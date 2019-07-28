 Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.

"Да, я уже в курсе. Перестаньте слать мне ссылки.

Нет, мою машину не эвакуировали за неправильную парковку.

Она - бронированная и инспектора попросту не смогли её поднять.

Да, пока я в Одессе отмечаю 26-ю годовщину поднятия Флага на "Гетьмане Сагайдачном", мой водитель нарушил ПДД.

Нет, я никому не звонил, не орал на подчинённых, не вызывал полицию и не пытался замять дело.

Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город.

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...

И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники.

...

И ещё.

Уважаемые товарищи, от фейсбучных френдов до больших начальников, перестаньте мне писать/звонить/истерить, когда у вас возникают проблемы с инспекторами по парковке.

Парни просто делают свою работу.

И делают её хорошо".