 Раскола в ПЦУ нет, есть только особое мнение Филарета, - Епифаний

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви нет. Есть только особое мнение и воля одного человека, одного иерарха - почетного патриарха Филарета, который остается сейчас действующим архиереем Православной церкви Украины", - подчеркнул Епифаний во время общения с журналистами после молебна в честь 1031-летия крещения Руси.

Предстоятель ПЦУ заметил, что украинский народ поддерживает уже признанную Православную церковь Украины.

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"И поэтому воля одного человека не будет диктовать условия всей церкви, как дальше ей развивать свое будущее. Поэтому мы видим сейчас поддержку того процесса, который происходит, и верим, что в дальнейшем все больше и больше православных украинцев будут участвовать в нашей признанной Православной церкви Украины", - сказал митрополит.

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