 Суд обязал пересчитать голоса на 64-м округе в Коростене, где победил действующий нардеп Арешонков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Коллегия судей отменила протокол об итогах голосования и обязала окружную комиссию провести повторный подсчет голосов по всем 299 избирательным участкам округа.

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Отметим, что победу на округе одержал действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков, Вячеслав Сигачев стал вторым, депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский занял третье место.

По информации интернет-издания "Житомир.info", судебное заседание началось в 10:00 26 июля и продолжалось с перерывами до 1:00 ночи 27 июля. В 9:00 27 июля коллегия в составе трех судей продолжила рассмотрение дела, в 12:30 судьи ушли в совещательную комнату и через 4 часа объявили решение.

"Житомир.info" отмечает, что в ходе судебного заседания Сигачев заявил об угрозах в адрес его семьи: "Были анонимные угрозы жизни моих детей и моей семьи. И меня заставляли признать результаты этих выборов".

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