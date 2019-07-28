 Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.
"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренции.
Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей нашей европейской и евроатлантической сообщества", - говорится в документе.
Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали более 1300 человек. По меньшей мере 152 человека остались на ночь в ОВД.
Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич от имени ЕС призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.
А можливо це втікач з України, сраний, обісцяний беркут Овоча виконує звичну роботу, тільки більш рішуче, на обісРашці їм можна все...
Але можливо, що тут б'ють якраз того з москальських лібералів, що зовсім не за Кримнаш, таких небагато, але вони є, відсотків 5-7 по всьому азіопському Мордору, в Москві та пітері дещо більше, відсотків 10-15.
Ось що:
...вообще, украинцы -- вам с вашего погреба, видно токо бабочек в облаках... -- валите за бугор -- со стороны видней! Я отвечаю.
А мой батя был в Гитлер Югенд... ...так он ещё в 14 лет, школу разведки в Омске закончил!
Щас ему 91 год -- пьёт, не курит, но гуляет... -- шпиёны среди нас...*)
Хош Правду скажу? -- сейчас в Украинской Диаспоре ходит думка, шо вы -- украинцы -- Украину просрали! -- жидам, КГБистам и коммунякам.
Остались только Воины на Фронте и их семьи в тылу.
-- от такое у нас от вас впечатление...
Протестутки никогда не победят. Пусть их будет хоть миллиард. Россия всегда разваливалась изнутри. На этот раз будет то же самое.
В отсутствии объединяющей, ОБЩЕЙ идеи РФ кончится.
РЕВОЛЮЦИЯ БЛОГЕРОВ.
Все ожидаемо, сюжет выкупается с самого начала. А московских владельцев шестых BMW и последних айфонов в платьях Сен-Лоран не жалко. Вообще.
Все трюки старые, мохнатые.
Исполняются лениво. Знаете в чем их проблема?
ИМ ВСЕМ ЕСТЬ, ЧТО ТЕРЯТЬ.
А самое ужасное: свои BMW они терять не готовы.
Меня запихали в автозак, там полицейский спрашивает:
- Ты же просто бегал?
- Ну да.
И полицейские начали ржать. Сказали, что подумали, что я убегаю. Когда меня валили, я кричал:
- За что?
- А зачем убегал?
Развитой Социализм -- все по струночке ходют!
...на дискотеку хочет зарулить контора пацанов с улицы... -- мусора, дружинники, комсомольские активисты в оцеплении...
Они думали, шо хто-то их боится -- они были просто уверены!
А, когда началась такая свара, шо мусор вытащил Макара из кобуры и стал пятиться от объекта защиты -- а Коля Смертев (калассная фамилия*)) -- рвал себе и мусору рубаху на груди и громко грил: Ну, давай, стреляй, падла! ...мусор засцал стрельнуть... ...но и дискотека не прошла по расписанию. И дружинники куда-то попрападали -- хоть и ихня Власть была!
1976 год... ...щас тоже самое будет -- власти никакой -- сплошная дискотека...*)
...из тех детей...
Зеленський .А тепер по суті :-гроші не пахнуть і коли-ця європейська шлюха відмовлялася від дармового бабла ?
Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.
Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве, пишет liga.net.
Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".
Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа:"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".
Можно применять это как универсальное правило даже в политике. Сидит, допустим, Барак Обама такой, думает, принимать закон или не принимать. Вбрасывает в Россию информацию - и если там говорят, это ужасный закон, значит, надо обязательно подписать. Если наоборот - то ни в коем случае не принимать закон! Шутка.
Михаил Веллер - Власть захватят неизвестныеhttps://youtu.be/2-SkUASOp4E
ну дак основным аргУментом возврата расеи в енто пасе было чтобы расиские граждане обращались в евросуд по правам челавека.
ну вот счас нащелкают желающих обратитися в евросуды на масковских пратестах и вот оно сразу и сработало-сразу пайдут запросы расеских задержанных в евросуды.
а если бы не вернули??
а так сразу видно - правильно вернули.