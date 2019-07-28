 Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена, - Горбатюк

Об этом Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако ни руководство ГПУ, ни суды не позволили этого.
На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.
"Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться", - отметил Горбатюк.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/28/7222140/
Хотя, скорее всего назначат козла отпущения в виде завхоза или сторожа суда, который "по незнанию" пустил доказательства на самокрутки
Ну и шо ? Начните у них хаты отжимать и гроши и они сами вам все расскажут под видеозапись . Хоспади , как дети малые .
Про це розповів директор Інстітуа розвитку економіки України Олександр Гончаров. На своїй сторінці в Facebook він дав настанову новому гаранту і його партії "Слуги народу".Автор публікації зазначив, що зараз країна опинилася на порозі економічної катастрофи. Олігархи представляють величезну загрозу для стабільності українців.
"Україна сьогодні - країна бідна і непередбачувана, може спалахнути в будь-який момент. Поки все йде відносно спокійно до формування керівництва Ради і затвердження нового складу Кабміну. Навіть зміна «наглядачів» в держструктурах проходить досить мирно і без зайвого шуму. Однак, «Слугам народу» і, перш за все, Володимиру Зеленському доведеться постійно пам'ятати, що дії закредитованих по самі вуха олігархів і виплекали цинічних політиків будуть і далі поглиблювати і без того важке становище в економіці, загострюючи до межа ще й криза демографічний", - припустив економічний експерт.
Олександр Гончаров привів слова провідного аналітика Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагі про невтішний стан України. Він розповів, що добробут громадян опустилося нижче плінтуса: «Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого не відбувається ».
Порошенко со всем этим не столкнулся? Или он был президентом Марса? Нет, все это он также получил по наследству. Мало того, в дополнение ко всему этому он еще столкнулся с открытой фазой войны с Россией и пустой кассой. И ничего, страну сохранил. И передал ее законным путем и с помощью честных выборов Зеленскому. Много чего можно было сделать не так. Потому его не выбрали. Но вот посмотрим, что сделает Зеленский "так", и при этом страна останется живой(а это его основная задача). Про "дохід громадян": места нет свободного на парковке во дворе. Все мерсах, шкодах и вольксвагенах. И ничего, не жалуются люди. Всегда были бедные и богатые, всегда будут. Но при чем здесь президент (Порошенко, или Зеленский - неважно). "Зенапад" такой, что проехать негде. Так что может уже хватит? Выборы прошли, приходите в чувство. Все не так уж скверно с точки зрения "зенапада". Есть много проблем ,ну и решайте. А мы глянем, как у вас это выйдет.