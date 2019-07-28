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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2316) Крещение Киевской Руси (118)

 Зеленский: "Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу..

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Зеленского по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины, которое размещено в его Твиттере.

"Это историческое событие стало мощным стимулом для объединения древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Климкин: Россия сделает все возможное для реванша на религиозном фронте

Источник: https://censor.net.ua/n3140019
 
   
 Топ комментарии
 
так диалог и идет...кто признает киевскую митрополию,тот договороспособен.а кто хочет с гундяем посредине договариваться-тот не с нашей церкови.
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Лідія Гайдар
23 ч. ·

Друзі, закінчуйте вже реагувати на кожен, прошу пардону, пук Зелебені як на кінець світу. Нам всім жити в стані "непозбувного пи@деця", якщо не пощастить, найближчі п'ять років. Це ж ніякого здоров'я на гідрантову гидоту не вистачить.

Блазень та його лакей урода, на жаль, зараз перемогли. За великим рахунком, чесно (я зараз про голосування, а не про піар-технології, які забеспечили ТАКЕ голосування).
Настав час прийняти ці факти та з ними змиритися.
І жити далі.

Ніхто не змушує вас (та я й сама не збираюся) радіти з цієї обставини, тим більше - підтримувати нову українську владу.

Навпаки - як раз зараз настав наш час критикувати, лаяти, засуджувати, звинувачувати, прискіпуватися до кожного її кроку. Робити висновки з поразки Порошенка та готуватися до повернення ЄС у владу.
Яке станеться обов'язково.

Бо Земля кругла, а Україна в своїй історії бачила та переживала й не таке.

А те, що Зелебені не зможуть ощасливити кожного свого прихильника (в першу чергу тому, що ті марять про взаємновиключні речі), бо щасливою будь-яка людина може себе зробити лише сама - це навіть не обговорюється.

Отже, зберігаємо спокій та чистимо зброю.
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Гадав, що це вам відповідь...
Раніше гадав, тепер точно знаю
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Свт. Августин БлаженныйМы веруем во святую соборную Церковь. Однако еретики и раскольники также называют свои общины церквами. Но еретики, ложно мысля о Боге, искажают саму веру, а раскольники беззаконными разделениями отступают от братской любви, хотя верят в то же самое, что и мы. Поэтому ни еретики не принадлежат вселенской Церкви, которая любит Бога, ни раскольники не принадлежат к ней. (О символе веры)Кто не член Христов, тот не может спастись. Можно иметь почесть, можно иметь таинство, можно петь «аллилуиа», можно отвечать «аминь», можно держать Евангелие, можно иметь веру во имя Отца и Сына и Святого Духа и проповедовать ее, но нигде кроме Православной Кафолической Церкви нельзя найти спасения
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як позбудеться булави.
зараз за нього працюють інші люди.
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А воно не прийшло працювати.
Болванчик - то картинка.
Текстики йому пишуть і розміщують (воно навіть не знає), кажуть, що озвучувати ...
І все.

Воно в Одесі, =відпочиває=. Невже Ви думаєте, що воно оце писало ?
Завтра вернеться - почне нове зе-шоу: дзвінки, погрози, наїзди а ля квартал.
А в п*ятницю - звалить на черговий відпочинок.
Це в усіх інших керівників - ненормований робочий день, а хитрий єврейський мальчІк вова не перевтомиться.
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обіззянка окольцована в жовті браслети ))
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В воскресенье, 28 июля, в Киеве на Троещине произошел пожар. Пламя охватило квартиру на шестом этаже дома по адресу улица Градинская, 5. Огонь практически дотла сжег помещение, а спасателям пришлось применить бензорез, чтобы попасть внутрь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Пожар начался около 7:40.

По словам соседки снизу, она вызвала пожарно-спасательную службу, когда почувствовала едкий запах гари. Также женщина рассказала, что владельцы квартиры сейчас уехали на отдых в Крым. По предварительной информации, помещение было пустым на момент возгорания.

Около 30 минут пожарные пытались попасть в квартиру. Им пришлось вырезать дверь бензорезом.
Точные причины возгорания пока неизвестны. Огонь уничтожил балкон квартиры. Пламя также частично повредило балкон этажом выше.

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По состоянию на 8:20 пожар локализовали. На месте происшествия работали 2 наряда пожарно-спасательной службы, патрульная полиция, а также дежурили медики скорой помощи. Детали инцидента и причины возгорания устанавливаются.
https://hronika.info/kriminal/526552-na-troeshhine-gorela-kvartira-vladelczev-ne-bylo-doma/
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До чого це тут?
Що ти цим хотів сказати?
Це попи підпалили? Чи що?
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Я хотів багато чого сказати, але не вам. Ви не зрозумієте.
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Да, Богдан жжет. Недаром петиция опять набрала 25 000 на его увольнение.
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ЗЕбіли, нагадую, що як тільки українці навчилися користуватися гранатометами, то танки русні - це жертви, яких ви намагаєтесь оберігати.
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Так смифно, когда еврейский мальчик, который работает на кэгэбэээээээ, говорит про веру.
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Выгнать секту мацковскую из Лавры - ИСТОРИЧЕСКОГО СОКРОВИЩА Киевской Руси
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Складна справа, бо багато туди ходить😒
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P.S.Лучше пускай прислушается к мнению народа,здоровее будет.
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Пустые декларации,которые на поведение филиала рпц-фсб,оккупирующего Украину никак не повлияет.
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Религия никогда не была объединяющим фактором для народов. Примером тому многочисленные религиозные войны --- крестные походы, католики и протестанты, еврейские погромы, сунниты и шииты, современный джихад. Во всех этих войнах погибло больше людей, чем во всех остальных.
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Пошел ты,на три веселые буквы. С кем объдиняться и вести диалог?.... с московским патриархатом?... Скоро тебя Зе снесут, через пол года,год, но снесут Такое мог заявить. только враг Украины, по методички из москвы.
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Хотя в переводе слово " религия" и обозначает , связывание , союз , ничто так не разделяло целые народы , как эта самая религия .
Это факт .
Пора бы и нам , подобно Исландии , признать все религии без исключения формой терроризма и запретить их официально .
Ведь не секрет , что чем меньше в стране законности и способов повлиять на власть , тем больше в той стране религии .
Посмотрите на Орду ...
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ви такй же невіглас та ідіот, як і той Зєлупа. Не балакайте про те, на чому ви взагалі не розумієтесь. Вся та маячня, що ви тут верзете, не працює.
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Звична вже картина: блазень відмовляється від слів своєї банди. То я тобі, тля, нагадаю:
В комментарии изданию "Тиждень.ua" 31 марта Дмитрий Разумков сказал: "У нас вопрос языка политики поднимают перед выборами, вот в чем проблема. На самом деле, все, что может разъединять украинцев: вера, язык, территория, какие-то исторические лидеры - нужно вынести за скобки, по крайней мере до тех пор, пока мы не закончим войну".

https://www.uaportal.com/news/dmitrij-razumkov-kakoe-skandalnoe-zayavlenie-on-sdelal-i-ego-rol-v-shtabe-zelenskogo.htm

Чи забуло, приморочене, хто таке твій Дімон (у кожного ж вови-х**ла повинен бути свій Дімончик) ?
І він висловлював не свою особисту думку, а вашої ж/зграї.
Так що варняканню твоєму тупому (тим більше, це ж не ти той текстик кропало - бо не здатне) - ціна копійка в базарний день.
Люди написали на цій же твоїй - типу офіційній сторіночці пре-зе, щоб постики тобі тулили державною мовою, а не московітською, то виправився ?
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А ще після образ у бік Томосу у нього нема морального права говорити про об'єднання церков.
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Ну що зелененькі ?
Будете миритись з гундяївщиною ?
Отак. Ніякої вам Лаври Києво-Печерської та інших храмів.
Вітаю ! Ви зробили це разом !
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А вони вже прямо заявляють що війну розв'язав Порошенко і що вигідна вона тільки йому та порохоботам.
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ну тут вроде все однозначно сказано...но может это и к лучшему
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Для кого краще ?
для москаликів ?
Знаєш, я більше за українців дбаю.
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Та ба... А хто залишив у спадок Лавру в володінні УПЦ МП? Не Порошенко? Ні? Мав всі важелі щоб відібрати але не зробив цього. Так що модель тільки просувати на БПППЕС і особисто мародера.
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Банально не встиг. Мали би бути довгі судові засідання з оскарженнями.
Тепер цього не станеться.
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М-да, після такого призиву церкви зразу ж об'єднаються, просто негайно. Треба придумати терміново нову назву об'єднання, а то об'єднаються, а назви нема.Зеленський чи сказати щось хотів, чи просто так, для годиться привітання видав.
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Воно обзивалось про Томас! І це гі-но каже про якесь примирення.
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Бог на том свете всех помирит. Грешников на сковородку, праведников в кущи. Так что думай- те и не грешите(ни в уме, ни в постах).
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Знову Зе? Знову з папірця? Невже без шаурми? Ні, це не цікаво...
Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 6139
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Що ж .На інавгурації вже чули,що українців розділяє мова,тепер-церква.Залишилось армію зачепити ? На День Незалежності,нє ?
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Петька пять лет раскалывал общество, теперь 20 лет склеивать.
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Та да...
Хуже чем при Порохе мокшане ещё не жили, вот и пошли дрязги...
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Не знаю за мокшан, но украинцы хуже ни когда не жили, как при твоём ублюдке.
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Бомбануло, Вася?
Ничего, у вас там в мордоре, всё только начинается...
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Найди себе такого же дауна как и ты и обсуждай с ним мордор.
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а что еврею делать на православном празднике? Вы на Песах в Синагогу ходите?
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Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 8186 Олег Леусенко

@Leusenko_Oleg

1 ч

А на Чорнобильську річницю і Великдень іудей-манкурт поїхав до мусульманської Туреччини. Режим ховається від українських традицій, свят, шанувань героїв, від народу. Але довго в ютубі не протримається.



Зеленський: "Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, щоб віра єднала, а не розділяла українців" - Цензор.НЕТ 68 Inna Turenko @i_turenko




1 ч

Потім День Незалежності, а потім Дні революції Гідності , Дні пам1яті....Та він оселиться в Одесі. Ось для чого їм тре переїхати в інше місто, щоб не бути причетним ні до яких пам'ятних дат України , вони їм чужі і непотрібні, як і всі українці, незалежно за кого вони голосували.
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Не в тему но все таки:
"иностранные инвестиции.. какие инвестиции когда иностранец украинскую банковскуб карту сделать не может чтоб на олх заплатить"
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Зеленскому респект и пускай решительно утилизирует всю пену поднявшуюся за спиной революции Гидности. А в дела церковные нехрен лезть государству, хоть верещите хоть не верещите
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Раніше була брудна критика в бік Порошенка за нібито втручання у релігійні справи, а тепер Зеленський робить щось подібне. Тому чекаю брудної критики у бік Зе.
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Так не лезь воинствующий атеист и безбожник в дела церковные и никто тебя говном поливать не будет. В чем проблема? **********? Ну тогда терпи...
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а може то у вас руцкій мір в одному місці засвербів ?
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Какой пафос, даже Зеленский обеспокоился вопросами православия в Украине.

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Странно, что в 2к19 ещё кому-то не пофиг как называется церковь. Как говорится, что то х*йня, что то х*йня. Простой отмыв бабок.
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Что с ИЛ-76 в Ливии? Сообщают о двух сбитых в Ливии самолетах частной украинской компании, перевозившее оружие одной из сторон. О чем речь? Теперь, после разговора с таможенниками, так переправляют на линию фронта сигареты? Мол пусть хлопцы перед боем покурят. Сигареты ведь объединяют. Ну, если не сигареты, то трубка мира точно...
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Кто-нибудь расскажите наконец Вове , что такое мацковский патриархат, и какую ключевую роль они сыграли в оккупации Украины . Может тогда он поймёт , что нужен не диалог , а очищение нашей страны от фсбшного филиала.
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