 Крымских татар за пикет в Москве будут судить в экспресс-режиме, по 10 минут на человека, - адвокат Семедляев

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АТR.

"Завтра в Таганском районном суде пройдут первые заседания. Все заседания будет рассматривать один судья. Он на каждое дело выделил по 10 минут. Первое дело в 10:00, второе — в 10:10, то есть он рассчитывает, что за 10 минут он успеет изучить материалы дела, разъяснить права, выслушать адвоката, вынести приговор и приступить к следующему делу", — заявил Семедляев.

Кроме того, адвокат добавил, что по возвращении в Крым крымских татар, на которых составлены административные протоколы, стали вызывать в местное отделение российской полиции.

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"Их и в Крыму в покое не оставят. И практически каждый день к нам приходит информация, что кого-то из этих людей сотрудники полиции посещают. Спрашивают, как они добрались, как они узнали о суде, кто им помог, разные вопросы задают", — отметил Семедляев.

Напомним, что 10 июля в Москве задержали 7 крымскотатарских активистов, которые пикетировали на Красной площади в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела о так называемом терроризме". Задержанные держали в руках плакаты с надписями "Наши дети не террористы" и "Прекратите репрессии".

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