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 Политика Украины, Общество
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Все про:религия (766) Крещение Киевской Руси (111) Климкин (2272)

 Климкин: Россия сделает все возможное для реванша на религиозном фронте

Крещение Руси является тем поворотным моментом в истории Украины, когда украинский народ присоединился к пространству европейских ценностей.

Как передает Цензор.НЕТ, это отметил в своем поздравлении ко Дню крещения Руси-Украины министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Долгие десятилетия значение Крещения Руси-Украины, годовщину которого сегодня отмечаем, замалчивалось и умалялось, но даже и после снятия запрета его празднования, это событие, к сожалению, не заняло должное места в нашем национальном сознании (еще одна из многочисленных травм исторической памяти). Хотелось бы, что мы все наконец поняли, что Крещение на самом деле является тем поворотным моментом в нашей истории, когда Украина присоединилась к пространству европейских ценностей. Без преувеличения - это точка отсчета нашей европейскости. Ведь впервые свой европейский выбор мы сделали еще тогда", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что с тех пор христианство определяет наш исторический путь, моральные ценности и культуру, цивилизационную принадлежность.

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"Нынешняя 1031 годовщина вроде и не круглая, но эта единичка чрезвычайно важна. Ведь за этот последний год произошли действительно судьбоносные изменения в нашей религиозной и национальной жизни, которые недаром сравнивают даже с обретением независимости в 1991 году. Получение Томоса об автокефалии и создание поместной Православной церкви Украины стали эпохальной победой, которая восстановила историческую справедливость", - отметил Климкин.

Министр подчеркнул, что для нас эта победа особенно важна еще и потому, что она открыла путь к преодолению болезненного раскола в украинском православии, к примирению и единству, к освобождению миллионов верующих от сомнений и духовных терзаний.

По мнению Климкина, нужно понимать, что мы только в самом начале большой и кропотливой работы по развитию собственной Церкви и мирного объединения всех православных украинцев под ее омофором.

"Мы должны помнить и о том, что Россия, стремясь уничтожить Украину как независимое государство, сделает все возможное, чтобы достичь реванша и на религиозном фронте. Поэтому провокаций на религиозной почве не стало меньше, манипуляции становиться более агрессивными и изощренными в выборе средств и мишеней", - считает министр.

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Климкин подчеркнул, что духовная сфера - это не пространство для компромиссов и отметил, что нельзя быть равнодушным к тому, по какой духовной орбите будут двигаться украинцы.

"Со светлым праздником Крещения всех. Это важно. Мы с этого начинались как Украина", - отметил Климкин в поздравлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3140014
 
   
 Топ комментарии
 
а де привітання від пляжного клоуна? Чи це не його свято?
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от МП сектьі все иожно ожидать
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Климкин: Россия сделает все возможное для реванша на религиозном фронте - Цензор.НЕТ 4117

Посёлок Норск. Zhopa forever !
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десь тихо, в синагозі, заплакав маленький призЕдент
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Этот агент КГБ Клим , остался трошки не у дел . Но шоб про него не забыли , решил каждый день давать кому-нибудь интервью .
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а де привітання від пляжного клоуна? Чи це не його свято?
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радієш?
Так, ти добре попрацював тут для цього.
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Скоро его забудут. Но думаю он не пропадёт, не удивлюсь если он долларовый миллионер. Как и Кровавый Пастор.
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пруф, що Климкін агент КГБ.
Якщо не буде, то агент КГБ, ти.
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Зараз набіжуть лахтакацапи і почнуть мантру : «кококо, стамбульский париархат ! кококо, стамбульский париархат ! кококо, стамбульский париархат ! »

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И как опровергать будешь?Могут еще начать напоминать,что ПЦУ не признала НИОДНА поместная церковь в отличии от того же МП,признаного всеми.
Так что готовся держать оборону.
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Нет, отсутствует радиосвязь с телефоном вашего абонента
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Та не чугункин,просто эта туфта позволяет бухать,а к вере не имеет никакого отношения,набор обрядов и мракобесие,как оно в очистке служило?п.с.лобызать кости засушеных трупов это не ценности.
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Церква повинна бути відокремлена від держави. Повністю і наглухо. Тоді подібна херня не буде можлива. 21 сторіччя .... Ряжені товсті рила спекулюють на вірі. Цей ще хєр.... Ти ж такий віруючия як я балєріна.
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Мда.. УПЦ МП марш 30000 человек - данные МВД ПЦУ 15000. Да и было ли поражение МП в сязи с Томосом чтобы назвать это реваншем? Я бы написал что такое Томос но меня боюсь заблочат опять...
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Гундяев зрікся Константинополя і вибудовує окрему секту
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Воладимир Святославич женився на візантійськіой принцесі Анні, сестрі императора Константина і тим приєднав Україну-Русь до Європи
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В переводе с дипломатического - "Кацапия сделает все возможное для реванша на всех фронтах и не только на религиозном, и на их мудаков благо агентов Куйла в Украине пруд-пруди." ...хм.. а кто-то сомневался что свинособаки Нас в покое не оставят НИКОГДА !!
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Филарет уже сознался что работал на кгб, следующий кто - Епифаний?
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А ведь оставшись во власти Климкин, Порошенко подменили бы прогрессивные реформы на мракобесие по примеру путинской РФ.
Я и так удивлен - как Климкин не проговорился про "духовную скрепу"
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