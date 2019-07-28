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 Происшествия, Общество
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Все про:Днепр_город (2758) эвакуатор (48) Филатов (330)

 Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре

Городской голова Днепра Борис Филатов намерен наградить премией инспекторов, которые на днях эвакуировали его машину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Филатов написал на странице в Facebook.

"Да, я уже в курсе. Перестаньте слать мне ссылки.

Нет, мою машину не эвакуировали за неправильную парковку.

Она - бронированная и инспектора попросту не смогли её поднять.

Да, пока я в Одессе отмечаю 26-ю годовщину поднятия Флага на "Гетьмане Сагайдачном", мой водитель нарушил ПДД.

Нет, я никому не звонил, не орал на подчинённых, не вызывал полицию и не пытался замять дело.

Да, мои же подчиненные инспектора оштрафовали моего же личного водителя на авто, которое знает весь Город.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Машину Филатова эвакуировали за неправильную парковку. ВИДЕО

...

И, да, инспектора будут премированы, водитель будет наказан, а в сентябре я подам на сессию документы, чтобы Инспекция по парковкам смогла купить более мощный эвакуатор, позволяющий транспортировать бронированные авто и люксовые внедорожники.

...

И ещё.

Уважаемые товарищи, от фейсбучных френдов до больших начальников, перестаньте мне писать/звонить/истерить, когда у вас возникают проблемы с инспекторами по парковке.

Парни просто делают свою работу.

И делают её хорошо".

Источник: https://censor.net.ua/n3140015
 
   
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популизм, такой популизм. "Хлеба и зрелищ!"
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Это правильно,но лучше ходи пешком,а машину отдай детям)
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Краще нехай їздить на броньованому велисопеді.)
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В таком направлении и должно развиваться двигаться наше общество. Филатов премирует инспекторов за эвакуацию его машины, и накажет водителя, припарковавшего машину на зебре - Цензор.НЕТ 378
И подальше от мордора с его шапколомательством и спиновыгибательством перед чиновниками.
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Барин, берёт пример с Кадырова, в ЕС собрались ешаки.
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