 Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев и ПЦУ с годовщиной крещения Киевской Руси

Послание Патриарха Варфоломея украинскому народу зачитал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил, который присутствовал на литургии ко Дню крещения Руси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание, находясь в нескольких метрах от того места, где крестилась святая княгиня Ольга, с необычайной честью и радостью шлем патриархальные благословения и наши пожелания всем божьем народу и приветствуем святым поцелуем Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ласкового пастыря церкви Украины и всех без исключения святых архиереев, собравшихся здесь", - зачитал приветствие патриарха Варфоломея митрополит Галльский.
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, в свою очередь, поблагодарил патриарха Варфоломея и делегацию Константинопольского патриархата за слова приветствия и благословения.
\\\\\\\"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание Источник: https://censor.net.ua/n3140006\\\\\
И скромняга то какой, какаказалось