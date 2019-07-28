 В Мариуполе сработало взрывное устройство, установленное на дверях квартиры вместо сломанного замка, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера, около 11.30, в полицию сообщили, что в одной из квартир многоэтажки в центре Мариуполя прогремел взрыв. В квартире полицейские обнаружили фрагменты взрывного устройства. По предварительной информации, источником взрыва стал запал гранаты, установленный на дверной ручке.
Мужчину, который арендовал указанное помещение, при взрыве дома не было. Им оказался ранее судимый местный житель 1986 года рождения. Он признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на дверь как "альтернативу замка", который сломался.
Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Їхала, скакала туди, де лiпша жизнь...
> его на дверь как "альтернативу замка", который сломался.
Кулибин, епта.
дёрни за "колечько" дверь и откроетсяИсточник: https://censor.net.ua/n3140033
Поперли повним натовпом, а там - бабах...