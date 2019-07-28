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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Происшествия
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 Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена, - Горбатюк

Руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк считает, что большинство доказательств причастности судей Окружного административного суда Киева к злоупотреблениям уже уничтожена.

Об этом Горбатюк заявил в интервью Deutsche Welle, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, обыски планировалось провести не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако ни руководство ГПУ, ни суды не позволили этого.

На вопрос о том, можно ли считать, что в связи с этим доказательства причастности судей к злоупотреблениям утрачены, глава управления спецрасследований ГПУ ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство ГПУ еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк

"Думаю, да. Большая часть утрачена. Однако злоупотребление столь масштабные, нарушений так много, что невозможно все уничтожить. Но наиболее важные доказательства, которые прямо свидетельствовали о причастности, наверняка уже уничтожены. Впрочем, есть доказательства, которые косвенно свидетельствуют о злоупотреблениях, но к ним мы должны еще добраться", - отметил Горбатюк.

Читайте также: Руководство Окружного админсуда заставляло судей КСУ отменить законы о незаконном обогащении и о люстрации, - Горбатюк

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3140025
 
 
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Для начала нужно отстранять судей от работы, потом расследовать их злодеяния. Сегодня нет ни одного честного судьи! Не ошибетесь.
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Ви апсалютна прави. Але по портновському КПК з 2013 року це неможливо зробити.
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Пожалуйста дайте данные в какой статья КПК об этом. Очень интересный вопрос
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відкрийте ст.ст. 131,132 нового КПК та порівняйте з ст. 147 КПК 1960 р.
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Пи.Си. На новий КПК плюються і слідчі, і прокурори і судді і, навіть, адвокати , які захищають інтереси потерпілих. Моя знайома суддя з кримінальної палати одного з апеляційних судів каже, що рівень слідчих ніже плінтуса, докази збираються як попало, а адвокати-віртуози обвинувачених працюють аж до ЕСПЛ. Тому іноді виникають ситації, що підсудного не тільки звільняють від усіх звінивачень, ще й вибачитись треба за завдані незручності.
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"Но часть этих обысков не согласовало нам наше руководство ГПУ. Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск. ... Находились формальные отказы. Но можно сделать вывод, что просто не хотели, чтобы у судей проводились такие обыски . Так законных причин отказать не было ", - заявил Горбатюк.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/28/7222140/
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За уничтожение служебной документации виновные должны быть, по крайней мере, уволены.
Хотя, скорее всего назначат козла отпущения в виде завхоза или сторожа суда, который "по незнанию" пустил доказательства на самокрутки
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Петики, вы слабо топите против Горба. Если ему не заткнуть рот, может на Петю выйти. Вам же будет хуже.
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" Большинство доказательств причастности судей ОАСК к злоупотреблениям, скорее всего, уничтожена "

Ну и шо ? Начните у них хаты отжимать и гроши и они сами вам все расскажут под видеозапись . Хоспади , как дети малые .
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більшість доказів причетності суддів до зловживань - це винесені ними ухвали та рішення. Всі вони знаходяться в Державному реєстрі судових рішень. Може, горбатюк про це не знає?
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Колишній президент Петро Порошенко і його соратники залишилиВолодимиру Зеленському розгрібати велику проблему

Про це розповів директор Інстітуа розвитку економіки України Олександр Гончаров. На своїй сторінці в Facebook він дав настанову новому гаранту і його партії "Слуги народу".Автор публікації зазначив, що зараз країна опинилася на порозі економічної катастрофи. Олігархи представляють величезну загрозу для стабільності українців.

"Україна сьогодні - країна бідна і непередбачувана, може спалахнути в будь-який момент. Поки все йде відносно спокійно до формування керівництва Ради і затвердження нового складу Кабміну. ​​Навіть зміна «наглядачів» в держструктурах проходить досить мирно і без зайвого шуму. Однак, «Слугам народу» і, перш за все, Володимиру Зеленському доведеться постійно пам'ятати, що дії закредитованих по самі вуха олігархів і виплекали цинічних політиків будуть і далі поглиблювати і без того важке становище в економіці, загострюючи до межа ще й криза демографічний", - припустив економічний експерт.

Олександр Гончаров привів слова провідного аналітика Warsaw Enterprise Institute Анджея Талагі про невтішний стан України. Він розповів, що добробут громадян опустилося нижче плінтуса: «Дохід рядового українця впав нижче рівня жителів країн Північної Африки. Масштаб занепаду настільки великий, що вимагає радикального плану рішучої міжнародної підтримки. Але нічого такого не відбувається ».
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Ответ Гончарову.
Порошенко со всем этим не столкнулся? Или он был президентом Марса? Нет, все это он также получил по наследству. Мало того, в дополнение ко всему этому он еще столкнулся с открытой фазой войны с Россией и пустой кассой. И ничего, страну сохранил. И передал ее законным путем и с помощью честных выборов Зеленскому. Много чего можно было сделать не так. Потому его не выбрали. Но вот посмотрим, что сделает Зеленский "так", и при этом страна останется живой(а это его основная задача). Про "дохід громадян": места нет свободного на парковке во дворе. Все мерсах, шкодах и вольксвагенах. И ничего, не жалуются люди. Всегда были бедные и богатые, всегда будут. Но при чем здесь президент (Порошенко, или Зеленский - неважно). "Зенапад" такой, что проехать негде. Так что может уже хватит? Выборы прошли, приходите в чувство. Все не так уж скверно с точки зрения "зенапада". Есть много проблем ,ну и решайте. А мы глянем, как у вас это выйдет.
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саме про це хотіла сказати, підтримую
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Я думаю, что нужно создать сайт "Лучшие судьи и прокуроры Киева" с указанием адресов, телефонов, перечня оказываемых услуг и расценок, чтобы народ не парился через адвокатов. Більшість доказів причетності суддів ОАСК до зловживань, найімовірніше знищено, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 4851
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У каждого судьи есть круг своих адвокатов которому он абсолютно доверяет, потому что связаны круговой порукой. Паутина только ждет, когда в нее попадет жертва. Доказать взятку невозможно.
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На хрена мы вас содержим ?Басни рассказывать ?
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Скучно! Просто гляньте на эту харю! Это- скорбящая харя. Харя сожалеет, типо, что доказуха- уничтожена. Врёт, харя, просто скучно даже. Харя- на плаву.,ей даже всякие Квадраты- не угрожают. Причина: Харя нужна целенькая. в сохранности, звиздящая. Кстати, у Цензора- в почете.
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Чёйта армию вспомнил - так, через месяц у нас внезапная проверка из Москвы
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При смене власти чинуши остаются на местах...они приспосабливаются к любой власти,их тяжело выковорить с теплых мест,они всегда в курсе событий
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Вот так и живём... Вычищать всех под ноль дихлофосом:прокуроров, судей.. Иначе толку не будет - никто никого не осудит и не посадит... Нашлось бы замен столько... Жесть
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