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 Происшествия, Спорт
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Все про:МВД (7909) Одесса (5554) футбол (3101)

 Порядок во время футбольного матча за Суперкубок в Одессе будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей, - МВД

1 200 правоохранителей готовы обеспечить общественный порядок во время футбольного матча между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет 28 июля в Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча, а также неповиновение представителям власти и нарушение работы общественного транспорта, что может привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении.

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Для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка. Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.

Источник: https://censor.net.ua/n3140027
 
 
 Топ комментарии
 
Перемоги Динамо !

Зелену тлю з міста заберіть ...
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Чекаю нових вибриків ЗЕбіла.
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Изучение Конституции или концерт Манатика? Концерт....
Изучение своих обязанностей или прыжки по фонтану? Прыжки....
Рейд по незаконному строительству в Одессе или фото в красных труселях? Фото...
Крестный ход по случаю крещения Руси или футбол? Футбол.....
Приоритеты расставлены!
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Люцик, ти чого преплів до футбольної теми Зе'?
Я ще розумію тих дуреп, що нище таке саме написали...
Їм можна вибачити: одна хвора, друга по життю просто дурепа...
Ти ж наче з головою товаришуєш?
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их не было. На этой земле никогда не было лучших времён - а на киевсКих землях никогда не было того, что было у других - Золотой век.
Более того, при независимой Украине, когда бы жить да жить - украинский народ практически подвергся уничтожению, судя по демографии.
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А що, є інформація, що туди відправлять стадо порохоботів?
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ты ж учти начнет работать новый парламент сразу пересмотрят закон об украинском языке. А то шото черещур
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Порохоботы и тут не могли не обосрать Зеленского. Интересно, Петя действительно не понимает, что это убогое стадо, которое здесь за копейки пишет гадости о его политических оппонентах, делает этим ему только хуже?
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Перемоги Динамо !

Зелену тлю з міста заберіть ...
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перемоги Шахтарю)), але з другою тезою я повністю згодна.
буде гарне спортивне св'ято, люблю такі змагання, саме в них проявляється характер і жага до перемог вже власних
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ОК.
Дивимося матч.
Хай переможе сильніший ! Порядок під час футбольного матчу за Суперкубок в Одесі забезпечуватимуть 1,2 тис. правоохоронців, - МВС - Цензор.НЕТ 8482
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Посмотрим, как фаны будут реагировать на Зелю. Как здешние петики или по-другому...
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ну про ху-ла сочинили, а ЗЕ шо хуже?
=))
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Изучение Конституции или концерт Манатика? Концерт....
Изучение своих обязанностей или прыжки по фонтану? Прыжки....
Рейд по незаконному строительству в Одессе или фото в красных труселях? Фото...
Крестный ход по случаю крещения Руси или футбол? Футбол.....
Приоритеты расставлены!
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а ти уяви, що на футбольній трибуні сидить Порох, а в цей час обстріли на бомбасі і Волкер в зону ООС перебуває. Полегчает, поверь
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Петро невезучий,так что если болеешь за динамо то уже ясно что зря
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Обстріли на бамбасі 365 днів на рік...
Невдалий приклад...
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А тим часом малоосвічені слуги наріду висаджуються в Трускавці. Цікаво, в яких готелях, заселяються ? Нижче Ріксоса або Гриин Парк хотела слуги наріду ж не можуть жити, я сщітаю
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А высокообразованные мародеры скоро станут перед судом
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какие высокообразованные ? Он в двух строчках пять ошибок сделал
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Не можу знайти.
Але писали, що цей тиждень вартуватиме 50 млн.
Назву готелю не запам*ятала (я пробігаю, не вчитуюся), але ніби 4100 грн за добу, хоча в Трускавці є дешевші.
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значить в Ріксосі, з басейном! Епоха бідності закінчилася
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Тема про що?
Буде тема про Слуг народу в Трускавці - можеш ізголяться там скільки захочеш...
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А если не будет , а народные деньги продолжают тратить на гулянки АП?
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Порохосвины давно поняли что они никто,но они ж берут пример с двухличного циничного Пеца,и доказывают всему миру что 8(восемь) больше 43.
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з такими цифрами це оглушлива перемога. А переможці, зазвичай, великодушні до тих, хто програв. Але щось вас гнітить. Вашим обранцям здорової критики не завадить. Чого ж ви такі агресивні?
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Так Вы сами написали - здоровой критики, а не больной!
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Так, поясните тупому, что там делают срулькисы?
По регламенту чемпион играет против финалиста кубка.
ДК - вообще дворовая команда, которая не имеет права играть в этом матче.
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2 мая пять лет назад тоже был образцовый порядочек
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Не фанат футбола , но основные матчи смотрю . Шахтёр бьётся до конца игры , даже когда проигрывает с большим счётом и уступает по классу - уровню соперника . Динамо же играет , как карта ляжет . Если забили мяч , то будут не играть , а тянуть время до конца матча , шоб дальше не играть )) . Не интересно их смотреть .
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