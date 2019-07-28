 "Считаю делом чести разобраться в ситуации", - глава полиции Днепропетровщины Глуховеря об инциденте с патрульными

Об этом Глуховеря сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов к принятию решения о привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователям", - написал Глуховеря в Facebook.
Генерал подчеркнул, что для него дело чести разобраться в ситуации.
Напоминаем, ранее была обнародована запись того, как в 2018 году спецподразделение КОРД задержало двух патрульных за остановку и штраф водителю главы полиции Днепропетровщины Глуховери.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал увольнения Виталия Глуховери с должности начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Богданчик - ото кабан.
Нельзя ставить телегу впереди лошади
Эта падла будет отмазывать своих дружков любыми путями
Что бы так считать, нужно иметь честь.
Це ясно, як божий день.
Примеры - насиров, холодницкий, аваков, целая куча рангом пониже - судьи-, депутаты- прокуроры-взяточники, бандиты типа Енакиевского или Нарика...
Если бы избиратель хоть немного думал головой раз в 5(почему не в 2? 3?) лет, такого бы точно не было. И жили бы значительно честнее и, соответственно, богаче.
З свого погребу не бачив зловживань поліції в Січеславській області. Вбиті троє фермерів. Чи не час Глуховерю перевірити на цій справі?
Только патрульных гоняет.....
Но в высочайшем вердикте Чувака Зе было и другое слово - «гражданин» - а это уже для Трубы во главе ДБР стоящего, может и подберут статеечку да и сошьют дельце Глуховере неразумному.
Защити честь мундира !!!
И этой гниде, еще хватает наглости выступать с заявлениями и про честь говорить.
ЗВІСТНО не в грошах, а в забов язаннях.
"Ай-яйяйяйя а-а-а-а а кто это зделал"© Галустян.
Видать пацана прижали на пальцах рассказали что с гавно смешают,тот до хороших времён видео сохранил,а теперь на могиле генерала три меха на баяне порвет!
Подождите сформируется кабмин и появится генеральный прокурор! 37 год для многих наступит
Справою про затримання спецназівцями КОРД патрульних поліцейських, які зупинили автомобіль голови Нацполіції Дніпропетровщини Віталія Глуховері за порушення правил дорожнього руху, може займатися син генерала Олександр Глуховеря, який очолює слідче управління Державного бюро розслідувань.
На родинний зв'язок звернули увагу користувачі мережі.
Як писав в січні 49000.com.ua юрисдикція цього управління ДБР поширюється на Дніпропетровську, Сумську, Полтавську та Харківську області.
"До того він працював у прокуратурі Дніпропетровської області і, як випливає з співбесіди під час конкурсу на посаду начальника слідчого управління ДБР, зробив там запаморочливу кар'єру: ставши стажистом в 2013 році після закінчення університету, Олександр Глуховеря вже піднявся до заступника начальника у 2015. На цій посаді він працював до 2018 року. При цьому, подаючи заявку на конкурс, Олександр чомусь не вказав, що його батько є начальником Дніпропетровської обласної поліції, хоча того вимагають правила. На співбесіді молодий прокурор чомусь не зміг конкретно відповісти, чому він забув розповісти про свого батька", - йдеться в матеріалі.
https://newsua.one/news/prodovzhennya-skandalu-z-kordom-v-dnipri-spravoyu-generala-gluhoveri-mozhe-zainyatisya-iogo-sin-yakii-ocholyue-cile-upravlinnya-v-dbr.html
Радить вам піти з честю. Ето залет, как мне сказали один донецький генерал когда я послали его нахер за незаконний приказ. Я піти з честю зміг. Тепер ваша черга.
Замість того, щоб демонструвати своє захоплення досконалим вмінням групи захвату ставити на місце зухвальців, що посягнули на велич великого начальника, вони ще більше ятрять його душевну травму.
Адже це не вперше в історії трапляється таке нахабство. Всі ж пам'ятають як якийсь пан зі своїм кучером ходили між бричками і когось шукали. Потім цей пан підійшов до брички, на якій сидів в якості кучера Швейк, і вперіщив його нагайкою за те, що він був не той, кого вони шукали.
Цілком можливо, що і цьому пану, як і поліцейському генералу, хтось завдав глибокої душевної травми і емоції їх обох треба зрозуміти, перш ніж квапитися з осудом.