 В Киеве Православная церковь Украины провела крестный ход по случаю 1031-летия крещения Руси (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
После завершения Божественной литургии колонна верующих прошла от Святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.
Колонну возглавил митрополит Епифаний, также к крестному ходу присоединился пятый Президент Украины Петр Порошенко.
У памятника святому равноапостольному князю Владимиру проходит молебен и прозвучит молитва за Украину.
Видео и фото - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Главное - что не московский патриархат проводил это мероприятие, а собственная церковь Украины.
Стыдно, что у нас религия распространяется и распространяется, ну хоть государственной церкви нет, попы дерутся за прихожан на кадилах. И то хоть хорошо...
В одном лишь Израиле десятки различных верований, есть и совсем традиционалисты (это те что с женщиной не сядут и не посмотрят), есть и абсолютные атеисты.
Вон ссылка ниже говорит, что они вообще одни из наиболее атеистических стран мира, если так (я не знаю, не интересовался, честно) - молодцы :D
https://jewishnews.com.ua/community/izrail-popal-v-chislo-naimenee-religioznyix-stran-mira
Все эти околооккультные практики, гомеопатии, духовные верования гуру - это всё оттуда!
Просто у них это пошло в 60-ые, а в совке (ну он вечно отставал) - в конце 80-ых - в 90-ые.
Креационизм (концепция разумного сотворения мира, разумной эволюции и т.п., редкостная антинаучная чушь) зародилась в США, и именно там уже десятилетиями идет дискуссия, что может включим ее наряду с теорией эволюции в школы. Ибо позиции клерикалов сильны...
Нет, американцы не тупые по Задорнову, но там есть крепкие проблемы с общей образованностью.
Российская империя была примерно 4-5 страной в Европе (берем начало 20-го века, но после Петра Первого примерно такой она и была, только тогда были там Нидерланды и Османская империя, позже та же Италия). По военной силе, промышленному потенциалу и т.п. Крепко после Германии, Британии и Франции. Ну чуть хуже или примерно наравне Италии. Ибо как сказал один историк, Россия - маленькая бедная страна, которая себя не может прокормить (во Франции больше мест для сельского хозяйства).
Совок, при всем моем негативном отношении, откровенной ненависти к Сталину, стал второй страной мира, и только там 1989 что ли году его по ВВП обогнала Япония. Загибаться он начал в 70-ые, ну может чуточку раньше, но это была вторая страна мира. Со всеми дикими проблемами, с голодомором, репрессиями - да. Думаю, это был его исторический путь - развалиться, хотя если бы к власти пришли бы относительно молодые реформаторы - то может быть. Ну да кто бы им дал, с 70-80-летними дедушками в Кремле?
По образованию. В СССР таки было хорошее всеобщее образование, а если сравнить с Российской империей (ну там до половины населения неграмотные) - то вполне отличное. Но у СССР было хорошее именно всеобщее и базовое (дать всем, и по возможности всем хорошее), но совершенно убогое и никакое - высшее.
В США (да и вообще много где) образование ну ооочень сильно зависит от кошелька родителей. Живешь в хорошем районе, водишь детей в хорошую школу - ну значит у деток все будет хорошо. Нет? Ну будут мойщиками машин или кем-то еще из простых специальностей. Тоже не так уж и плохо, благодаря грамотному распределению денег между населением, но...
Вот что в США прекрасное - так это высшее образование. Но там именно что достаточно штучный товар, не всем, не со всех школ, а умных деток через олимпиады подпитываем и с других стран. Т.е. хорошее образование - оно дорогое, и мало кому будет доступно.
Ну я не знаю, что лучше - хорошее среднее образование и херовое высшее или наоборот. Пример США показывает, что второе лучше, но история последних ну 100 лет - это слишком маленький промежуток. Увидим,что в будущем.
Есть мнение , шо Порошенка направят в совсем другое место . Лет на 12
ПыСы. Недохвост, скажи класно на Цензоре стало, когда мамкины победуны два раза порохоботов разогнали?
Как это не выдали ? Еще вчера мне пригожен прислал новую методичку и 2 флакончика стекломоя .
Нехай Господь береже нас усіх і Україну!
віра у всяку хню перемагає людський інтелект.
21 сторіччя
1000 років власних помилок- ряженому попу під хвіст
бал-маскарад в Венеції ховається..уявляєте разом провести гей парад і крестний ход --це шедевр--перформенса