EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Политика Украины
  1538  55
Материалы по теме:
Все про:Крым (21658) Медведев (3840) МИД (5075) Севастополь (1458)

 МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации во главе с председателем правительства РФ Д.Медведевым к временно оккупированный Крым и г. Севастополь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" является участие в параде оккупационного флота России.

Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в комментарии украинского МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.

Источник: https://censor.net.ua/n3140017
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, да. Тут самообсёр реальный, не отнять. Кто ж ему такую залипуху присоветовал???
 показать весь комментарий
 
Какую миссию? Страна не развалилась. Это его миссия. И он ее выполнил.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нехай горит . Украине от этого хуже не будет .
 показать весь комментарий
 
 
Этот протест не более чем содрагание воздуха,мировое сообщество уже давно насрало на окупацию кацапами Крыма,а в освобождении своих земель на востокевсе больше и больше ограничывает Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Пристайко, нарешті, запрацював? А з зебілом цю ноту погоджував?
 показать весь комментарий
 
 
нет, твоему папе ничего не говорили.
 показать весь комментарий
 
Ты что-то попутал, папа в Украине сейчас - Богдан, а президент - Зелемойский.
 показать весь комментарий
 
 
все не так...
папа Беня, а Богдан смотрящий за Зеленкой..
 показать весь комментарий
 
 
не чув, Мародер бухає чи готується до судових процесів у тверезому вигляді? МЗС України вислоло протест у зв'язку з візитом Медведєва на парад окупаційного флоту РФ у Севастополі - Цензор.НЕТ 3514
 показать весь комментарий
 
Протест будет когда его мудака не впустят назад в Украину !!! а все остальное чес для лохов.. МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 7650
 показать весь комментарий
 
Шастают , гады , по нашему Крыму .
При Парашенке такого не было ...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Все, абсолютно все претензии к куриной жопе(дурчинов)
 показать весь комментарий
 
 
Какая проблема: скоморох может отправить войска освободить Крым. Кто ж мешает? Никто. Ты пойдешь? В Крыму ничего нельзя было сделать. Даже если бы удалось подавить первых пришельцев, за ними пришла бы вторая, третья волна. уйло за ценой бы не постоял. А теперь вспомни, что вообще происходило тогда в Украине, и подумай. Рассказывать можно много, но иногда сделать ничего нельзя.
 показать весь комментарий
 
 
А у тебя своя голова на плечах есть? Ты понимаешь, что президент ничего другого говорить и не может? Он ограничен в высказываниях, в отличие от нас с тобой.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, да. Тут самообсёр реальный, не отнять. Кто ж ему такую залипуху присоветовал???
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский , не иначе . Он , гад .
Видно его подлую руку .
 показать весь комментарий
 
 
Опять же, Украина там столкнулась с армией России и все перешло из фазы АТО в фазу открытой, локальной войны. Это мало кто мог предвидеть. Ты имеешь дело с Россией. И здесь все будет сложно, и далеко не так, как бы ты хотел.
 показать весь комментарий
 
 
Факт в том что Пеца не выполнил свою миссию в 14-м,и это повод для расследования,что и делает Портнов
 показать весь комментарий
 
Какую миссию? Страна не развалилась. Это его миссия. И он ее выполнил.
 показать весь комментарий
 
 
Не надо лгать! Рашка реально нарисовалась на ТВД в конце августа. В период Иловайскаой трагедии. А это обещание было на 2 месяца ранее таки.
 показать весь комментарий
 
Уверен? В Крыму их тоже вроде как не было, а те что были были там вроде не для аннексии. Стоят себе мирно в казармах. Подумаешь...А потом оказалось, что все не так просто. И уже в январе-феврале к ним пришли еще части. Уже из России. Правда и это тоже опровергалось. Так почему на Донбассе их не могло быть в мае? Могли, еще как. Просто не все тебе говорят и не все скажут.
 показать весь комментарий
 
 
Кто приказал татарам разойтись в ночь перед захватом горсовета в Симферополе ?
 показать весь комментарий
 
Не знаю. А кто? И думаешь татары бы эту свору остановили бы? Нет. Их бы просто поубивали без всяких сомнений. Ты имеешь дело с Путиным(точнее мы). Он уже десятки тысяч положил до этого, и татар бы положил не моргнув глазом. Донбасс тебе пример в этом смысле.
 показать весь комментарий
 
Еще как правильный. Дальнейшая история это только подтверждает. Но если есть что-то другое, сообщи. Будет любопытно послушать, что было бы, если бы татар не отослали от горсовета?
 показать весь комментарий
 
Понятно. С ботами спорить- время терять. Потому- я сливаюсь. Причина: я трезвый, в противном случае- уже бы на.уй послал.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы ты был пьяным. По крайней мере это пояснило бы то, что ты писал. Необъяснимо писать такое на трезвую голову. Теперь можешь слать. Я не растану от этого
 показать весь комментарий
 
Вы не правы,из самого начала инцидента територии возглавляли ставленики кремля и еще до Иловайска засветились заблудившиеся,кацапские добровольцы и отпускники.А прямое вторжение регулярных войск кацапии когда хотели прорубить сухопутный коридор в Крым?Какая то у Вас память странная...
 показать весь комментарий
 
 
Деточка, я всё это прекрасно хаваю, в отличие от тебя. Однако! Заява Порошенко была: Заява Максимально Информированного Человека. Понял? Не твоя. Не моя. Потому: ты свободен.
 показать весь комментарий
 
 
Вот Вам сдача Украины Максимально Информированым Человеком Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=ciJJhpQVhp0
 показать весь комментарий
 
Обещал не Порошенко, а придурок Гелетей. Его назнчение было одной из серьезных ошибок Порошенко в первые полгода его президентства. Две другие главные ошибки были: надежда на возможность "полюбовно" договориться с Путиным; неверие в возможность прямого военного вторжения на Донбассе, в особенности, на Саур-Могилеи в Илловайске, из-за чего военному командованию были даны неверные общие ориентировки.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас про таких есть модное выражение - "память как у гуппи - 3 секунды" МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 948
 показать весь комментарий
 
МИД Украины несмотря на все выходки зебилов продолжает свою работу. Зато Хузело новоявленное, на пляже из себя мачо корчит. Дайте еще шуту кобылу, чтобы точно а ля Путлер
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 2524
 показать весь комментарий
 
А позавчера у него состоялась тренировочка. Новую адмиральскую форту чувак примерял. Что-то пошло не так и он- как обычно, в кузьдюмчике. Пичалька-а-а-а, аж страсть.
МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 6026
 показать весь комментарий
 
думал при зеленском эти ноты закончатся. ан нет, все продолжается.
Курский соловей не сдается ни при какой власти МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе - Цензор.НЕТ 2539
 показать весь комментарий
 
 
Чугункину осталось совсем мало секунд до ушли
 показать весь комментарий
 
 
все равно молодец. держится до последнего.
 показать весь комментарий
 
линию обороны с рашкой в миде до последнего патрона..
 показать весь комментарий
 
Ви ї....ті?
А МВС і СБУ також протест виражають?
Щось у мене не хороші передчуття...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх