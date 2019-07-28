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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД (5076) Москва (2639) протест (4477)

 Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников масштабной акции мирного протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в центре Москвы в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве

Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такое же решительное осуждение действий российской власти со стороны других представителей нашей европейской и евроатлантической сообщества", - говорится в документе.

Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали более 1300 человек. По меньшей мере 152 человека остались на ночь в ОВД.

Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич от имени ЕС призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Также читайте: МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе

Источник: https://censor.net.ua/n3140044
 
   
 Топ комментарии
 
Стали відомі нові подробиці подій у Москві 27 липня:
Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8495
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Зебил уже за 2 месяца больше отдохнул чем Порошенко за 5 лет
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Руцкий бунт такой беспощадный

Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 16
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Стали відомі нові подробиці подій у Москві 27 липня:
Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 8495
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Під сракою щось жовтіє, цей держиморда москальський щей обісцяне.))

А можливо це втікач з України, сраний, обісцяний беркут Овоча виконує звичну роботу, тільки більш рішуче, на обісРашці їм можна все...
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Все банально. Когда ********* поймут чей Крым, это и будет означать, что они доросли до свободы и демократии. Потому что, нельзя оправдывать беспредел во внешней политике и надеяться на соблюдение закона внутри страны.
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100 відсотків.

Але можливо, що тут б'ють якраз того з москальських лібералів, що зовсім не за Кримнаш, таких небагато, але вони є, відсотків 5-7 по всьому азіопському Мордору, в Москві та пітері дещо більше, відсотків 10-15.
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Завтра нефть подорожает, и усё , закончится их либерализьм.
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От я её поддержу, - Беркут!- Беркут! Дачи майданов!
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Подгузники, на случай если ситуация изменится?
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Больше на КЕтай похоже. Или что-то типа того, Юго-Восточно-Азиатского.
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Как сказал один европеец Это наши, а не ваши ценности. Поэтому, главное, чтобы нефть и газ были в трубах европейцев.
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Зебил уже за 2 месяца больше отдохнул чем Порошенко за 5 лет
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ЗЕбіл: 3 місяці - 3 поїздки на море в Одесу, 1 поїздка в Турцію, 1 поїздка на Ніагару Порошенко: 5 років - 1 поїздка на Мальдіви
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И что интересно что у Порошенка не было дтп как у зепупа
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Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 6088Що приховує від нас цензура?
Ось що:

Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 1299
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а не в отпуске ни так травматично и не считается дтп..?
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не вижу особой разницы..ну да ладно..
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Ага,пэдрот и в Испанию не ездил, ни в Англию к детям, фсё работал, как бы Украину общипать, как липку.
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да да і затримав корабель рашкостана, та на Мальдіви чомусь не літав, як барига - не по пацанскі, не по барижно-шоколадному живе
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Да никто там не собираетя ни над кем издеваться, им просто пофиг на своих граждан, "бабы новых нарожают". Решать в итоге будет улица, а не их псевдовыборы.
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коли в армії голосував за Зє, а про відміну реформи харчування не подумавКремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 3999Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве - Цензор.НЕТ 9755
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У европейских жлобов свои калькуляторы и им ***** кто кого ****** ,главное выгода.
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Валерик -- ты ... хм... ...не сильно умный -- про европеских дядь и тёть -- когда, скоро, в Украине начнут гасить Майданы -- это будет делать член ПАСЕ -- Россия!
...вообще, украинцы -- вам с вашего погреба, видно токо бабочек в облаках... -- валите за бугор -- со стороны видней! Я отвечаю.
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Меня ,как человека,поражают сцикуны из-за поребрика. Да у вас бабла не меряно ,приезжаете,потолкуем.А срать из-за бугра мы все специалисты.
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Вот, не хотел тебя расстраивать -- но любой забугорный волонтёр, за эти 5 лет, вложил в Украину больше денег, чем ты мечтаешь заработать за всю свою жизнь. Поверь мне...
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Настолько я тупой что-бы понять .что что ты вещаешь из страны убившей миллионы Украинцев. А ты гандон в гитлерюгенд записался?
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Валик! -- больше украинцев, чем Совок замочил... -- немцы не сподобились.
А мой батя был в Гитлер Югенд... ...так он ещё в 14 лет, школу разведки в Омске закончил!
Щас ему 91 год -- пьёт, не курит, но гуляет... -- шпиёны среди нас...*)
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Во первых (для гитлерюгент) я не Валик я Валерик.І якщо твій батько воював за Німетчину це ніяк не ставе під сумнів ,що УПА воювало за Україну .Если бате 91 сколько тебе?
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Васёк -- мне 60. ...по пачпорту...*)
Хош Правду скажу? -- сейчас в Украинской Диаспоре ходит думка, шо вы -- украинцы -- Украину просрали! -- жидам, КГБистам и коммунякам.
Остались только Воины на Фронте и их семьи в тылу.
-- от такое у нас от вас впечатление...
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МИД в нынешнем составе молодцом. Жаль, не долго ему осталось.
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А что это вдруг бульбаши получили право оценивать роботу хахлятского МИДа
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Про вчера в Москве темы для разговора нет.
Протестутки никогда не победят. Пусть их будет хоть миллиард. Россия всегда разваливалась изнутри. На этот раз будет то же самое.
В отсутствии объединяющей, ОБЩЕЙ идеи РФ кончится.
РЕВОЛЮЦИЯ БЛОГЕРОВ.
Все ожидаемо, сюжет выкупается с самого начала. А московских владельцев шестых BMW и последних айфонов в платьях Сен-Лоран не жалко. Вообще.
Все трюки старые, мохнатые.
Исполняются лениво. Знаете в чем их проблема?
ИМ ВСЕМ ЕСТЬ, ЧТО ТЕРЯТЬ.
А самое ужасное: свои BMW они терять не готовы.
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Европейцам особой разницы нет, кто там в Масквабаде будет сидеть на $-потоках от строительства метро и ремонта Кремля. Европу не касаются выборы в отдельном городе.
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Поддержал! -- когда команда корабля бунтует -- бунтовщиков вешают во всех портах!
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Кремль глумится и презирает их, но надо признать, что они и достойны презрения!
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аха!!и меня причисли!!я хороший и тоже хорошо обеспокаиваюсь и озабочиваюсь!!(особенно когда это касается касапоф)заранее благодарю. Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 3952 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 9159 Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 6660
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Повязали прямо во время утренней пробежки))

Меня запихали в автозак, там полицейский спрашивает:
- Ты же просто бегал?
- Ну да.
И полицейские начали ржать. Сказали, что подумали, что я убегаю. Когда меня валили, я кричал:
- За что?
- А зачем убегал?
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Интересно, почему рашенполицаи в памперсах? Они ссут, но приказы ху@ла выполняют?!!!
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От чесно якось по, як Едгару, якому все ПО.
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Треба зібрати СОВБЕЗ через русский фашизм
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А ще треба зібрати СОВБЕЗ через відсутність українських шкіл на Росії та не відповідність федерального закону про захист рузгого язика через геноцід українців,що живуть в РФ
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1976 год -- школьная дискотека, в Киеве.
Развитой Социализм -- все по струночке ходют!
...на дискотеку хочет зарулить контора пацанов с улицы... -- мусора, дружинники, комсомольские активисты в оцеплении...
Они думали, шо хто-то их боится -- они были просто уверены!
А, когда началась такая свара, шо мусор вытащил Макара из кобуры и стал пятиться от объекта защиты -- а Коля Смертев (калассная фамилия*)) -- рвал себе и мусору рубаху на груди и громко грил: Ну, давай, стреляй, падла! ...мусор засцал стрельнуть... ...но и дискотека не прошла по расписанию. И дружинники куда-то попрападали -- хоть и ихня Власть была!
1976 год... ...щас тоже самое будет -- власти никакой -- сплошная дискотека...*)
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-- малолетки были не смешные. Никого из Прошлого уже не осталось.
...из тех детей...
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почему..просто теперь они не дети и их было не так уж и много..
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Соеве гівно воно і в Африці гівно .То , при чому тут
Зеленський .А тепер по суті :-гроші не пахнуть і коли-ця європейська шлюха відмовлялася від дармового бабла ?
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сейчас пригожинские тролли мочат зеленского..им медведчук нужен
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медведчука реанімував режим офшоренка !
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Скажем прямо -нихуя не понял.Не переживайте меня банят за гораздо меньшее зло,что -бы они не трындели,но их больше давить мораль.
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то то я смотрю, что на Цензоре закрыта регистрация, а новых нулёвок всё больше и они всё агрессивней..
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Каждый день на цензоре палятся зепропагандоны из-за поребрика. Вчера один ваш брат по диагнозу 3 часа с 3 годами перепутал, к примеру.
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у вас наверное короткая память..у меня нет братьев..
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Да ладно вам, я сегодня с одним из этих общался, который писал всякую ахинею с ДВУХ аккаунтов. Причём такое мог писать только человек который никогда не был в Украине. Слава админу, который без жалоб отправил эти два аккаунта в деактив или бан. В процессе «общения» выяснилось что он за Зеленую Шмарклю и ненавидит всех «порохоботов»😄
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кремль німців НАХ послав Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 902

Посольство Германии выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.
Министерство иностранных дел России по-хамски прокомментировало твит посольства Германии о задержаниях на вчерашней акции протеста в Москве, пишет liga.net.
Посольство написало: "За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно".
Первым комментарием был ответ с официального аккаунта российского МИДа:"Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".
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Мы даже вывели такой закон: если россияне на что-то реагируют положительно - на какое-то событие, явление в обществе - этого стоит остерегаться. Оно обязательно будет связано с коррупцией, гомофобией, невежеством, ханжеством, ненавистью. Если реагируют негативно - значит, это что-то светлое и позитивное.
Можно применять это как универсальное правило даже в политике. Сидит, допустим, Барак Обама такой, думает, принимать закон или не принимать. Вбрасывает в Россию информацию - и если там говорят, это ужасный закон, значит, надо обязательно подписать. Если наоборот - то ни в коем случае не принимать закон! Шутка.

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Веллер расписал,що припустить пар,в отношении москалей со стороны власти-это плохо.Бо як,що припускаешь пар,то москали распускаются на свободе.Тому, треба гайки на котле завинтить потуже.И никаких попусков.Бо це вам не США.В Рашке попуск пара заканчивается 1917 и 1991 годами.Тобто москали между молотом и наковальней и серпом у хвоста.
Михаил Веллер - Власть захватят неизвестныеhttps://youtu.be/2-SkUASOp4E Кремль відверто знущається над європейцями, що повернули російських представників у ПАРЄ, - МЗС України про придушення мирних протестів у Москві - Цензор.НЕТ 8721
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Кремль откровенно издевается над европейцами, вернувшими российских представителей в ПАСЕ, - МИД Украины о подавлении мирных протестов в Москве



ну дак основным аргУментом возврата расеи в енто пасе было чтобы расиские граждане обращались в евросуд по правам челавека.

ну вот счас нащелкают желающих обратитися в евросуды на масковских пратестах и вот оно сразу и сработало-сразу пайдут запросы расеских задержанных в евросуды.

а если бы не вернули??
а так сразу видно - правильно вернули.
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Они только притворяются идиотами. В любых даже идиотских поступках людей всегда лежит в основе шкурный интерес.
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Да Европе плевать, что творится в Рашке. Главное, чтобы нефть и газ к ним шли
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