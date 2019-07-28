 С момента создания ПЦУ к ней присоединилось более 500 приходов Московского патриархата, - Епифаний

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на брифинге 28 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Митрополит отметил, что процесс несколько замедлился в связи с выборами, но убежден, что со временем динамика переходов возобновится.

"В целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины " - сказал Епифаний.

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УПЦ (МП) по результатам 2018 года включала 12 092 прихода.