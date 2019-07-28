 Климкин призвал ПАСЕ отреагировать на массовые аресты протестующих в Москве

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что ежегодно в РФ растет количество задержанных во время акций протестов с применением силы. "Страшная российская реальность и арифметика. Видимо, скоро посадят пол-Москвы", - предположил Климкин.

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"Некоторые европейские политики аргументировали возвращение РФ в ПАСЕ заботой о российском гражданском обществе. Очень хочется услышать их мнение после вчерашних массовых арестов, когда большую часть представителей этого гражданского общества бросили за решетку", - отметил дипломат.

Напомним, на акции за свободные выборы в Москве 27 июля задержали более 1300 человек. По меньшей мере 152 человека остались на ночь в ОВД.

Официальный представитель ЕС Майя Косьянчич от имени ЕС призвала власти России придерживаться международных обязательств при проведении местных выборов, которые состоятся в сентябре.

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