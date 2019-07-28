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Все про:МВД (7907) церковь (1040) Крещение Киевской Руси (111) Яровой (65)

 В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД

28 июля в Киеве прошли массовые религиозные мероприятия по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси в которых приняли участие около 15 тысяч верующих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой отметил: "В релегиозных мероприятиях по случаю празднования 1031-летия крещения Киевской Руси приняли участие около 15 тыс. верующих. Правопорядок обеспечивали до 2 тысяч правоохранителей. Мероприятия в центре столицы прошли без нарушений общественного порядка".

Смотрите: В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси. ВИДЕО

Для обеспечения порядка во время крестного хода привлекались все подразделения киевской полиции: специалисты взрывотехнической службы, кинологи с собаками, спецназовцы, а также сотрудники превентивной коммуникации.

Всего 27 и 28 июля на мероприятиях, связанных  с празднованием крещения Руси нарушений общественного порядка и провокаций зафиксировано не было.

Также читайте: В крестном ходе верующих УПЦ МП в Киеве принимали участие до 30 тыс. человек, - МВД

Источник: https://censor.net.ua/n3140011
 
   
 Топ комментарии
 
МП збирав зі всієї країни, а ПЦУ нічого подібного не влаштовувала.
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Всех согнали, Новинский оплачивал.
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ПЦУ і особисто Єпіфанію - потрібно якнайшвидше відмежуватись від токсичного петі..
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в костюмированном параде-були геї ,педофіли а також особи нетради ційної орієнтованної масси?
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да.. но уже без Филарета.
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нет, Онуфрий вчера "ходил", сегодня Епифаний
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15тис..?--а інші не віруючі....

Так и в аду - безверие и глушь.
Чертям осточертела чертовщина.
И ничего не ждешь от глупых душ:
задашь вопрос - услышишь матерщину.
С тоски заводишь адскую машину,
и отправляешь всех в горячий душ. В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД - Цензор.НЕТ 1160
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хай пройдисвіти костюмовані "відкриють свічні заводіки"
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Ачуметь не густо В крестном ходе ПЦУ в Киеве принимали участие до 15 тыс. верующих, - МВД - Цензор.НЕТ 1716 УПЦ МП вчера по данным МВД 30 тысяч собрала! И это в центре Киева!
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церковь не платит людям за то чтобы они в нее ходили.. всегда наоборот.. эти бабушки что хоть вчера хоть сегодня идут по Киеву не наемницы но им промыли мозг.
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Ну як не платить, все відносно, автобуси, харчування, ночівка в московитів все оплачено ***** православною.
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Читай выше.. церковь не платит людям но сами с них берет. сами на свои пожертвования все и сообразили.. Или ты думаешь попы еще где то на стройках подрабатывают? их финансовый приток только их приходы.
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Ви в цьому сенсі, ну тоді да, рекламна компанія.
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ради такого события Новинский разкошелился что бы собрать со всей Украины МПшников
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мені подобався Чернавецкий У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС - Цензор.НЕТ 91"леня космос"--мои любиміе бабушки У хресній ході ПЦУ в Києві брали участь до 15 тис. вірян, - МВС - Цензор.НЕТ 91
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В два раза меньше чем у УПЦ МП. А в прошлом году у УПЦ КП было в несколько раз больше. Что-то не жалует народ ПЦУ.
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Не густо - 15 000. У УПЦ МП называют приблизительное число крестоходцев - около 300 000. Это больше, чем в прошлом году, когда крестным ходом прошли 250 000 человек.
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У Мп було 30 тис, в два рази більше, але їх звозили як баранів.
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Ну какие 30тыс. Не потрудись, посмотри репортажи. Даже не владея методиками подсчёта людей в массовых мероприятиях, можно уверенно предположить количество более 100000 человек.
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МВС нема сенсу брехати, це ж не Московія, було би сто тис написали би сто, в нас нема релігйного конфлікту в країні, це попи ділять.
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А яке має значення скільки тупих ватників водили по Києву за баблом суки православної? Хоч мільйон. Від їх кількості вони не перестанут бути рабами рашистського сатанату.
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Можно хоть какие то факты на это подобное балабольство?
Причина проста.Посчитай церкви ПЦУ и МП в том же Киеве и вспомни о неканоничности и НИКЕМ не признаной в мировом православии ПЦУ.
Срете людям в мозги занимаясь самоуспокоением...
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Митрополит Антоний, управляющий делами УПЦ, заявил что в Крестном ходе приняли участие 300 000 человек, однако по данным, которые сообщают в Национальной полиции, на Крестный ход вышли 100 000 верующих.
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По данным МВД УПЦ МП было 30000 но это все равно в 2 раза больше.
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МП збирав зі всієї країни, а ПЦУ нічого подібного не влаштовувала.
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Ты в курсе,что приходов МП по всей Украине в 2 раза больше чем приходов ПЦУ?Это по данным ПЦУ.И такой фактик,УПЦ МП признана ВСЕМИ поместными церквями мира,в отличии от ПЦУ,которую не признал никто.
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ПЦУ і особисто Єпіфанію - потрібно якнайшвидше відмежуватись від токсичного петі..
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А хде бодро шагающий Порошенко ? Шо , сбежал как и Луценко
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а моцковські попи мобілізіровалі вчора аж 30 тищ
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А сколько Филарет в свое время собирал кто нибудь в курсе?
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Вот вам все ответы! Украинскому быдлу нужны были: Томос, мова, армия, НАТО, вступ в Евросоюз????
Быдло оно и есть быдл! Хлеба и зрелищ!!!! Ни хера не работать и что бы кормили!!!!
Я не прихожанин!!! Но в Киеве могли собрать больше!
Будет парад пойду всей семьей! Я уже почти уверен, что быдло на парад не пойдет!!!
ОНО будет радо, если армию не пустят , а ему что-то дадут бесплатно!!!
Презренные рабы! Вонючие Смерды! Потребители дебильных шоу и сериалов!!!
Вам нужна ногайка!
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Сомневаюсь , шо это Цензор опубликует . Вот если бы агент КГБ Филарет собрал 10 тыс , то думаю , шо напечатали б .
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Йшли вчора московські гниди по Києву. Сірі, насуплені, наче на похороні. А сьогодні-красуні і красунчики у вишиванках. Співали українських пісень, вигукували :Слава Україні - Героям Слава, і яке має значення скільки вчора ідіотів було в московській тічці?
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Вдалося Путіну розколоти українську церкву. З допомогою продажних і жадібних мордовладців.
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