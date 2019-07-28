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 Общество
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Все про:УПЦ МП (1007) церковь (1040) Епифаний (181) ПЦУ (422)

 С момента создания ПЦУ к ней присоединилось более 500 приходов Московского патриархата, - Епифаний

С момента создания Православной церкви Украины к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний на брифинге 28 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Митрополит отметил, что процесс несколько замедлился в связи с выборами, но убежден, что со временем динамика переходов возобновится.

"В целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины " - сказал Епифаний.

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УПЦ (МП) по результатам 2018 года включала 12 092 прихода.

Источник: https://censor.net.ua/n3140034
 
   
 Топ комментарии
 
Те що ЗЕ не привітав Українців з Днем хрещення Київської Руси, показує те, що він слуга не українського народу, а якогось іншого!
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Ох и балабол.Сегодня искал кол-во приходов МП и на оф сайте ПЦУ была цифра 300.
По другим статистикам от 30 до 150.
Итог:
ПЦУ-7000 приходов
УПЦ МП-около 15000.
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Пускай будет как тебе нравится-РПЦ.И что это меняет?
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Те що ЗЕ не привітав Українців з Днем хрещення Київської Руси, показує те, що він слуга не українського народу, а якогось іншого!
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З чим привітати? Не всі українці релігійні. Не всі релігійні ортодокси. Когось треба привітати з Рамаданом, когось з чимось ще...
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Петики новостей не читают?

Володимир Зеленський‏

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності - наша сила і наше майбутнє!
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Вони без хазяїна не можуть.

Тому лише на ракці може бути культ особи. Це в них у скрєпах.
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Театр абсурду--Свинарчука,через якого так постраждав рейтинг Порошенка,зараз призначили делегатом в ПАРЄ від "слуги народу".
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Серйозно? Так може Свинарчук уже років п'ять в Слугє Народа і зараз отримав нагороду?
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был двойным агентом--типо участвовал как друг пороха в коррупционных делах по тайному заданию бени)))
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Если исходить из сообщений того же ЦН о количестве УПЦ МП в количестве более 10000 то эта цифра не вдохновляет.Лучше промолчать,чем давать повод на этом спекулировать.А мы даём и они будут спекулировать .Мы даём повод толи от большого ума,толи умышленно.
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люди, бывшие на утренней службе в ПЦУ в воскресенье за неделю до парламентск.выборов слышали, как была зачитана агитка голосовать за ПЕСу. Так что УПЦ КП просрали. А что такое ПЦУ - вопрос еще тот.
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Ох и балабол.Сегодня искал кол-во приходов МП и на оф сайте ПЦУ была цифра 300.
По другим статистикам от 30 до 150.
Итог:
ПЦУ-7000 приходов
УПЦ МП-около 15000.
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Чому ти називаєш Російську Православну Церкву МП? ти за ЗЄЛЄНСКАВА галасавал?
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Пускай будет как тебе нравится-РПЦ.И что это меняет?
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во во, никакого МП не должно быть, это просто УПЦ С момента создания ПЦУ к ней присоединилось более 500 приходов Московского патриархата, - Епифаний - Цензор.НЕТ 2811
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Ниочем, около 4% и уже переходы прекратились, непризнание и раскол популярности не прибавляют.
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Ну как то из более чем 12 тыс. 500 за пол года маловато...
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К раскольникам сколько угодно может присоединяться не стойких в вере попов и граждан, вопрос в том, сколько имущества при этом удастся украсть. При наличии хоть какой то законности забирать имущество всяческих ООО и ФЛП, на которых оформлено все добро УПЦ, решением каких то рядом живущих босяков совсем не просто.
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А сколько не присоединилось? На ближайшей к моему дому церкви висит табличка «Киевский патриархат». Выходит, что к ПЦУ не присоединилась?
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