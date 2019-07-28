 Порядок во время футбольного матча за Суперкубок в Одессе будут обеспечивать 1,2 тыс. правоохранителей, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"В полицию уже поступила информация о возможной готовности отдельных групп болельщиков совершить хулиганские действия как на территории города, так и непосредственно на стадионе во время футбольного матча, а также неповиновение представителям власти и нарушение работы общественного транспорта, что может привести к дестабилизации ситуации в городе", - говорится в сообщении.
Для безопасности граждан на стадион и улицы города выйдет максимальное количество правоохранителей, которые будут следить за общественным порядком в течение дня и до завершения поединка. Перед началом матча стадион и прилегающую к нему территорию взрывотехники и кинологи проверят на наличие опасных предметов.
Я ще розумію тих дуреп, що нище таке саме написали...
Їм можна вибачити: одна хвора, друга по життю просто дурепа...
Ти ж наче з головою товаришуєш?
Более того, при независимой Украине, когда бы жить да жить - украинский народ практически подвергся уничтожению, судя по демографии.
Зелену тлю з міста заберіть ...
буде гарне спортивне св'ято, люблю такі змагання, саме в них проявляється характер і жага до перемог вже власних
Дивимося матч.
Хай переможе сильніший !
=)))
https://www.facebook.com/Charles.L.*********/videos/10215186579677227/
=))
Изучение своих обязанностей или прыжки по фонтану? Прыжки....
Рейд по незаконному строительству в Одессе или фото в красных труселях? Фото...
Крестный ход по случаю крещения Руси или футбол? Футбол.....
Приоритеты расставлены!
Невдалий приклад...
Але писали, що цей тиждень вартуватиме 50 млн.
Назву готелю не запам*ятала (я пробігаю, не вчитуюся), але ніби 4100 грн за добу, хоча в Трускавці є дешевші.
Буде тема про Слуг народу в Трускавці - можеш ізголяться там скільки захочеш...
По регламенту чемпион играет против финалиста кубка.
ДК - вообще дворовая команда, которая не имеет права играть в этом матче.