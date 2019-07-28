 Украинская сборная выиграла семь наград Чемпионата мира по водным видам спорта

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на XSport, украинская команда на мировом первенстве завоевала семь медалей (1 "золото" + 1 "серебро" + 5 "бронз"). Из них шесть наград завоеваны в артистическом плавании, еще одна - в плавании.

С семью медалями в активе сборная Украины стала 14-й в общем медальном зачете чемпионата мира в Кванджу. Первые три строчки заняли команды Китая (16+11+3), США (15+11+10) и России (12+11+7).

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Единственное золото Украина выиграла в артистическом плавании. Наша сборная стали лучше в дебютной дисциплине мировых первенств - хайлайте.

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