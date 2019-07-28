 Руководство ГПУ еще не подписало подозрения судьям Окружного админсуда, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк сказал в интервью DW.
"Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю (назначен 3 июля 2019 года. - Ред.). Такой у нас регламент. Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат", - отметил Горбатюк.
При этом он добавил, что предыдущие заместители генпрокурора, которые курировали управление спецрасследований ГПУ, на протяжении последнего года "ни одного подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десяти", в частности по "майдановским делам".
Горбатюк также заявил о намерении провести обыски не только в помещении Окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако, по его словам, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ.
Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.
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не зелебеня ли верещал шоб были новые и шоб старые не мешались?и климкин,и гройсман,и мо,и юрик...
так шо за шо боролись-на то и напоролись.
а ты ваще шел бы митинги разгонять,там на мацкве бунтовать удумали
Успеем добежать до канадской границы. (с)
ви ви ви
Надо у Игоря Валерьевича спросить,уж он то точно знает
Якщо з понеділка не буде заяв посольств та якихось дій ЗМІ, нам доведеться самим качати ситуацію з Окружним судом. Через тві, петиції та інше. Це має набути резонансу та широкого розголосу
1) Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 15 мая 2018 г. ·САП повідомила про підозру судді Окружного адміністративного суду міста Києва - https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1216158261820688/
2) ДБР повідомило колишньому судді про підозру у постановленні завідомо неправосудного рішення, 25/07/2019 - https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-kolishnomu-suddi-pro-pidozru-u-postanovlenni-zavidomo-nepravosudnogo-rishennya
3) 23.08.2017 судді Олександру Бойко, який раніше працював у Рівному, а тепер здійснює правосуддя в Орджонікідзевському районному суді міста Запоріжжя, прокурор обласної прокуратури вручив підозру. Через те, що буцімто суддя виносив свідомо неправосудні рішення, - http://vse.rv.ua/article/suddi-iz-rivnogo-ogolosili-pro-pidozru-vin-vvazae-ce-vtrucannam-u-jogo-robotu-ta-tiskom.html
По справам Майдану? - та, будь-ласка:
4) 25 липня 2019р. (на цьому же тижні!!!) ГПУ повідомила підозру судді за переслідування учасників Революції Гідності - https://www.unn.com.ua/uk/news/1815454-gpu-povidomila-pidozru-suddi-za-peresliduvannya-uchasnikiv-revolyutsiyi-gidnosti
5) 22.01.2015 ГПУ оголосила підозру слідчому судді за незаконний арешт євромайданівців - https://ua.112.ua/suspilstvo/gpu-ogolosila-pidozra-slidchogo-suddi-za-nezakonniy-aresht-yevromaydanovciv-177775.html
6) ГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців https://www.unian.ua/politics/943388-gpu-ogolosila-pidozru-slidchim-prokuroram-ta-suddi-za-nezakonni-areshti-evromaydanivtsiv.html
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Може, достатньо того, щоб зрозуміти, як Горбатюк бреше? І зрозуміти, чому справи по злочинам Майдану так довго розслідуються?