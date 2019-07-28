 Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что ежегодно в РФ растет количество задержанных во время акций протестов с применением силы. "Страшная российская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол-Москвы", - предположил Климкин.
"Некоторые европейские политики аргументировали возвращение РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - отметил дипломат.
Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали более 1300 человек. По меньшей мере 152 человека остались на ночь в ОВД.
Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич от имени ЕС призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.
Selvestor Vivat
Показивает ПАРЕ кого они вернули...
Грозит домоклова бутылка,
Кто за печеньки и Майдан -
Всех разстрелять бы по затылку
И автозаком в Магадан!
Под лючный пиндос наколол,
Но хватит вам - мой мозг уста мший
И сани тар зовёт мне на укол...
продублирую (спецом для ценителей)
https://youtu.be/rggu6Bs6uJw
Экологически чистые продукты
Отдых в Хорватии Италии. - шикарные автобаны
Национальные праздники с песнями и вином
Детям в школе преподают три европейских языка
Тому насправді цього літа ********* повернули лише право голосу... щоб вони зайшли в ПАРЄ... мовляв, щоб мати змогу на них впливати... І що - впливають? От то-то...
😛
Комусь з рідняков фаберже прищемили?
🤔
Колись спробвуали вийти з гаслами "Путин не ху*ло" - не прозвучало. Нехай самі розберуться - х-ло чи не х-ло.
Тролі, фас!
Мощнейший ход от протестующих !!!