 Луценко примет "объективное решение" о подозрениях судьям Окружного админсуда после возвращения из отпуска

На вопрос журналистки Громадского Татьяны Безрук Луценко ответил: "Приеду в среду и приму объективное решение", передает Цензор.НЕТ.
Также генпрокурор опроверг слова руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, который заявил, что хотел встретиться с Луценко для получения разрешения на проведение большего количества обысков по этому делу, чем в итоге получили следователи.
По словам Горбатюка, Луценко сначала отказывал во встрече, а потом уехал в отпуск. Луценко, со своей стороны, говорит, что Горбатюк к нему не обращался.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.
Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.
Надеюсь, шо скоро так и будет.
Он был назначен со всевозможными нарушениями! Его выкинуть нахрен - дело пяти минут работы и политической воли президента.
Но мы не хотим его просто вышвырнуть, мы хотим шобы он за всё ответил, по закону, по полной...
Раду у нас уже переизбрали. Скоро, через месяц, начнёт работать новая Рада.
На всё остальное я вам уже ответил.
"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Надеюсь зебы подписали петицию за отстранение Богдана за это его заявление?
По словам Олега Соскина, те заимствования, которые сегодня совершают Яков Смолий и Оксана Маркарова в виде облигаций внешнего и внутреннего займа, практически подсадили Украину на анархо-иглу. Экономист убежден, что брать займы под 17 процентов в гривне и под 7,5 процента в долларах - это самое настоящее преступление. Пускай потом эти деньги отдают Порошенко, Смолий и Маркарова, раз они брали средства в долг под такие большие проценты.
Проблему нужно решать как можно скорее, поскольку с каждым днем ситуация будет становиться все хуже. В частности, нужно обязательно провести секвестр госбюджета, сократив расходную, и выровняв доходную часть, поскольку в ином случае дефолт неизбежен. Также нужно переходить к накопительной пенсионной системе - солидарная потерпела полный крах, и это следует признать. Также нужно разрешить в Украине рынок криптовалют, и заменить руководителя Нацбанка
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/318181-nado_chtoby_potom_markarova_smolij_i_poroshenko_eti_denjgi_i_otdavali_raz_oni_ih_pozanimali_pod_taki
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Зеленскому стоит отказаться от выборов 21 июля и дождаться 31 октября - Соскин
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
«Не помогут никакие Нацкорпусы»: Соскин рассказал, в какой ситуации может оказаться Зеленский
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
Порошенко может потушить коррупционный скандал войной - эксперт
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3
Порошенко готов залить Украину морем крови ради сохранения власти - Соскин
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Соскин: У Порошенко осталось совсем немного времени, чтобы успеть бежать с Украины
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3?pg=1
Олег Соскин: В начале 2018 года придется либо заплатить России 100 млрд грн либо объявлять дефолт
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/tag/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3?pg=1
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Наэкспердел он зераде по самые гланды.
Достаточно оценить автора, посмотрев - что он пишет, если лень думать...
Ничего личного.Я просто продолжил логичный ряд.))))
Что то в этой конструкции лишнее
Так шо пора вспоминать мятежную политическую юность - как оно по-молодецки бодрячком ходилось вокруг всё той же Генпрокуратуры и весело кричалось - «Потебенько геть!»
будете скоро з парашенком і тими суддями, яких вони "реформували " проходити по кримінальним справам- мародерство, держзрада
за пять лет ни одного коррупционера не посадили
А Луценко не підпише підозри, якщо "докази" будуть штибу того, які серлещ, шарій, дубінський, мосейчук і вся Г+Гбенобратія з мертвечуковсткими аналами "шиють" для Порошенка. Я розумію, що Горбатюк з Ситником дещо нарили - але дайте такі факти злочинів, щоб і в ЄСПЛ з ними погодилися! А не ваші домисли...
Торгуєтца падлюка...
😁
Ссчас трусы сниму и монокль одену, нє??
🙊
снова суккин сын на сейшелы укатил за 50 000$?
пиет кактелии с жынкой 3-го тысчалетия за 50 000$, подаренны[ Дэтьми.
Неа, в командировку служеьную, за бюджет,
казла там очередного выносят вместе с алеггом Недавой.