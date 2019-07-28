 В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой отметил: "В релегиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка".
Для обеспечения порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции: специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.
Всего 27 и 28 июля на мероприятиях, связанных с празднованием крещения Руси нарушений общественного порядка и провокаций зафиксировано не было.
Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ.
Причина проста.Посчитай церкви ПЦУ и МП в том же Киеве и вспомни о неканоничности и НИКЕМ не признаной в мировом православии ПЦУ.
Срете людям в мозги занимаясь самоуспокоением...
Быдло оно и есть быдл! Хлеба и зрелищ!!!! Ни хера не работать и что бы кормили!!!!
Я не прихожанин!!! Но в Киеве могли собрать больше!
Будет парад пойду всей семьей! Я уже почти уверен, что быдло на парад не пойдет!!!
ОНО будет радо, если армию не пустят , а ему что-то дадут бесплатно!!!
Презренные рабы! Вонючие Смерды! Потребители дебильных шоу и сериалов!!!
Вам нужна ногайка!