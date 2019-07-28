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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
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 Луценко примет "объективное решение" о подозрениях судьям Окружного админсуда после возвращения из отпуска

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что 31 июля он вернется к работе и решит, подписывать или нет подозрения судьям Окружного административного суда Киева, где недавно прошли обыски.

На вопрос журналистки Громадского Татьяны Безрук Луценко ответил: "Приеду в среду и приму объективное решение", передает Цензор.НЕТ.

Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.

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По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко, со своей стороны, говорит, что Горбатюк к нему не обращался.

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не верьте ни единому слову", - глава Окружного админсуда Вовк опроверг подлинность опубликованных НАБУ записей

Источник: https://censor.net.ua/n3140032
 
 
 Топ комментарии
 
В Менской колонии расскажет в родных апартаментах с любимой алюминиевой кружкой и обострившемся геморроем
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Этот паразит должен сидеть в КПЗ, а не шариться по отпускам.
Надеюсь, шо скоро так и будет.
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В Менской колонии расскажет в родных апартаментах с любимой алюминиевой кружкой и обострившемся геморроем
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Этот паразит должен сидеть в КПЗ, а не шариться по отпускам.
Надеюсь, шо скоро так и будет.
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Его сейчас просто так не выковырнешь, не зря под него Порошенко всю Конституцию Украины провертел и статью 122, где сказано как можно было его снять, просто удалил.
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Что вы такое говорите?
Он был назначен со всевозможными нарушениями! Его выкинуть нахрен - дело пяти минут работы и политической воли президента.
Но мы не хотим его просто вышвырнуть, мы хотим шобы он за всё ответил, по закону, по полной...
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Он был назначен в нарушении ст122 Конституции Украины. Но Порошенко удалил эту статью из новой редакции Конституции Украины. Теперь его можно уволить только после того, когда Рада большинством голосов проголосует за это. Когда теперь Рада соберется? Если спикер всячески это саботирует.
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Вы наверное с Луны прилетели или просто слабо разбираетесь в украинской политике.
Раду у нас уже переизбрали. Скоро, через месяц, начнёт работать новая Рада.
На всё остальное я вам уже ответил.
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Вы ,наверное,просто не вспомнили классику.К/ф "Дом в котором мы живём"-отвозят барышню в роддом.Супруг суетится возле кареты "Скорой помощи":"А может оно ещё рассосётся"? У Луценко та же самая надежда.
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А что, может принять и не объективное решение?
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Принять "обьективное решение" - принять на грудь.
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Всё зебам не так, приходится "порохоботам" напоминать цитаты их мессий

"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024

Надеюсь зебы подписали петицию за отстранение Богдана за это его заявление?
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А ШОТО Беня с Луценко в Амстердаме случайно встретился- проверил порядочность Луценко?
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Чистая случайность, просто у Коломойского всегда в кустах есть случайные свидетели...
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рошенолапоть, твое мнение для нас особо ценно, ваяй на пецины серебрянники исчо
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...Олег Соскин в статье, опубликованной изданием Главред, раскритиковал украинские облигации внутреннего и внешнего займа. По мнению экономиста, брать деньги в долг на таких условиях - это просто преступление, и пускай их потом отдают Маркарова, Смолий и Порошенко, бравшие займы под 7,5 и 17 процентов в долларах и в гривне.
По словам Олега Соскина, те заимствования, которые сегодня совершают Яков Смолий и Оксана Маркарова в виде облигаций внешнего и внутреннего займа, практически подсадили Украину на анархо-иглу. Экономист убежден, что брать займы под 17 процентов в гривне и под 7,5 процента в долларах - это самое настоящее преступление. Пускай потом эти деньги отдают Порошенко, Смолий и Маркарова, раз они брали средства в долг под такие большие проценты.

Проблему нужно решать как можно скорее, поскольку с каждым днем ситуация будет становиться все хуже. В частности, нужно обязательно провести секвестр госбюджета, сократив расходную, и выровняв доходную часть, поскольку в ином случае дефолт неизбежен. Также нужно переходить к накопительной пенсионной системе - солидарная потерпела полный крах, и это следует признать. Также нужно разрешить в Украине рынок криптовалют, и заменить руководителя Нацбанка

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/318181-nado_chtoby_potom_markarova_smolij_i_poroshenko_eti_denjgi_i_otdavali_raz_oni_ih_pozanimali_pod_taki
...
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Это тоже его статьи?

Зеленскому стоит отказаться от выборов 21 июля и дождаться 31 октября - Соскин
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3

«Не помогут никакие Нацкорпусы»: Соскин рассказал, в какой ситуации может оказаться Зеленский
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3

Порошенко может потушить коррупционный скандал войной - эксперт
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3

Порошенко готов залить Украину морем крови ради сохранения власти - Соскин
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3?pg=1

Соскин: У Порошенко осталось совсем немного времени, чтобы успеть бежать с Украины
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3?pg=1

Олег Соскин: В начале 2018 года придется либо заплатить России 100 млрд грн либо объявлять дефолт
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3?pg=1

...
Наэкспердел он зераде по самые гланды.
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людина має свою думку і її виказує ...тому не бачу тут проблем ...а от "облігації" під 17% це проблема ...навіть не проблема ...це доведення до банкрутства ...
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Это не означает, что на неё надо молиться.
Достаточно оценить автора, посмотрев - что он пишет, если лень думать...
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Да офигеть, они там "доказы" уничтожают со страшной силой по словам горбатого, а этот в отпуске прохлаждается.
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Просто Луценко любит теплое пиво и потных женщин 😀😀а зимой пиво холодное
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Угу...А женщины,которых любит Луценко,в силу возрастных изменений уже не потеют.))
Ничего личного.Я просто продолжил логичный ряд.))))
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Бере приклад з главзебіла. Той не перестає "бить на отдихє" і цей у відпусці.
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Если вернется! **** соевовилизывающая! В одну камеру с патроном мальдивским. На свиданку раз в год ирку сосать им писюны!
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абсурд. доленосні рішення залежать від того коли алкаш вийде з хмільного стану.
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Хороші люди для мух - це ті, які дозволяють їм сідати на мед, а погані - які відганяють. Так що тут можна служити або мухам, або народу.
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Луценко, *****...с и "объективное решение"

Что то в этой конструкции лишнее
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тебе не вистачає, а Луценко - ні при чому.
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после возвращения из отпуска ему будет не до этого ,обьективное решение будут принимать по нему
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******-Мухую юГидически необГазованому юГе лучше бы принять «объективное решение» - через какие двери здания Генеральной прокуратуры в картонной коробке эвакуировать личные манатки. Теперь уже без малейших сомнений Всемогущий Чувак Зе озвучил величайший вердикт - на ку-куй с пляжа. Это ж как главврач больницы - в морг, значит, в морг.
Так шо пора вспоминать мятежную политическую юность - как оно по-молодецки бодрячком ходилось вокруг всё той же Генпрокуратуры и весело кричалось - «Потебенько геть!»
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Какое еще "после отпуска? Югику же скоро с вещами на выход.
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а воно повернеться ? та й чи встигне ?
будете скоро з парашенком і тими суддями, яких вони "реформували " проходити по кримінальним справам- мародерство, держзрада
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Від вловосполучення "Генеральний прокурор України" повинен бути серцевий напад в злочинців і хабарників, а не регіт.
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еще тот ублюдок, у одних сосал, да не дососал,теперь у других, шлюха,
за пять лет ни одного коррупционера не посадили
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Не вірю Горбатюку. Не довіряю, і все тут!
А Луценко не підпише підозри, якщо "докази" будуть штибу того, які серлещ, шарій, дубінський, мосейчук і вся Г+Гбенобратія з мертвечуковсткими аналами "шиють" для Порошенка. Я розумію, що Горбатюк з Ситником дещо нарили - але дайте такі факти злочинів, щоб і в ЄСПЛ з ними погодилися! А не ваші домисли...
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После возвращения из отпуска, Генпрок планирует войти в штопор, а когда он выйдет то примет еще 150 гр.
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И нє хатитца , и хатитца...
Торгуєтца падлюка...
😁
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Что за пережиток совка? Типа начальства нет - работа органа стоит. Он должен работать как часы - независимо от обстоятельств и невзирая на лица.
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🧐

Ссчас трусы сниму и монокль одену, нє??
🙊
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Луценко примет......после возвращения из отпуска

снова суккин сын на сейшелы укатил за 50 000$?

пиет кактелии с жынкой 3-го тысчалетия за 50 000$, подаренны[ Дэтьми.

Неа, в командировку служеьную, за бюджет,
казла там очередного выносят вместе с алеггом Недавой.
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