе будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей, - МВД

28 июля Украинская футбольная премьер-лига стартовала с победы луганской "Зари" над полтавской "Ворсклой".

31 июля в первом туре чемпионата "Динамо" поедет во Львов на матч с "Карпатами", а "Шахтер" отправится в Кировоградскую область на матч с "Александрией".

Источник: https://censor.net.ua/n3140045
 
   
 Топ комментарии
 
ВІТАННЯ ДИНАМО !!!
Молодці, тим більше, що грати вам довелося всупереч.
Мій коментар
1. Суддівство, як завжди, на користь падлючої кротівні. Суддя сліпне в ті моменти. Ледь спромігся на одну жовту картку.
2. Різниця в менталітеті. Коли динамівці порушували, підходили до суперника, протягували руку, допомагали піднятися. Від даунецька я того не побачила. То не їхній стайл.
3. Коментатор ??? Вищав, як недорізаний, за шахту. А як наші вийшли вперед - попустило. Почав спокійніше говорити. Запам*ятаю - Андрій Столярчук.
4. Гармаш. Приємний сюрприз. Напевне, корвалольчику перед матчем випив. От так і треба, Денисе.
5. Бойко. Надійно відстояв. Бо на на нього іноді як найде, то стоїш і трусишся. Молодець.
6. Жаль, що не змогли зіграти Шапаренко і Циганков.
7. Вже злякалася, що тля вручатиме Суперкубок ...
8. Як показово кроти медалі познімали. Але для картинки мусили через силу потискати динамівцям руку, щоб не було скандалу.
9. Пісня після фейєрверку ... "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 4881 Динамо-Динамо ... Скільки ми її виспівали.

Ще раз - вітаю і бажаю гарного сезону.
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А если бы Хуйло там появилось, то вата вообще от счастья бы кончила.
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плевать на мнение всяких идиотов о Динамо "Киев".
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Понравилось как Одесса тепло приняла Зеленского - диктор объявил о его присутствии в начале второго тайма.
До этого действующих президентов только освистывали, Порошенко и Януковича особенно люто - а тут совсем наоборот, было слышно радость и поддержку болельщиков обоих клубов и одесситов.
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А если бы ***** там появилось, то вата вообще от счастья бы кончила.
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Фото не с этого матча. Сейчас все гораздо хуже Не преЗЕдент, а какой-то неадекват. Это надо было видеть
https://www.obozrevatel.com/sport/football/putin-hjlo-zelenskij-zasvetilsya-na-matche-dinamo-shahter-foto.htm
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Ленке чего то не весело!

Снова попердолило)))

Или то не Ленка?
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А русня - шефір вже пузо від'їв на державних харчах...

святкує кінець епохи зубожіння.
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Ага мля, радісним салютом із фаєров, що навіть поля не видно було))))))))))))))))))

І, як не дивно, саме на початку 2 тайму заспівали пісню про х@йла! Соупадєніє? Не думаю!
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Так об их присутствии наверное в начале игры объявляли! А тут- в начале второго тайма. Как раз, в это самое время, я всегда выпивал всё шо с собой приволок. И становился добрым. "Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 438
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люди, простившие зе инсценировку сдачи анализа крови и несдачу остальных анализов на наркотики, простят ему все.
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Alex Rozhenko,
Не забувай кожного разу "ку" 2 рази робити перед тим, як про блазня писатимеш...
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вот что вазелин животворящий на трибуне делает!
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Плевать на два этих сепарских клуба.
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У петиков есть альтернатива?
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плевать на мнение всяких идиотов о Динамо "Киев".
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ты в своем уме? Шахтер во Львове квартирует, последний сепар Рахицкий давно в Зенит свалил. Попробовал бы ты такой прогон на фанзоне ДК выдать и реанимация не помогла бы
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Шахтар зараз грає в Харкові, а живе в Києві.
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В своем. Суркис с Ахметкой твари ватные, а значит и клубы у них такие. Яблоко от яблони...
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Будемо. Если Суркис партнер кума *****, то по другому никак.
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Если в стране преЗЕдент клоун, то и все украинцы шуты . Убойная логика
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Так и есть. Или у тебя иная логика? На расии тоже есть хорошие люди, но мы пишем, что рюзьге конченные мрази. Почему? Потому, что там 86%, а в Украине 73, т.е. 50 + одна акция. Логика железная.
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Динамо нельзя называть ватным клубом. Ни один игрок ДК не замечен в ватничестве или сепаратизме. Много игроков клуба раньше помогало ВСУ. Фанаты ДК - первыми пошли в ВСУ и Азов. Самая реадикальная банда ДК - родичи, убивает москалей на ура
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Так кроти ж перебралися ...нє панравілась ім ва Львове - не так за них уболівали.
Їх і у Харкові не сильно хотіли бачити.
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что ж ты хочешь с психически больного?))
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З яких це пір Динамо стало сепаратюгами ?
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Ви знаєте, що Динамо виділяло гроші на госпіталь, хлопці провідували поранених ...
Динамо допомагає з організацією футбольних турнірів для ветеранів.
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Каламойша тоже много хорошего в свое время сделал. А что оно сейчас? Такое же *****, как и Суркис. Поэтому я радоваться пабедам ватных клубов не буду.
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ОК. Не радійте.
А нашо пишете тоді ?
Ше скажіть, шо не дивилися. "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 3724
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Я Чукру не смотрю с 2015 года. Не до футбола тогда было. А сейчас и подавно. А пишу потому, чтобы выразить свою ненависть к ватным клубам.
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А я с этого года вернулся на просмотр УПЛ. Не смотрел с сезона 2014-2015.
Два последних года наблюдал за ПФЛ: 2 лигой и пердивом.
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Я не дивлюся через різницю в часі. Коли припадає на вихідний (як сьогодні), коли нема інших справ - можу, важливий матч, не прохідний. Правда, наші примудряюся і аутсайдерам програвати.
З єврокубками взагалі завал. Завжди на тижні, а я в цей час на роботі.

Добре, що Ви поділилися з нами своєю думкою. "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 4278
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При Порошенко такого не было.
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Але Гармаш красава - в падінні положив.
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ВІТАННЯ ДИНАМО !!!
Молодці, тим більше, що грати вам довелося всупереч.
Мій коментар
1. Суддівство, як завжди, на користь падлючої кротівні. Суддя сліпне в ті моменти. Ледь спромігся на одну жовту картку.
2. Різниця в менталітеті. Коли динамівці порушували, підходили до суперника, протягували руку, допомагали піднятися. Від даунецька я того не побачила. То не їхній стайл.
3. Коментатор ??? Вищав, як недорізаний, за шахту. А як наші вийшли вперед - попустило. Почав спокійніше говорити. Запам*ятаю - Андрій Столярчук.
4. Гармаш. Приємний сюрприз. Напевне, корвалольчику перед матчем випив. От так і треба, Денисе.
5. Бойко. Надійно відстояв. Бо на на нього іноді як найде, то стоїш і трусишся. Молодець.
6. Жаль, що не змогли зіграти Шапаренко і Циганков.
7. Вже злякалася, що тля вручатиме Суперкубок ...
8. Як показово кроти медалі познімали. Але для картинки мусили через силу потискати динамівцям руку, щоб не було скандалу.
9. Пісня після фейєрверку ... "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 4881 Динамо-Динамо ... Скільки ми її виспівали.

Ще раз - вітаю і бажаю гарного сезону.
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Суддівство - повний ахтунг! Навіть прокротівський коментатор мусив був визнати, що пенальті в ворота кротів був
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Угу. Я там нижче огляд поставила. Послухайте, яким =потухшим= голосом він коментував гол Бурди.
А за руку як відкрикувався в першому моменті.
Буяльського збили в центрі - ні фіга, порушення не бачим, даємо вільний на користь шахти, що він м*яч затримав.
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До речі, шановна редакціє.
А невже не можна кілька фоток з матчу поставити і відео голів ?
Ну, щоб якось професійніше виглядати.
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Дуже дякую !!! Я з мамою якраз розмовляла, то звук вимкнула, не чула.
Супер. Такий чистий голос.
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Прекрасный результат! Пусть будет положительный настрой на Брюгге!
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Слава УКРАЇНІ ! Нарешті Динамо нам свято подарувало .
А ви помітили , що зе не вийшло поздоровляти ? А з іншого
боку - Слава Богу ! Воно було б зайвим , тільки б настрій
зіпсувало .
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Вот знаешь что мне больше всего хочется в стране чтоб жили все по закону.
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Знаете что меня удивило кроме футбола это то шо что на вручении медалей был глава специализированной антикоррупционной прокуратуры холодницкий "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 3717
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Он тоже должность в АФУ занимает.И рожа у него была очень недовольная "Динамо" в кінці гри забило два м'ячі і виграло у "Шахтаря" матч за Суперкубок - Цензор.НЕТ 3717
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АХАХАХ......НА УДИВЛЕНИЕ БЫЛО ПОЯВЛЕНИЕ ЕГО
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А как футбол то был, интересный? Не смог посмотреть🤔
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И верный Богдаша со своей тупой улыбкой тут как тут!
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«Забіло», «виіграло»... Може забили (забила) та виграли (виграла)??? Кофє теж воно???
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