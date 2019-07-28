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 Политика Украины
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Все про:Житомирщина (705) Пашинский (639) суд (22368) Арешонков (4)

 Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков

Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск кандидата в нардепы от "Слуга народа" Вячеслава Сигачева и разрешил повторный подсчет голосов на всех участках округа №64 в Коростене Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Коллегия судей отменила протокол об итогах голосования и обязала окружную комиссию провести повторный подсчет голосов по всем 299 избирательным участкам округа.

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Отметим, что победу на округе одержал действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков, Вячеслав Сигачев стал вторым, депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский занял третье место.

По информации интернет-издания "Житомир.info", судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили решение.

"Житомир.info" отмечает, что в ходе судебного заседания Сигачев заявил об угрозах в адрес его семьи: "Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов".

Также смотрите: На округ 64 округ в Коростене отправили вертолет со спецназом, - полиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3140043
 
 
 Топ комментарии
 
Тобто суди лягли під "Слуг народу".
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Депутати-міжоритарники від партії Слуга Народу на лекції з макроекономіки. Трускавець. Липень 2019.Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8886
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Добрые Свинарчуки нашли достойную замену....
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В слугах уродов все страдают от дистрофии ??
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В результате перерасчёт победит Сергей Пашинский....
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Угрозы - это, канешна, повод для пересчёта... Какой урод - такие и слуги Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8246
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тобто - реформований Порошескою суд винесе справедливе рішення !
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Таким, як ти вже відповідали. Зе давно почав міняти суддів і претензії до Порошенка забувайте.
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Давно це коли,порохоботи?))

аналогічно Садовий звинувачував Порошенко у ДАВНІХ проблемах зі сміттям у Львові Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8588
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ты намылился пять лет всё валить на Порошенко? аки коммунисты, которые лет 70 кивали на "родимые пятна капитализма". да?
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ага ... аки свинарчукиз-яйценюки, которые лет 5 кивали на "папередников-ригоАналов"....
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И ЗЕбилятня теперь будет 5 лет визжать про Петю и паперЭдникоив попутно делая Малороссию под радостные визги 73% малороссов.
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Ну так ти тільки що підтвердив, що нова влада така сама, як і стара))
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Команда "Слуги народу" на курсах поведінки депутатів в Раді.

Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8756
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Мы их Zделали!!! Весело веселятся, каково будет всем нам похмеляться
Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 7456
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Зеб, суд был реформирован Портновым и реформа до этих "низовых" судей не дошла и планировалась на 2020 год и теперь Портнов будет её делать.
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А Зеленый и не скрывал что он - КЛОУН
Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 5398
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Сложный и трудный путь Сигачёва к кормилу власти /"Слуга народа" неправдиво называет участником АТО коммуниста Сигачова./ Кандидат "Слуги народа" на Житомирщине Сигачов "откосил" от мобилизации
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Зеленській з командою у Трускавець приїхав?
Місцеві жителі кажуть, що таких тварин і в такій кількості в тих краях ще не бачили. Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 6409
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Депутати-міжоритарники від партії Слуга Народу на лекції з макроекономіки. Трускавець. Липень 2019.Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 8886
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В наше время и в наших судах, слугам народа отказывать в их просьбах не принято
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Все суды работают на ЗЕкоманду кремлёвских сепаратистов, а уж судьи всегда были сепарами. Предвижу охоту на ведьм - АТОшников и добровольцев от новой ЗЕсепар команды.
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одним соєвим свинарчуком у ВР буде менше ... в Педро і так залишається жалюгідна купка його депутан ! Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 1946
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NNN, ЗЕбіле руки де відрубані?

Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 6604
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Не, слуги народа его в Раду взяли, чтобы заклевать и на заседаниях будут:
- Ай, яй яй, Свинарчуки! Ха-ха-ха.
- Хо-хо-хо.
-Зебилы, мля, сэр. Ха-ха-ха.

Тут он смехом и будет казнён.
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Ну 99% ЗЕбилов на Цензоре это все бывшие Жюлькоботы типа вот этого NNN. После того как их Бахиня проиграла даже Пете, они теперь все за клоуна. Самое интересное шо эти Жюляботы думали что ЗЕкловун их Бахиню премьером сделает, а оказалось что ЗЕкловун дал пинка под зад их бабке..печальная история..
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Слуга народа это бренд, под каким у вр прошла мразь и неуки. Такого треша я не ожидал. Зе сепары
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Если Порошенко грабил страну, а Зеленский теперь не грабит, то почему простой народ не стал жить лучше? Где деньги, которые теперь никто не ворует? Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 462
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Там же где и назначения на должности по конкурсу, о которых ЗЕкловун заливал в уши своим зебилам перед выборами))))
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Кто рассмешил смешного, тот и прошел по конкурсу...
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особливо тупим.
Уряд ще не змінився.

ДО КОГО ПРЕТЕНЗІЇ? Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 5080
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NonCFist Цей потенціал завезений з Московії і Китаю.
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_Нисколько не сомневаюсь. А ЯО там могут собирать не только для КНДР, но и для Ирана. Т. е. это очень может быть совместная программа перечисленных и расии. Людоеды объединяются в кулак пока Запад хлопает ушами и управляют им где просто ничтожества, а где и прямые предатели.
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NonCFist Іран скоро зробить нормальні балістичні ракети.Тоді в них просто поставлять боєголовки.Нехай думають,в них є фінанси і влада.
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черговий соєвий "кадр" не потрапить до ВР - масова істерика в порохофілів ! Суд зобов'язав перерахувати голоси на 64-му окрузі в Коростені, де переміг чинний нардеп Арешонков - Цензор.НЕТ 2931......
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