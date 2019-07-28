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Все про:церковь (1040) автокефалия (411) Епифаний (181) ПЦУ (422)

 Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний

В Божественной литургии в 1031-летия Крещения Руси приняли участие представители Элладской православной церкви, это говорит о том, что Элладская церковь практически признала автокефалию Православной церкви Украины.

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над тем, чтобы нашу автокефальную ПЦУ признали другие православные церкви. И сегодня принимали участие в литургии представители Элладской православной церкви, а также наш архиерей. Позавчера и вчера также сослужил с представителями Элладской церкви..., это свидетельствует, что де-факто Элладская церковь практически признает автокефалию украинской православной церкви", - сказал Епифаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

Он отметил, что на последнем заседании Священного синода было принято решение об открытии викариата для румыноязычных, которые желают, чтобы в их приходах и общинах звучала богослужебный румынский язык.

"Поэтому мы делаем многое, чтобы постепенно, церковь за церковью признала наш автокефальный статус. Наверное все ожидали, что это будет сразу, но мы видим, что этот процесс длительный. Но сегодня говорим о том, что 30 лет мы шли к тому, чтобы получить патриарший и синодальный Томос о признании нашей автокефалии", - сказал митрополит ПЦУ.

Читайте: Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев и ПЦУ с годовщиной крещения Киевской Руси

Источник: https://censor.net.ua/n3140024
 
   
 Топ комментарии
 
де -юре не визнали тільки сектанти-мракобіси гундяэвського сатанату.
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Вітаємо кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України!Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності - єдності національної.
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
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а де-юре жодна зі світових церков новоутворену ПЦУ так і не визнала !
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де -юре не визнали тільки сектанти-мракобіси гундяэвського сатанату.
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Платити грубе бабло потрібно, тоді й визнають. А то дали на лапу лише стамбульцям, а решті тако ж хочеться.
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Пуйло не зміг дати більше, особливо враховуючи його вплив?
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А константинополь - это тоже не одна, или как? Или фраза - только константинополь как то не очень для кацапов, хочеться сказать, что не одна?
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ПЦУ признана Вселенским Патриархатом. Это самое главное!
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Звичайно, що головне це надання Томосу, а визнання церквами може тривати роками.
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И не признает потому что створена политично,по скорому и на бандитские деньги
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Скільки там років московський патріархат ждав визнання? 141, здається? Можу побитися об заклад, що у нас все буде швидше...
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А ДЕ ЮРЕ ПЦУ стала 15 у переліку ПОМІСНИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ:
https://prm.ua/ptsu-vnesli-do-spisku-pomisnih-tserkov-na-ofitsiynomu-sayti-vselenskogo-patriarhatu/
«На офіційному сайті Вселенського патріархату було оновлено диптих помісних православних церков, ДО ПЕРЕЛІКУ ЯКОГО ВНЕСЛИ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ УКРАЇНИ.
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України.»
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Постепенно все признают, главное что бы сами не переругались.
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Тебя больше должно интересовать сколько собрал крестный ход сатанистов из МП во главе с гундяевским прихвостнем Онуфрием

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Митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ МП, заявил что в Крестном ходе приняли участие 300 000 человек, однако по данным, которые сообщают в Национальной полиции, на Крестный ход вышли 100 000 верующих.
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У МП свезенные и оплаченные ибо для МП крестный ход политический акт как и в московии.
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Вітаємо кожного українця в Україні та поза її межами з Днем Хрещення Русі-України!Це символічне свято є днем нашої вищої, духовної єдності - єдності національної.
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
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Для меня, язысничество, более объединяло украинцев и Русь чем христианство.
После принятия христианства начался полный деребан земель.
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Після прийняття християнства у нас вперше появилися:
- своє письмо

- кам'яні будівлі

- власні монети,

- кодекс законів
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Идите вы нх со своими разбоками хотя бы с форума цензора...Вам хуже всех?!
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Де-факто не де-юре. Это как гражданский брак или внебрачный ребенок.Хочу люблю, а не хочу - пошлю Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний - Цензор.НЕТ 7241
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Беда Украины в том, что сначала подписывают, а потом читают, что подписали. В итоге, зависисимость от всех и вся.
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Порох прівьол к власті Зе, штоби Зе узурпіровал власть і отдал нас в рукі крємля, потому што Порох - ставлєннік ***** і поетому давіл росію санкциямі, штоби визвать к сєбє довєріє.
На самом дєлє всьо сложнєй: ето Порох контроліруєт *****, іллюмінатов, масонов і... Ну, ви понялі.
(С)
@Oleksandr_Karin
😄
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Ай. молодца! Подтверждает чувачок: он не просто поп! Он, Епифаний,- политический поп. Ну, то есть: болтаю шо надо болтать, в данный политический момент. Поздравы, всем его прихожанам!
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А ты разницу между Ватиканом и Константинополем понимаешь? Или православием или католицизмом, не?
И где вы такие забористые грибы покупаете? Поделись🤔
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Епифаний назвал объединение ПЦУ с УГКЦ "теоретически возможным"

https://lb.ua/society/2019/05/12/426629_epifaniy_nazval_obedinenie_ptsu.html
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Церковь самая консервативная организация. Изменения происходят годами. Со временем все признают УПЦ, будет Патриархат и все как у людей.
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А в чем фишка/кайф? Мне реально интересно: что произойдет? Какие-то фантомы. желающие бабла- признают. Ну... я ж не против... признали. Шо дальше? Шо будет, как у людей???
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У людей будет вера, а уродов как ты безверие.
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А-а-а-а-а.... Я понял. Ты их епархии политического попа- Епифания. У тебя будет Вера. Вопрос: она такая же. как из фильма "Маленькая Вера"? То есть: симпатяга? Тогда: щастя табе.
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барны как ты никогда ничего не поймут.
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Здесь Вы неправы. Я никогда не утверждал, что все петики - педики.
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ДЕЛЕГАЦИЯ, а кто в делегации? Может архиерей какой-то с послушником? Не пишут, значит так и есть. Признание, это подпись на томосе, ПАТРИАРХА, но никто не подпишется, т. к. подписавшего патриарха, самого предадут анафеме. Кстати, данный вопрос, может стоять в отношении Варфоломея, на ближайшем синоде. Он грубо нарушил все церковные каноны.
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Хто вирішив, що Варфоломій порушив церковні канони?
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Кацапа мнение никого не интересует. Иди на путин.
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Це треба питати у керівників цих церков. Ми же можемо думати, що такі питання вирішуються консенсусом, якого нема.
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Вселенский патриарх Варфоломей не имеет никакого авторитета для них?
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Так, має. Але є інші фактори невизнання.
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Хороший вопрос
Видимо дело в самой пцу
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Тим, хто питає, чому не признають... Для довідки: масковський патріархат не признавали 141 рік. І то признали, бо москалі взяли під арешт патріарха Константинопольського,я кий приїхав на чергові переговори до них... Тому давайте хоча б 5 років почекаємо, а тоді говоритимемо.

І так, в масковського патріархату Томосу так і нема...
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УКРАЇНСЬКА православна церква (УПЦ) означає, що це церква українців. Де українці, там і може бути українська церква. Українці в Україні, чи в Канаді, чи в Австралії - байдуже де організували свою українську церкву, там вона і є. Українська церква в Україні, Українська церква в Канаді, Українська церква в Австралії.

Православна церква УКРАЇНИ (ПЦУ) означає, що ця церква розташована в Україні. На обмеженій території даної країни.

Отже,

УКРАЇНСЬКА православна церква може бути де завгодно у світі.

Православна церква УКРАЇНИ може бути лише в Україні.
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Украинская греко-католическая церковь будет просить у Ватикана для себя статус патриархата. Об этом в интервью "Религиозно-информационной службе Украины" сообщил верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук).
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