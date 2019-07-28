 Греческая (Элладская) церковь де-факто признает автокефалию ПЦУ, – Епифаний

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы работаем над тем, чтобы нашу автокефальную ПЦУ признали другие православные церкви. И сегодня принимали участие в литургии представители Элладской православной церкви, а также наш архиерей. Позавчера и вчера также сослужил с представителями Элладской церкви..., это свидетельствует, что де-факто Элладская церковь практически признает автокефалию украинской православной церкви", - сказал Епифаний.
Он отметил, что на последнем заседании Священного синода было принято решение об открытии викариата для румыноязычных, которые желают, чтобы в их приходах и общинах звучала богослужебный румынский язык.
"Поэтому мы делаем многое, чтобы постепенно, церковь за церковью признала наш автокефальный статус. Наверное все ожидали, что это будет сразу, но мы видим, что этот процесс длительный. Но сегодня говорим о том, что 30 лет мы шли к тому, чтобы получить патриарший и синодальный Томос о признании нашей автокефалии", - сказал митрополит ПЦУ.
https://prm.ua/ptsu-vnesli-do-spisku-pomisnih-tserkov-na-ofitsiynomu-sayti-vselenskogo-patriarhatu/
«На офіційному сайті Вселенського патріархату було оновлено диптих помісних православних церков, ДО ПЕРЕЛІКУ ЯКОГО ВНЕСЛИ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ УКРАЇНИ.
У переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" в кінці, після Православної церкви Чехії та Словаччини, вказана Церква України.»
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
После принятия христианства начался полный деребан земель.
- своє письмо
- кам'яні будівлі
- власні монети,
- кодекс законів
На самом дєлє всьо сложнєй: ето Порох контроліруєт *****, іллюмінатов, масонов і... Ну, ви понялі.
(С)
@Oleksandr_Karin
😄
И где вы такие забористые грибы покупаете? Поделись🤔
https://lb.ua/society/2019/05/12/426629_epifaniy_nazval_obedinenie_ptsu.html
Видимо дело в самой пцу
І так, в масковського патріархату Томосу так і нема...
Православна церква УКРАЇНИ (ПЦУ) означає, що ця церква розташована в Україні. На обмеженій території даної країни.
Отже,
УКРАЇНСЬКА православна церква може бути де завгодно у світі.
Православна церква УКРАЇНИ може бути лише в Україні.