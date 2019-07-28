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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4306) Мариуполь (3658) Нацполиция (9799)

 В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция. ФОТО

Житель Мариуполя вместо сломанного замка установил на дверях квартиры взрывное устройство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция 01

Вчера, около 11.30, в полицию сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре Мариуполя прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства. По предварительной информации, источником взрыва стал запал гранаты, установленный на дверной ручке.

В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция 02

Смотрите: Девушка подорвалась на гранате возле жилых домов под Киевом, - полиция. ФОТОрепортаж

Мужчину, который арендовал указанное помещение, при взрыве дома не было. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Он признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как "альтернативу замка", который сломался.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Конфликт между двумя водителями в Мариуполе перерос в стрельбу, один из мужчин ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3140033
 
 
 Топ комментарии
 
Надо было "новичком" попрыскать.
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Когда ставишь растяжку, самое главное - не забыть, где ты ее поставил!
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Їхала шляхом зелена фiра
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь...
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> Он признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил
> его на дверь как "альтернативу замка", который сломался.

Кулибин, епта.
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а чем тебе местные коты то не угодили ?
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На Брянщині був схожий випадок. Селянин замінував свій льох МОНками - якусь дрібну дітлашню скалічило при крадіжці. Дали по повній.
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Когда ставишь растяжку, самое главное - не забыть, где ты ее поставил!
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... По предварительной информации, источником взрыва стал запал гранаты, установленный на дверной ручке...
дёрни за "колечько" дверь и откроетсяИсточник: https://censor.net.ua/n3140033
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а кто полез то?.... интересно, он очень удивился?.... вот бы по слушать его впечатления......... В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7441
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А може то були сусідські таргани! В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5348
Поперли повним натовпом, а там - бабах...
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Поскольку левохрнители не хотят охранять имущество граждан,чувак решил взять правосудие в свои руки...
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Интересное время наступило с начала 90-х прошлого века, говорят ,что это капитализм, а я не верю.
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Интересно чем думало это существо? Замок сломался и на открытие поставил расяжку. А он не думал что дверь могли дернуть газовщики, дети, свидетили иговы и тд?
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