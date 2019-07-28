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 Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев и ПЦУ с годовщиной крещения Киевской Руси

Вселенский Патриарх Варфоломей передал украинцам приветствия к 1031-летию крещения Руси-Украины.

Послание Патриарха Варфоломея украинскому народу зачитал глава делегации Константинопольского патриархата в Украине митрополит Галльский Эммануил, который присутствовал на литургии ко Дню крещения Руси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание, находясь в нескольких метрах от того места, где крестилась святая княгиня Ольга, с необычайной честью и радостью шлем патриархальные благословения и наши пожелания всем божьем народу и приветствуем святым поцелуем Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания, ласкового пастыря церкви Украины и всех без исключения святых архиереев, собравшихся здесь", - зачитал приветствие патриарха Варфоломея митрополит Галльский.

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Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, в свою очередь, поблагодарил патриарха Варфоломея и делегацию Константинопольского патриархата за слова приветствия и благословения.

Источник: https://censor.net.ua/n3140006
 
 
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Константинополь создал Украинскую церковь. По словам Варфоломея УПЦ КП нет и никогда не было.
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Щиро дякуємо та чекаємо на визнання ПЦУ еладською (грецькою) церквою.
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а зараз вона яка,якщо томос від грецької церкви,а на московії взагалі томосу ніякого нема?
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У Папы Римского Томоса тоже как то нет и тысячу лет без него обходились, не говоря уж о более мелких церквях. А то, что в Украине опять делят церковь тебя не смущает? Главное, чтобы у москалей было хуже?
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Мудрый руководитель преподал урок еврейскому сопляку .
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Ну, столько нагреб от богатств "упц-кп", что и два слова можно приказать чтобы написали и зачитали(а сам продолжает подсчитывать бабло и притоны с капищами, за которые продал кусок пергамента ). Ловкий и проффесиональный, опытный поп)

\\\\\\\"С Константинопольской церкви, которая родила и возродила весь украинский народ и его квинтэссенцию - церковное сознание Источник: https://censor.net.ua/n3140006\\\\\

И скромняга то какой, какаказалось Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев и ПЦУ с годовщиной крещения Киевской Руси - Цензор.НЕТ 4918
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шо кацапа,муляє тобі томос та ПЦУ?отож...от і ***** з гундяєм муляє
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Дякуємо, Отче, за привітання, за підтримку і допомогу. Бережи Вас Господь
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Варфоломій завжди наголошує , що Українська церква НІКОЛИ не підпорядковувалась росєянам.
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Это конечно, очень хорошо. Только как то ни одна православная церковь так и не признала ПЦУ. Мало того, в самой ПЦУ оказалось все достаточно сложно...
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