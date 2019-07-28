 "Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок

В составе "Шахтера" отличился Алан Патрик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Голы "Динамо" на счету Никиты Бурды и Дениса Гармаша.

Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по восемь побед в Суперкубке.

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28 июля Украинская футбольная премьер-лига стартовала с победы луганской "Зари" над полтавской "Ворсклой".

31 июля в первом туре чемпионата "Динамо" поедет во Львов на матч с "Карпатами", а "Шахтер" отправится в Кировоградскую область на матч с "Александрией".