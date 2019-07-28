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 Спорт, За рубежом
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Все про:плавание (73) чемпионат (248) Южная Корея (127)

 Украинская сборная выиграла семь наград Чемпионата мира по водным видам спорта

В южнокорейском Кванджу 28 июля завершилось мировое первенство по водным видам спорта.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, украинская команда на мировом первенстве завоевала семь медалей (1 "золото" + 1 "серебро" + 5 "бронз"). Из них шесть наград завоеваны в артистическом плавании, еще одна - в плавании.

С семью медалями в активе сборная Украины стала 14-й в общем медальном зачете чемпионата мира в Кванджу. Первые три строчки заняли команды Китая (16+11+3), США (15+11+10) и России (12+11+7).

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Единственное золото Украина выиграла в артистическом плавании. Наша сборная стали лучше в дебютной дисциплине мировых первенств - хайлайте.

Украинская сборная выиграла семь наград Чемпионата мира по водным видам спорта 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3140039
 
   
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Видатні досягнення. І вже не дивуєшся, що перше місце дісталося у нетрадиційному плаванні.
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При Пете такого не было.
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Доплавались. Зрадой это конечно не назовёшь, но на перемогу точно не тянет.
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