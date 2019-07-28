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Все про:памятник (1871) УПА (578) Харьков (4377) вандализм (428)

 Вандалы облили красной краской памятник УПА в Харькове. ФОТО

В Киевском районе Харькова неизвестные облили красной краской памятный знак, установленный в честь погибших воинов Украинской повстанческой армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня сообщили в Департаменте коммуникации полиции Харьковской области.

Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство".

"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Вандалы облили красной краской памятник УПА в Харькове 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3140005
 
 
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Интересно,а обливали бы так памятник енкаведистам?
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тоже бы мог быть *****, понятно что другими ребятами
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Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
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Дед Зигирь 6a5ea49c


Дивне співпадіння: чим далі від Західної України - тим більше знають як УПА та бандерівці дітей на вечерю їли.
Вандали облили червоною фарбою пам'ятник УПА в Харкові - Цензор.НЕТ 4422

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Нда....Вот если бы кернеса в жертву там принесли,не было бы хулиганство!!!
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Для кацапа ідоли сталін.нквд,кдб фсб--вони їм моляться,тому і ненавидять все українське.
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Когда обливается краской памятники, установленные Советами громко хлопаю в ладоши. А теперь, когда это делают в отношении националистов, то громко возмущаться. Все закономерно. Не обливается бы одни памятники, были бы целы и другие
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ну я не уверен, что до 2013 года не было обливаний таких знаков на территории "юго-востока"...ну и у нас декоммунизация, сам понимаешь, а бандеровцы по официальной позиции государства--герои и борцы за независимость
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тут совсем другое дело! фашисты руками хероев из упа уничтожили треть населения украины, а им памятники ставят
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Вата распушилась, пора прессовать и в топку.
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При зебілах злочинна панда хоче повернути свою кормову базу. Але на кожних зебілів є справжній патріотичний український Майдан. Скинемо цих клоунів на смітник історії.
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Этот памятник страдает уже лет 20.Рядом с киевским райотделом полиции Харькова.У власти нет денег поставить камеры слежения.Он держится только на энтузиастах от ПС и НК.Думаю,надо Жору кровавого потревожить и завалить памятник Тихонову в начале Клочковской.
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ты уже шины с палаткой подготовил?или будешь с дивана майданом руководить?
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Я воював на АТО за Незалежність країни, тому маю не тільки шини, а й зброю, якою вмію користуватися.
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А зелекторат думал, что в Украине очень просто застабилизировать ситуацию, если 18% в Раду проходят явные таёжносоюзовцы...
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Я могу дать наводку. Вандал на коляске ездит.
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Не облили, а стилизовали польский флаг.
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Мишебратья, однозначно. Тільки вони помнят Волинь.
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А то, что было до Волыни - не помнят? Здесь помню, а здесь - не помню?
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кацапські провакатори вже давно сидять на цій темі - посварити укрів і поляків, ці гебістському провокації старі як світ але дієві ...
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Вы бы видели сколько сепаров в Фейсбуке из Харькова! А цепи там какие по всей украине!!! Харьков, Днепр - это такое комуняцкое гнездо!!! Жуть!!! И эта зараза внутри и она ждет момента!!! Я мах. могу их драконить!!! Дальше СБУ!!
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Ничего удивительного - там много этнических русских, которые поселились в этих областях во времена СССР. Почему вы их называете сепаратистами? Они что - хотят отделиться от Украины целыми областями?
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Хотят-не хотят. Вопрос философский. А вот х-лу бы особо не сопротивлялись.
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Та там так буде завжди...за парканом Козлостан i у Харьковi вати немеряно..
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Попов московских в Украине надо потрепать. Это их чёрносотенная пропаганда.
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вообще не понятно, что делает памятник фашистским приспешникам в русском городе!
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лапотник тут водки нет иди дамой !Долбойоб )
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А что делает путлеровский приспешник , кацапский ******* на УКРАИНСКОМ сайте ?
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он работе, но думаю, это ненадолго, модеры бдят
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Козломордые никогда не были понятливыми.
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