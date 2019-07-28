 Суд принял решение о пересчете голосов на шести участках 119-го округа на Львовщине, где победил кандидат от "Евросолидарности", воин АТО Бондарь

По решению суда, окружком должен осуществить пересчет голосов на шести участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 119-го округа и составить соответствующие протоколы, информирует Цензор.НЕТ.

При этом суд отказал в пересчете голосов на 48 избирательных участках того же округа и признании противоправными действий окружной избирательной комиссии того же округа об установлении итогов голосования и составления протокола об итогах голосования.

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Отметим, что в пресс-службе партии "Европейская Солидарность" называют это решение Львовского административного суда "дерзкой попыткой отобрать честную и законную победу у воина АТО, героя войны Михаила Бондаря в пользу львовских олигархов, партнеров одного из лидеров пророссийской партии Виктора Медведчука".

По данным партии, оппонент Михаила Бондаря Орест Кавецкий входит в семью партнеров Виктора Медведчука и баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

"Подчеркиваем, что ни в день голосования, ни позже не зафиксировано ни одного акта о нарушениях избирательного процесса. Несмотря на это, не имея никаких правовых оснований, львовский суд принял решение о пересчете голосов.

"Европейская Солидарность" напоминает, что обеспечение проведения честной и прозрачной избирательной кампании является одной из обязанностей новоизбранного власти, - так как это было обеспечено во время президентских выборов в 2014 и 2019 годах, а также во время парламентских выборов в 2014 году.

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Вместо этого в Украину возвращаются "избирательные традиции" эпохи Януковича, когда грубые нарушения во время волеизъявления замалчиваются, а победа в честном состязательном процессе просто крадется через решение подконтрольных судов.

Требуем от властей обеспечить неукоснительное соблюдение законодательства Украины и международных стандартов, а от правоохранительных органов - дать правовую оценку действиям политических рейдеров", - говорится в сообщении.