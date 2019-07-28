 Зеленский: "Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в его Твиттере.
"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.
Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 28 июля 2019 г.
Раніше гадав, тепер точно знаю
зараз за нього працюють інші люди.
Болванчик - то картинка.
Текстики йому пишуть і розміщують (воно навіть не знає), кажуть, що озвучувати ...
І все.
Воно в Одесі, =відпочиває=. Невже Ви думаєте, що воно оце писало ?
Завтра вернеться - почне нове зе-шоу: дзвінки, погрози, наїзди а ля квартал.
А в п*ятницю - звалить на черговий відпочинок.
Це в усіх інших керівників - ненормований робочий день, а хитрий єврейський мальчІк вова не перевтомиться.
Пожар начался около 7:40.
По словам соседки снизу, она вызвала пожарно-спасательную службу, когда почувствовала едкий запах гари. Также женщина рассказала, что владельцы квартиры сейчас уехали на отдых в Крым. По предварительной информации, помещение было пустым на момент возгорания.
Около 30 минут пожарные пытались попасть в квартиру. Им пришлось вырезать дверь бензорезом.
Точные причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил балкон квартиры. Пламя также частично повредило балкон этажом выше.
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По состоянию на 8:20 пожар локализовали. На месте происшествия работали 2 наряда пожарно-спасательной службы, патрульная полиция, а также дежурили медики скорой помощи. Детали инцидента и причины возгорания устанавливаются.
https://hronika.info/kriminal/526552-na-troeshhine-gorela-kvartira-vladelczev-ne-bylo-doma/
Що ти цим хотів сказати?
Це попи підпалили? Чи що?
Это факт .
Пора бы и нам , подобно Исландии , признать все религии без исключения формой терроризма и запретить их официально .
Ведь не секрет , что чем меньше в стране законности и способов повлиять на власть , тем больше в той стране религии .
Посмотрите на Орду ...
В комментарии изданию "Тиждень.ua" 31 марта Дмитрий Разумков сказал: "У нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры - нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну".
https://www.uaportal.com/news/dmitrij-razumkov-kakoe-skandalnoe-zayavlenie-on-sdelal-i-ego-rol-v-shtabe-zelenskogo.htm
Чи забуло, приморочене, хто таке твій Дімон (у кожного ж вови-х**ла повинен бути свій Дімончик) ?
І він висловлював не свою особисту думку, а вашої ж/зграї.
Так що варняканню твоєму тупому (тим більше, це ж не ти той текстик кропало - бо не здатне) - ціна копійка в базарний день.
Люди написали на цій же твоїй - типу офіційній сторіночці пре-зе, щоб постики тобі тулили державною мовою, а не московітською, то виправився ?
Будете миритись з гундяївщиною ?
Отак. Ніякої вам Лаври Києво-Печерської та інших храмів.
Вітаю ! Ви зробили це разом !
для москаликів ?
Знаєш, я більше за українців дбаю.
Тепер цього не станеться.
Хуже чем при Порохе мокшане ещё не жили, вот и пошли дрязги...
Ничего, у вас там в мордоре, всё только начинается...
Олег Леусенко
@Leusenko_Oleg
1 ч
А на Чорнобильську річницю і Великдень іудей-манкурт поїхав до мусульманської Туреччини. Режим ховається від українських традицій, свят, шанувань героїв, від народу. Але довго в ютубі не протримається.
Inna Turenko @i_turenko
1 ч
Потім День Незалежності, а потім Дні революції Гідності , Дні пам1яті....Та він оселиться в Одесі. Ось для чого їм тре переїхати в інше місто, щоб не бути причетним ні до яких пам'ятних дат України , вони їм чужі і непотрібні, як і всі українці, незалежно за кого вони голосували.
"иностранные инвестиции.. какие инвестиции когда иностранец украинскую банковскуб карту сделать не может чтоб на олх заплатить"