 МИД Украины выразил протест в связи с визитом Медведева на парад оккупационного флота РФ в Севастополе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной цель "визита" является участие в параде оккупационного флота России.

Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь", - говорится в комментарии украинского МИД.

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Отмечается, что попытка российской стороны интерпретировать подобные "визиты" в Украину как внутригосударственные поездки свидетельствуют об откровенном пренебрежении Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, ее обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам.