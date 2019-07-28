 Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Около 5 одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ. Огонь противник вел с направления террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей есть отверстия от пуль.
Один из выстрелов образовал сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.
Украинские военные ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня.
"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.
ну ниче,
волкет сказал вчера срочно увелить каличество пропусков с киева в данецк. мало ему 6 штук. трамп приказал сделать еще 666.
бо летом в бамбасе не хватает киевских витаминов.
данецкая армия отказывается воевать на ахметовских макаронах.
витаминов требуют свеженьких.
сало будут зимой жрать.
ждем.
https://youtu.be/nEcBtEMSjVA?t=21s
Або ж смотрящій від Бєні.
Всем привет с морей.
Вот и все что нужно знать про клоуна. "Надо просто перестать стрелять...."
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no comment..........