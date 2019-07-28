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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Днепропетровщина (1394) Нацполиция (9799) Глуховеря (5)

 "Считаю делом чести разобраться в ситуации", - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря об инциденте с патрульными

Руководитель полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию относительно инцидента с задержанием патрульных, которые остановили его автомобиль.

Об этом Глуховеря сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", - написал Глуховеря в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Служебное расследование по инциденту с водителем начальника ГУ НП в Днепропетровской области Глуховери на контроле у министра Авакова, - Нацполиция

Генерал подчеркнул, что для него дело чести разобраться в ситуации.

Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Считаю делом чести разобраться в ситуации, - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря об инциденте с патрульными 01

Читайте: Требую немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, - Зеленский отреагировал на инцидент с задержанием КОРДом патрульных на Днепропетровщине

Источник: https://censor.net.ua/n3140031
 
 
 Топ комментарии
 
Наглый питарас,какой чести мразь?ты ее на ровер променял,
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"для него дело чести"___________________ПОСЛЕ ТОГО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ - ЭТО КАКОЙ ТО ПИ*ДЕЦ!!!!!! АВАКОВ! ПОЧЕМУ ЭТО ТЕЛО ЕЩЕ НА ДОЛЖНОСТИ?????????
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Наглое быдло. Чести у тебя уже давным давно нет. И, боюсь, никогда не было...
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Пыка у мусора хоть под нож пускай!! Про какую ты там честь мы ишь, гнида?!!
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А он не папа того кабана который АТО-вцу угрожал - уж больно он по комплекции и форме щек на него похож
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Та ладно ...
Богданчик - ото кабан.
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к сожалению я в них не очень разбераюсь - но они все такие упитанные, жирненькие как камочки и рыльца у них практически одинаковые
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Нет, начинать нужно с ублюдка и вора Авакяна
Нельзя ставить телегу впереди лошади
Эта падла будет отмазывать своих дружков любыми путями
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А раньше ты где было? Вчера пришло в органы? Хамелеон!
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Тобто через рік після цих подій Зе розлютився саме діями попередньої вла і дивним чином не розлютився своїми та діями своїх підлеглих. Тобто своїм все, а ворогам закон.
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В тебе дивовижне вміння плести всілякі дурниці.
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Чому не можна було просто оплатити штраф і спокійно працювати, а не починати бикувати.
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Потяг суспільства вже поїхав, а чиновники все в розгубленості на пероні стоять. Ця верства досі живе совковим часом. А українці вже змінились, на хвилинку
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В Днепре ещё была история как такое мурло подрезало машину с семьей вылезло "разбиратся" не прокатило, и тоже вызвали КОРД на подмогу. Те приехали машину побили парню сломали палец и сказазали радоватся что не прикопали. Высокопоставленные менты во всю пользуется должностями чтоб доказывать "челяди" свою крутость..
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Профессиональная привычка. Они же из касты неприкасаемых.
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"Считаю делом чести..."

Что бы так считать, нужно иметь честь.
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Этот Глуховеря дипломатично сказал всей стране,что ему нет никакого дела до этой ситуации.Ведь чистую правду сказал.Не подкопаешся.)))
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Ну, и ты чистую ерунду смолол. И два твоих соратника по ботоферме тебя немедленно лайкнули.
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Чего тут разбираться, офицерская честь подсказывает лишь один выход:

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нельзя взывать к тому чего небыло и нет ...
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Ця мразота сама викликала корд, а теперь воно хоче "розібратись"
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Не викликала, а направила, його їздовий поза його плечима це питання не вирішував.
Це ясно, як божий день.
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Уволить жтого днепровского козла. Жти князьки по всей Украине уже достали
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уволить? ...в связи переходом на другую "работу" ? ...или в отстойник до смены власти ? ...там є реальний кримінал ...
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Аваков-правильный пацан.Но на его место есть пацан более правильный. /01.04.19 Зеленский - порядочный человек из другого мира, - Аваков
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Чувак говорит - это моя кормушка,мой корд и вообще это гос.служба - моё корыто,я тут всё порешаю,только не мешайте хлебать моей харе жирной дальше..
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В любой другой нормальной стране, чиновник попавший в подобную ситуацию сам подает в отставку и не цепляется за кормушку.
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кучмой, поддержанным избирателями=народом Украины два(!!!) раза, создана схема безответственности такого дерьма - болезнь\отпуск, пока не утихнет скандал, на фоне молчания тех, кто ОБЯЗАН тут же отстранять от должности, расследовать и карать. Потом последующие Президенты, в выборе именно этих из длинного бюллетеня исключительная вина народа, доработали схему, добавив вброс этому избирателю другого информационного повода, типа той же мажорки зайцевой. Если нужно больше времени на успокоение скандала - на помощь приходят "суды"...
Примеры - насиров, холодницкий, аваков, целая куча рангом пониже - судьи-, депутаты- прокуроры-взяточники, бандиты типа Енакиевского или Нарика...

Если бы избиратель хоть немного думал головой раз в 5(почему не в 2? 3?) лет, такого бы точно не было. И жили бы значительно честнее и, соответственно, богаче.
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Украина - давно не нормальная страна, вернее ее руководство, у власти бандиты,барыги, и прочая антинародная шваль.
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В "любой другой стране" чиновник не попадет в такую ситуацию. Он тихо заплатит штраф чтобы даже о штрафе общественность не узнала.
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"Считаю делом чести разобраться в ситуации" Поздно батюшка,больной помер.
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Уволить? Какие мы добрые.Да вы не знаете сколько жизней этот скот покалечил.С таких надо срывать погоны и пенсия должна быть минимальная.
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Добре, Глуховерю знімемо. Хто буде натомість? Чи не викличе це хаос в окремо взятій області? Бо як виколупати нормального керівника з купи лайна???
З свого погребу не бачив зловживань поліції в Січеславській області. Вбиті троє фермерів. Чи не час Глуховерю перевірити на цій справі?
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Не сцы Сулима не заменимых нет, иначе-бы все давно вымерли-бы.
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А на счет проверок ,у него их уже столько ,что ярлыки вешать не куда и заметь все в его карман.
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Хто натомість? Дніпровська поліція не звірячила, як київська під ВР взимку 2018го. Звісно в Дніпрі ніхто намети не встановлював, але мітінги та марші за відставку Порошенку робили вільно і поліція в політику не лізла. Хто натомість?
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Доречі. Можу надати Глуховері напрямок розшуку рейдерів-вбивць: Верховна Рада, що достроково йде в сраку. Там є дууууууже цікаві призвища....
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В Днепре и так зачилье ОПГ и нечего он с этим не делает...
Только патрульных гоняет.....
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Щоб зламати систему чиновницького проізволу треба це робити з самого верху, а не у окремо взятої області. Нехай нова Рада бере на себе відповідальність і отримує лаври українських реформаторів. Ну а ми, громадянське суспільство, будемо пильнувати, щоб вони не схибили десь...
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А дело то с душком... Инцидент произошел в сентябре прошлого года. А выложили видео только сегодня... Сразу после выборов. Гнильцой попахивает
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Так что? Нет состава преступления? Просто при барыге этой мрази было комфортно! А отвечать приходится!
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Не все знают, что высшим воинским и специальным званием является «полковник», а «генерал» - это не звание, это счастье. Но счастье изменчиво и его надо беречь, не подвергать риску, особенно по мелочам и из-за ерунды - иначе оно ускользнёт. Какое дело и какой чести, в чём разбираться и шо кому представлять? Великий Чувак Зе произнёс высочайший вердикт «уволить» - это как главврач насчёт морга. Если Аваков и Князев не дураки, а у них самих кресла шатаются как при 9-бальном шторме, им деваться некуда, даже если Глуховеря им молочный брат - ничего личного, так карта легла - сдирай подковы.
Но в высочайшем вердикте Чувака Зе было и другое слово - «гражданин» - а это уже для Трубы во главе ДБР стоящего, может и подберут статеечку да и сошьют дельце Глуховере неразумному.
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3 против 1, что спустят на тормозах.Хенерал уже не участник, а третья сторона.Вони вже розбираються з учасниками конфлікту.
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Так то оно так. Но тут фактор «Украинского правосудия», которое себе на уме. Ну к примеру, разве справедливо было влупить Дронову такую же «десяточку» как и Зайцевой? Однако, громадный общественный резонанс дела и вуаля - как по мне, судья перестраховался. А тут похлеще - сам великий и всемогущий Чувак Зе «гражданином» обозвал.
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Якої в сраці честі ? До цюпи цю тварину позорну .
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Я не понял, ему что ли поручили разобраться с самим собой?
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Коли Бог честь роздавав, то ти в очереді за совістю стояв.В результаті тобі ні одного, ні другого не дісталось, так як і твому патронові Авакову!
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Уволься с честью Глуховеяря. И точка.
Защити честь мундира !!!
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Уволить этого наглого кнура по статье и лишить звания!!!
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подогнать Киевский Корд и точно также запоаковать и увезти в СИЗО
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Дело чести, Глуховеря, воспользоваться тебе по прямому назначению наградным пистолетом от Авакова.
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Какие еще стороны конфликта? Ты и есть эта сторона конфликта. Ты натравил корд на патрульку. Выслушает он стороны, мразь.
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Офигеть.
И этой гниде, еще хватает наглости выступать с заявлениями и про честь говорить.
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Добре, якщо зелені розуміють необхідність зняти Авакова і його друзів. Правда після цього на юлю не розраховуйте.
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У меня вопрос на логику. В каком месте находилась его честь с момента "инцидента" ????????????
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В багажнике автомобиля,который стоит как его зарплата за 200 лет.
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Дело чести, если она хоть не много осталась - написать рапорт на увольнение!
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Якщо ця свиня напише рапорт на звільнення я буду цілий день мовчати. Ставки при ймаються.
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Ха-ха, ну что я говорил,кто ж его посадит...Мусор сразу включил високие материи.."честь, совесть"...И он уже вроде третья сторона, и не его ровер нарушил, а произошел "конфликт".
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Скільки вже було тих ділов чєсті. Уууууу...
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"Считаю делом чести разобраться в ситуации", "Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними - Цензор.НЕТ 193 от говноед!!! это не ты должен разбираться, а с тобой должны разбираться ............
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Якщо ця свиня напише рапорт на звільнення я буду цілий день мовчати. Ставки приймаються.

ЗВІСТНО не в грошах, а в забов язаннях.
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ну насмешил.... какая нафуй честь КОРД спецбойцов послал задержать полицейских в своих личных целях... с ума совсем сошел старик...(( отбить водилу нарушевшего правила у патрульных. сказал ЗЕ УВОЛИТЬ. значит уволить.что за бунт на корабле...?
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даю 100% все повесят на водилу, этот йух останется, а зеленский попиарился
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Славуня Вы даже не можете представить ,как Вы не правы.
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думаю піде на підвищення замом до Рюкзакова "вапросы решать".
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Це все добре Панове ,але-ж я пропонував ставити на рапорт,,буде чи ні .
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Повір мені . Рюкзаков піде вирішувати питання з рюкзаками .
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Какая честь? Наверное он что-то съел перед тем как написать....
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Судя по тому как ты воруешь какая нахрен у тебя честь?
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"Считаю делом чести разобраться в ситуации", - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря.
"Ай-яйяйяйя а-а-а-а а кто это зделал"© Галустян.
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сразу видно, что человек чести..... ему сказали ВОООН а он должен еще разобраться в ситуации "Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними - Цензор.НЕТ 6042 вот чушка мусорская.
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Полицейский потрульный молодец))
Видать пацана прижали на пальцах рассказали что с гавно смешают,тот до хороших времён видео сохранил,а теперь на могиле генерала три меха на баяне порвет!
Подождите сформируется кабмин и появится генеральный прокурор! 37 год для многих наступит
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В переносному сенсі 37-й рік. Ніхто нікого за вироком трійок розстрілювати не буде. Думаю і ув'язнені будуть зовсім не десятки тисяч.
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Конечно Корд вызвал простой водила, а тут не причем первый раз слышу. Заява для лохов. Я не при делах, это поперники.
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Это я образно! Но такой беспредельный чиновничий карнавал просто порядком за....л!!! Я сам погоны носил,и как то пьяный прокурор на скутыре по морю в чуть ли не по головам купающимся в море людям не катался! И жена вся на понтах ,нам орала он прокурор вас всех уволят вам Пиз.....ц!! А мой шеф нафуй тебе прапорщик это нужно серавно не поборим!!! Пусть этот прокурор по голове твоей жены и ребенку прокатится и тебя зацепит!
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Продовження скандалу з КОРДом в Дніпрі: справою генерала Глуховері може зайнятися його син, який очолює ціле управління в ДБР
Справою про затримання спецназівцями КОРД патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль голови Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховері за порушення правил дорожнього руху, може займатися син генерала Олександр Глуховеря, який очолює слідче управління Державного бюро розслідувань.

На родинний зв'язок звернули увагу користувачі мережі.

Як писав в січні 49000.com.ua юрисдикція цього управління ДБР поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області.
"До того він працював у прокуратурі Дніпропетровської області і, як випливає з співбесіди під час конкурсу на посаду начальника слідчого управління ДБР, зробив там запаморочливу кар'єру: ставши стажистом в 2013 році після закінчення університету, Олександр Глуховеря вже піднявся до заступника начальника у 2015. На цій посаді він працював до 2018 року. При цьому, подаючи заявку на конкурс, Олександр чомусь не вказав, що його батько є начальником Дніпропетровської обласної поліції, хоча того вимагають правила. На співбесіді молодий прокурор чомусь не зміг конкретно відповісти, чому він забув розповісти про свого батька", - йдеться в матеріалі.

https://newsua.one/news/prodovzhennya-skandalu-z-kordom-v-dnipri-spravoyu-generala-gluhoveri-mozhe-zainyatisya-iogo-sin-yakii-ocholyue-cile-upravlinnya-v-dbr.html
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аваков его не уволит, аваков гнида, зеля ещё намучается с аваковым
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Хто там наших, дніпровських фермерів вбиває, Глуховеря? І потім привласнює всі їхні підприємства. Через регістратора. Навіщо нам поліція, Глуховеря? Час довести, що пан має не тільки займатись випєндрьожем на дорогах, а і своїми справами.
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Глуховеря ,у тебя столь "Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - глава поліції Дніпропетровщини Глуховеря про інцидент із патрульними - Цензор.НЕТ 9999 ко чести , как у жопы Панина .В отставку **** рашистская !
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Нарид, абаждите! Вы ж не умеете читать промеж строк. Оне имели ввиду честь патрульного в прямом и переносном смысле."Считаю делом(зачморить) чести (патрульного)".
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Кака честь? Майор міліції Горобець І.В.

Радить вам піти з честю. Ето залет, как мне сказали один донецький генерал когда я послали его нахер за незаконний приказ. Я піти з честю зміг. Тепер ваша черга.
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просто виплядок разом зі всім тим екіпажем корду
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и этот кусок говна, жирует на наши налоги, как чялавек "чести" ты должен был, сразу застрелится, благо аваков вам свиньям именных навыдавал.................
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Три доби новина висить в інформпросторі, а до народу ніяк не доходить глибинна суть благородного начальницького гніву.
Замість того, щоб демонструвати своє захоплення досконалим вмінням групи захвату ставити на місце зухвальців, що посягнули на велич великого начальника, вони ще більше ятрять його душевну травму.
Адже це не вперше в історії трапляється таке нахабство. Всі ж пам'ятають як якийсь пан зі своїм кучером ходили між бричками і когось шукали. Потім цей пан підійшов до брички, на якій сидів в якості кучера Швейк, і вперіщив його нагайкою за те, що він був не той, кого вони шукали.
Цілком можливо, що і цьому пану, як і поліцейському генералу, хтось завдав глибокої душевної травми і емоції їх обох треба зрозуміти, перш ніж квапитися з осудом.
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