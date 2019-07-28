EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2295  66
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8076) Марьинка (534) пункт пропуска (514) КПВВ (26)

 Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка". ФОТО

Сегодня, 28 июля, в 00:15 вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, они совершили обстрел КПВВ "Марьинка", применив при этом крупнокалиберное оружие.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 01

Около 5 одиночных выстрелов были выпущены по КПВВ. Огонь противник вел с направления террикона "Крокодил". В результате обстрела в одном из модулей есть отверстия от пуль. 

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 украинский воин ранен у Причепиловки в результате вражеского обстрела из РПГ и крупнокалиберного пулемета, - пресс-центр ОС

Один из выстрелов образовал сквозное отверстие, пуля лежала с внешней стороны после пробития второй стенки модуля.

Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ Марьинка 03

Украинские военные ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня.

Читайте также: Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского, ранен один украинский воин, - пресс-центр ООС

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон призывает вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3140009
 
 
 Топ комментарии
 
Ніззя. 5 років можна було, а зараз ніззя
 показать весь комментарий
 
Потрібно на три місяці закрити всі пункти пропуску на межі з ордло.. Не можна наражати на небезпеку життя гордих даунбасітов, котрі шастають через ці КПП..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А як так сталось що модулі не поикриті бетонними блоками? Хто робив проект КПВВ? Закрити бетонною стіною всі модулі, з металевими листами ззовні щоб навіть танковий снаряд не пробив!
 показать весь комментарий
 
Угумс. И динамической защитой обвешать
 показать весь комментарий
 
 
В чому сенс такого обстрілу, вночі пункт не працює.
 показать весь комментарий
 
Спровоцировать ответный огонь и обвинить в нарушении "перемирия".
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не надоело дурковать?
 показать весь комментарий
 
Ну, зебіли кажуть що ***** боїться Зеленського і не стріляє.
 показать весь комментарий
 
 
Так бояеца, что не успевают памперсы менять
 показать весь комментарий
 
По его Итальянской вилле 100% не стреляют.
 показать весь комментарий
 
 
"Ми двіжємся к устойчівому пєрємірію.." (с). Добре, що поки що без жертв.
 показать весь комментарий
 
а вот если бы там был прибит гвоздями кучма-медведчуки, то и не постреляли бы в енту мариинку.

ну ниче,
волкет сказал вчера срочно увелить каличество пропусков с киева в данецк. мало ему 6 штук. трамп приказал сделать еще 666.
бо летом в бамбасе не хватает киевских витаминов.
данецкая армия отказывается воевать на ахметовских макаронах.
витаминов требуют свеженьких.
сало будут зимой жрать.

ждем.
 показать весь комментарий
 
А что можно было ждать от *****,если он собственный народ взрывал в Волгодонске
 показать весь комментарий
 
 
Потрібно на три місяці закрити всі пункти пропуску на межі з ордло.. Не можна наражати на небезпеку життя гордих даунбасітов, котрі шастають через ці КПП..
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський он наказав ПП з Кримом цивільно облаштувати, щоб з кімнатами відпочинку і біде в туалетах, а ти про ;закрити;.
 показать весь комментарий
 
 
мне ещё интересно, что это за пятка сразу над плечом малороса?
 показать весь комментарий
 
 
А то охорона невдало в пісок закопалася.

Або ж смотрящій від Бєні.
 показать весь комментарий
 
 
Лига смеха важнее! Да ваше превоcходительство?
 показать весь комментарий
 
 
А я щойно з рибалки. Встав о 4-00. Ну, піввідра карасів. Нічого так. Дві третини відвіз батькам- хай і смажать, і сушать...
 показать весь комментарий
 
 
Опять нарушили перемирие,а сколько их объявлял Пецо то несчесть ,особенно в 14-м когда надо было объявлять военное положение
 показать весь комментарий
 
 
Це його помилка, він відповість перед історіей.
 показать весь комментарий
 
Петя восстанавливал танки и пушки для ВСУ, а ЗЕ восстанавливает мосты для сепаратистов.
 показать весь комментарий
 
 
А лугандони кажуть нехай відновлюють, але щоб їх тут не було. Кого? Бендер. Оце такі вони, лугандони.
 показать весь комментарий
 
 
Каждый день обстрелы и каждый день раненные при етом официально заявляют что режим тишины не нарушен. Обстрел из крупнокалиберных пулеметов и РПГ походу уже не считается в Украине нарушением режима тишины. Прискорбно что мы уже привыкли к войне и крови.
 показать весь комментарий
 
Вже на жать відвикли. Вважають, що її немає.
 показать весь комментарий
 
В ответ достаточно одного снайперского выстрела
 показать весь комментарий
 
ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня...

Вот и все что нужно знать про клоуна. "Надо просто перестать стрелять...."
 показать весь комментарий
 
Украинские военные ответный огонь не открывали, поскольку соблюдают режим прекращения огня.(с)
--------------------
no comment..........
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх