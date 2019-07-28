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 Политика Украины
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Все про:Львовщина (1702) суд (22368) пересчет (20)

 Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь

Судьи Львовского окружного суда 28 июля приняли решение по административному иску кандидатов в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Раду по 119 округу Виталия Кравчука и Ореста Кавецкого.

По решению суда, окружком должен осуществить пересчет голосов на шести участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 119-го округа и составить соответствующие протоколы, информирует Цензор.НЕТ.

При этом суд отказал в пересчете голосов на 48 избирательных участках того же округа и признании противоправными действий окружной избирательной комиссии того же округа об установлении итогов голосования и составления протокола об итогах голосования.

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Отметим, что в пресс-службе партии "Европейская Солидарность" называют это решение Львовского административного суда "дерзкой попыткой отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука".

По данным партии, оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий входит в семью партнеров Виктора Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

"Подчеркиваем, что ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов.

"Европейская Солидарность" напоминает, что обеспечение проведения честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей новоизбранного власти, - так как это было обеспечено во время президентских выборов в 2014 и 2019 годах, а также во время парламентских выборов в 2014 году.

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Вместо этого в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича, когда грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется через решение подконтрольных судов.

Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов - дать правовую оценку действиям политических рейдеров", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3140030
 
   
 Топ комментарии
 
Яке ж воно нице, це Зєля.
Уклоніст карликовий.
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Тобто атовець собі голоси домольовував ?
Скотство від зеленських...
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Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь - Цензор.НЕТ 4504
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Яке ж воно нице, це Зєля.
Уклоніст карликовий.
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Рюзькє ванька, смокчи в х#йла та не чипай Україну
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ну правильно ветеран ато не сможет новороссию построить
он же не малоорос как зеленский
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привет, кацапа. сегодня в Лахте двойной тариф, плОтЮт. да?
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если я тебе предложу записать на слух короткую (меньше 70 символов с пробелами) фразу на украинском, ты же начнёшь выкручиваться. так? видишь, как нетрудно показать, кто кацапа?

ну а хамить и вонять - така ваша кацапська доля.
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Кипрские офшоры не создавал, Приват разворовывать не помогал, убыточный бизнес в Украине не имел, в паРаше на корпоративах не выступал, в 95 квартал деятелей государственного и международного уровня не собирал, кумовством не занимается...
короче - анЗел.
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Відібрати заслужену перемогу в Воїна.
Картинка в тему. Точно в тему.
Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь - Цензор.НЕТ 4504
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І оце Львів голосував за Медведчука. Іще у Львові кожного тижня ходять колони в будьоновках і співають Інтернаціонал.
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Тобто атовець собі голоси домольовував ?
Скотство від зеленських...
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Я тобі сказав, нічого мені тут сєпарських блохерів викладати.
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Уверен, шо всем зебилам понравился сигнал, который дал Шефир - "мы свои, у меня и папа с бандерами воевал".
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Ну пересчитать голоса, если все верно, чего истерии???
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А потому, что порохоотсосы видят везде зраду! Их в Украине 0,2%. И они все на цензоре.
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ЗеБєні відомо як перерахують, домалюють своїм
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так пересчитывает же комисию, в которой присутствуют представители разных политсил???
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Порошенко во время президентских выборов такой херней не страдал,хотя имел полную возможность так поступать, Зебил же даже в случае когда победил с отрывом поступает как крыса и проводит какое то переголосование,идиот
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Посмотрим на чем выедут из Рады няни и фотографы.
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Москалику, ти вже раз спалився на гугль транслейті. Ану брись у спам!
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У Львові суди такі самі, як у Києві - ніякої різниці...
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Зебобикам в раде нужны партнеры для изменения Конституции....а самые лучшие для этого это меривечуковцы...за те изменения что выгодны паРаше проголосуют аж бегом...
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Зе-мразь Вова це підла ница смердюча тварина. Мало зеленому бид.у депутатів.. Хочеться ппровести ще одне малоросійське чмо замість героя -атовця..
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