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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 За рубежом
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Все про:арест (9854) Москва (2634) протест (4477) Климкин (2273)

 Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве

По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в Кремле хорошо слышат шаги "призрака свободы".

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что ежегодно в РФ растет количество задержанных во время акций протестов с применением силы. "Страшная российская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол-Москвы", - предположил Климкин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымских татар за пикет в Москве будут судить в экспресс-режиме, по 10 минут на человека, - адвокат Семедляев

"Некоторые европейские политики аргументировали возвращение РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - отметил дипломат.

Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве 01

Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали более 1300 человек. По меньшей мере 152 человека остались на ночь в ОВД.

Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич от имени ЕС призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

Также читайте: Угроза федерализации Украины по модели РФ самая большая за всю историю независимости. За этим стоят серьезные сценарии, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3140035
 
 
 Топ комментарии
 
Климкин правильно делает.
Показивает ПАРЕ кого они вернули...
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в темах про русню та її злочини воно ПАСЕ задніх.
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Що нам до росії та ПАРЄ, яке повернуло росію? У нас створюються ситуація, яка подібна російській🙄
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невже українські хлопці на подібних мітингах теж будуть витримувати побиття? Фотки спалених воронків, БТР, баррикад, фінгали на обличчях ментів і фанерні щити від куль свідчать про зворотне. Навряд чи українців покинув дух свободи, imho
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Між іншим: "Израильские ВВС на F 35 свободно прошли над Сирией вошли в небо Ирана сделав разведку местности и свободно вернулись на базу. Российско-сирийское ПВО с С 300/400 не заметили F 35 в сирийском небе подтвердив свою бесполезность." -

Selvestor Vivat
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Шось десь таке чув шо американці вже навчають українських пілотів на F - останніх моделей . Кацапи , брасайте сибирь и срочно учІтє пілотов садіться на морє .
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Мені якось трохи моторошно від цього фото. Кожному москвичу під ніс показати б
Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6806
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вроде порохоботов никто не угнетает, к чему такие опасения?
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в темах про русню та її злочини воно ПАСЕ задніх.
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Порох з Волкером обговорюють союз США і України. Zе на "Лізі сміху" цілує свого лисого. Нагадайте, хто у нас щас президент ?
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Кернес почав українською вести засідання міськради...потім прийде у вишиванці...в шароварах...з шаблею...і буде казати Добкіну - тобі грошей не дадуть! в тебе морда єврейська!...
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И что? Ему надо со всеми желающими туда ездить? Напомните мне, когда Порошенко соизволил первый раз в АТО поехать?
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В бою, когда командир больной на голову, заменяет тот, кто может выполнять его функции...
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Климкин правильно делает.
Показивает ПАРЕ кого они вернули...
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правильно-то правильно; але ПАРЄ мало би відреагувати і без його нагадування...
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И не поверь теперь , шо он зять московского генерала . Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 1024
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Не , он матюков не изучал и джинсы утюгом не гладил . Пиджак - только в стиральной машине , так жена приказала .
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а на водометы и газы против выступления желтых жилетов он отреагировать не призывает ?
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Навіщо? Кацапня має страждати. Митіщинська поетеса Кутузова-Желтова напейсала чіткий меседж - ИДИТЕ ПРОЧ ПАСИТЕ ГУСЯ Залишається від себе додати в її стилі:

Грозит домоклова бутылка,
Кто за печеньки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!

Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6328
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И апел син что вы сожравмши,
Под лючный пиндос наколол,
Но хватит вам - мой мозг уста мший
И сани тар зовёт мне на укол...
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что-то не получилось... с первого раза.
продублирую (спецом для ценителей)
https://youtu.be/rggu6Bs6uJw
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Зря, зря. Эти типчики приютили беркутовцев? Теперь пусть наслаждаются. Я где-то на форуме решил поддержать "Великую Россию" , типа- "Беркут - Беркут", оне обидились
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а шо им реагировать ?россиянам это нравится ,они любят садомазо шо вы их хотите от любимого занятия оторвать? от климкин,, какой нехороший скажут в кацапланде ,,,не отрывайте их от истязаний не нужно!!! виноватым станите )))
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Це якесь кидалово. А де використання нанотехнологій у боротьби одних ватніків з іншими ватніками?
Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве - Цензор.НЕТ 6559
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Да. А в ЕС зарплаты от 1000 евро.
Экологически чистые продукты
Отдых в Хорватии Италии. - шикарные автобаны
Национальные праздники с песнями и вином
Детям в школе преподают три европейских языка
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В ЕС треба працювати, а не сидіти у фейсбуці.
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І Клімкін тут, в своєму FВ, і колеги-юзери говорять про "повернення РФ до ПАРЄ" - і цим самим спотворюють дійсність. Тому що насправді ніхто нашого ворога до ПАРЄ не повертав, вони там були з моменту вступу безвилазно. Просто-напросто з 2014-го року вони були позбавлені права голосу та виступу на сесії ПАРЄ (а в комітетах мали таке право). А параша натомість в знак шантажу не брала участі в ПАРЄ зовсім від слова "абсолютно".
Тому насправді цього літа ********* повернули лише право голосу... щоб вони зайшли в ПАРЄ... мовляв, щоб мати змогу на них впливати... І що - впливають? От то-то...
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Мытищинская поэтэсса ! Откуда они там берутся ? Это чья то содержанка , которой стало скучно целыми сутками напролёт быть официанткой на кухне , дурой в гостях и шлюхой в постели и она стала жечь бумагу слогом Маяковского , чтоб её заметили ?
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Рашка в ответ укажет на разгоны и аресты во Франции и пошлет подальше.с подобными претензиями.
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так...були такі слова путіна - ви хатіті как в паріже?!
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шось Клімкіна так багато кругом стало )))
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А чого він такий стурбований??
Комусь з рідняков фаберже прищемили?
🤔
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Климкин нахрен тебе кацапы нужны?!! Что не видно что это скот безмолвный ,собаки сутулые!!!
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ПАСЕ дипломатично отреагировало, прислав Клим(Чугун)кину великолепное немецкое средство по уходу за изделиями из цветных металлов, выразив искреннюю надежду, что в чистке тестюхиной Российской медали «За возвращение Крыма» Клим(Чугун)кин достигнет уровня состояния поверхности главного зеркала телескопа «Хабл».
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Терпили отримали бажану дозу мазохістського кайфу.
Колись спробвуали вийти з гаслами "Путин не ху*ло" - не прозвучало. Нехай самі розберуться - х-ло чи не х-ло.

Тролі, фас!
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Ну всё. Хана Кремлю !!!!
Мощнейший ход от протестующих !!! Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протестувальників у Москві - Цензор.НЕТ 7546

Клімкін закликав ПАРЄ відреагувати на масові арешти протестувальників у Москві - Цензор.НЕТ 5106
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