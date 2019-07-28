 Вандалы облили красной краской памятник УПА в Харькове. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 28 июня сообщили в Департаменте коммуникации полиции Харьковской области.
Работниками полиции принимаются меры по установлению личностей правонарушителей и их местонахождение, по факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.296 УК "хулиганство".
"Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - отметили в полиции.
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