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Все про:УПЦ КП (493) Филарет (477) Епифаний (181) ПЦУ (422)

 Раскола в ПЦУ нет, есть только особое мнение Филарета, - Епифаний

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прокомментировал попытки патриарха Филарета восстановить УПЦ КП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви нет. Есть только особое мнение и воля одного человека, одного иерарха - почетного патриарха Филарета, который остается сейчас действующим архиереем Православной церкви Украины", - подчеркнул Епифаний во время общения с журналистами после молебна в честь 1031-летия крещения Руси.

Предстоятель ПЦУ заметил, что украинский народ поддерживает уже признанную Православную церковь Украины.

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"И поэтому воля одного человека не будет диктовать условия всей церкви, как дальше ей развивать свое будущее. Поэтому мы видим сейчас поддержку того процесса, который происходит, и верим, что в дальнейшем все больше и больше православных украинцев будут участвовать в нашей признанной Православной церкви Украины", - сказал митрополит.

Также читайте: УПЦ КП просит Окружной админсуд отменить ликвидацию патриархата

Источник: https://censor.net.ua/n3140020
 
   
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а Филарет то где, в психиатрической больнице?
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Розколу то може й немає, але ж не можна ставати повними холуями стамбульських попів. Перед Європою соромно. Та й монастирі стамбульцям віддавати економічно невигідно.
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Раскола то нет , но и продвижения вперед для уничтожения фсб-мп в Украине Мы тоже пока не наблюдаем.. на жаль это факт...
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Есть особое мнение Филарета(с). Вот это самое мнение- таки раскол. И этот Епифаний это прекрасно понимает. Но... он- реальный политический поп. То есть: соврать- как с горочки спуститься.
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Время покажет прав ли был Филарет добиваясь патриаршества для Украины, обманули ли Стамбульские старцы надежды украинцев на автокефалию и кто такой Епифан - подвижник или приспособленец . Только будет это очень не скоро
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Епифаний об этом может только мечтать. Не для того ее Папа Римский 450 лет назад создал, чтобы Епифану сейчас подарить
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головне,вигнати гундяєвських сектантів з релігійної сфери України.Це єдині хто вносить розкол в душі українців та релігійні відносини.
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А прикол то в тому, що УПЦ така ж фсбшна, як і ПЦУ чи УПЦ КП. УПЦ-це парадигма,це шлях,яким ідуть мільони українців.І якщо хтось вважає, що це якась секта, якась фсбшна організація чи якесь недолуге тимчасове явище,яке ось- ось зникне,то дуже в цьому помиляється. Бо він або не хоче бачити реальність або не може. Це як коись комунізм будували, ось- ось і світле майбутнє настане.А його все нема і нема. Так скмо і з переходамт в ПЦУ.А ще й Філарета киданули,і з визнанням у світі проблемки. І останні події з нібито переходами в ПЦУ добре це показують. Ніколи істинно віруюча людина не змінить свою віру. Прихильники ПЦУ- це політикани,які ставлять якісь тимчасові політичні аспекти вище Церкви Христової. Вони десь і захопили неправдою храми УПЦ,але громади залишились,зрадили одиниці або прийшли в ПЦУ невоцерковлені далекі від Церкви люди.Ось і пшик вийшов з ПЦУ.Єпіфаній просто дилетант в політиці, якщо говорить, що хтось там до нього перейде з УПЦ.
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